Todesfelde

Die Spielzeit 2021/22 verläuft trotz der Corona-Pandemie weitgehend reibungslos. Im schleswig-holsteinischen Amateurfußball mussten nur wenige Spiele verlegt werden. Der SV Todesfelde, dessen Spiel beim Oldenburger SV auf Antrag der Ostholsteiner vom kommenden Sonnabend in das nächste Jahr verschoben wurde, führt die Südstaffel der Oberliga knapp vor dem SV Eichede an. Aber was könnte passieren, wenn sich die vierte Welle der Infektion nicht abschwächt? Wenn die Saison nach der Winterpause nicht wie geplant ab Mitte Februar fortgesetzt werden kann? Die SZ spielt einige Szenarien mit dem Todesfelder Teamchef Sven Tramm durch.

Szenario 1: Saison wird wie geplant fortgesetzt. Auf die Gruppenphase Nord und Süd folgt ab Mitte März die Meisterrunde. Gespielt wird mit Hin- und Rückspiel gegen das Spitzenquartett aus der Parallelgruppe. Nur die Vorrunden-Punkte gegen die anderen für die Meisterrunde qualifizierten Mannschaften werden mitgenommen, die Resultate gegen die übrigen Vereine gestrichen. Die Teams ab Platz fünf spielen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt.

Aktuell haben im Süden der SV Todesfelde und der SV Eichede ihre Plätze in der Meisterrunde sicher. Die zweite Elf des VfB Lübeck, der Oldenburger SV, der TSV Pansdorf, FC Dornbreite und Preußen Reinfeld streiten um zwei weitere Plätze. Im Norden haben der TSV Bordesholm und TSB Flensburg fast Planungssicherheit. Für die beiden anderen Tickets bewerben sich der Eckernförder SV, TSV Altenholz, SV Frisia 03 Risum-Lindholm und Inter Türkspor Kiel.

Corona und Fußball: Dicker Puffer für Nachholspiele

Sven Tramm: Mit dem Erreichen der Meisterrunde haben wir früh ein erstes kleines Zwischenziel erreicht. Wir hoffen natürlich alle, dass die Saison wie geplant durchgespielt werden kann. Sollten im Februar oder März Spiele wegen der Corona-Pandemie oder der Witterung ausfallen, bliebe immer noch ein dicker Puffer, um die Partien nachzuholen. Dank der kleinen Staffeln in der Gruppenphase sowie der Meister- und Abstiegsrunde müssen wir nicht wie sonst 30, sondern nur 24 Spiele über die Bühne bringen. Dazu kämen dann noch für ein Team aus Schleswig-Holstein, das hoffentlich der SV Todesfelde sein wird, drei Spiele in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga gegen Vertreter aus Hamburg, Niedersachsen und Bremen.

Szenario 2: Die Verordnungen in der Pandemie zwingen den Fußball, 2022 später zu starten. Um Zeit zu gewinnen, wird die Rückrunde der Gruppenphase abgebrochen, die Teilnehmer an der Meisterrunde werden auf der Basis der Hinserie benannt.

Möglichst gerechte Lösungen finden

Sven Tramm: Es fällt mir schwer zu spekulieren, es wären so viele Modelle denkbar. Aber diesen Modus könnte ich akzeptieren. Generell müsste es in dem Fall, dass verkürzt würde, eine sportlich möglichst gerechte Lösung geben. Die würden einige schlaue Köpfe in den Verbänden aber hoffentlich finden.

Szenario 3: Gruppenphase wird abrupt beendet, Meister- und Abstiegsrunde aber ausgetragen. Die Teilnehmer qualifizieren sich über den Quotienten (erreichte Punktzahl geteilt durch absolvierte Spiele).

Sven Tramm: Die Mannschaften würden eine unterschiedliche Anzahl von Spielen ausgetragen und ein von der Qualität der Gegner unterschiedlich schweres Programm absolviert haben. So zu werten, finde ich heikel.

Playoffs wären reizvoll

Szenario 4: Gruppenphase wird abgeschlossen, Meisterrunde entfällt. Die Staffelsieger Nord und Süd ermitteln Schleswig-Holsteins Teilnehmer an den Regionalliga-Aufstiegsspielen.

Sven Tramm: Das würde im Notfall sportlich Sinn machen. Playoffs – vielleicht sogar um ein Halbfinale erweitert – hätten sicherlich ihren Reiz. Auch für die Fans.

Szenario 5: Die Saison muss abgebrochen werden, wie 2020/21 steigt kein einziger Oberligist in die Regionalliga auf.

Sven Tramm: Eine gruselige Vorstellung. Das würde ja heißen, dass wie in der ersten Jahreshälfte 2021 mehrere Monate lang kein Amateurfußball stattfinden kann und wir damit alle unserem Hobby nicht nachgehen dürften. Den Regionallisten würde ein Abbruch eventuell ermöglichen, ihren Schachzug zu wiederholen. Als sie vor dieser Saison gefragt wurden, ob es Aufsteiger geben solle, wollten die Vereine unter sich bleiben. Uns Oberligisten hat zu diesem Thema niemand angehört.