Die Hypothek von nur sechs Punkten in der Hinrunde wog zu schwer. Nach dem 1:3 (0:3) beim Tabellendritten RB Leipzig ist so gut wie besiegelt, dass die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg die Zweite Bundesliga nach einer Saison wieder verlassen müssen. Sechs Punkte und 33 Tore Rückstand auf den FC Ingolstadt sind in den Spielen gegen den MSV Duisburg und bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg nur noch theoretisch aufzuholen.

Tobias Homp, der für Trainer Christian Jürss einsprang, sah eine Leipziger Elf, die im Stadion am Bad sofort das Kommando übernahm. In der siebten Minute erlief Vanessa Fudalla zwischen Franziska Hilmer und Catherine Knobloch einen Schnittstellenpass und traf zum 1:0. „Aus meiner Sicht war es Abseits“, ärgerte sich Homp über das Tor.

Danach kamen die Henstedt-Ulzburgerinnen besser in die Zweikämpfe. Indra Hahn bot sich die Chance zum Ausgleich, aber der Ball flog über den Leipziger Kasten. Dann besiegte sich der Tabellenvorletzte selbst. Beim 0:2 (20.) von Barbara Brecht ließ sich Schlussfrau Anneke Klaas düpieren, die offensichtlich mit einer Hereingabe oder einem Schuss ins lange Eck rechnete. Stattdessen schlug der Ball im kurzen Eck ein.

Vor dem 0:3 (38.) geriet Malin Hegeler ein Rückpass zu kurz. Vanessa Fudalla sprintete dazwischen und erhöhte den Vorsprung der Leipzigerinnen. „Die individuellen Fehler waren der Knackpunkt“, so Homp. „Ich hätte die Leipzigerinnen gerne gesehen, wenn es lange nur 1:0 gestanden hätte.“

Nach der Pause lief es für die Gäste. Sie reduzierten ihre Fehlerquote und waren der unangenehme Gegner, der sie eigentlich schon in den ersten 45 Minuten sein wollten. Im Deckungsverbund arbeiteten sie kompakter und konsequenter, nach vorne setzten sie Akzente. Durch einen Schlenzer von der Strafraumgrenze verkürzte Jette Schulz nach knapp einer Stunde auf 1:3. Zu mehr reichte es nicht.

„Letztlich war es eine verdiente Niederlage“, resümierte Homp. „Mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein. Es war beachtlich, wie wir nach den Nackenschlägen zurückgekommen sind.“

SV Henstedt-Ulzburg: Anneke Klaas – Chiara Pawelec, Franziska Hilmer, Catherine Knobloch (46. Madita Ehrig), Liv Fuß (85. Monja Kunrath) – Malena Watzlawik, Jette Schulz, Malin Hegeler, Sophie Profé - Indra Hahn, Vera Homp.

Tore: 1:0, 3:0 (7. / 38.) Vanessa Fudalla, 2:0 (30.) Barbara Brecht, 3:1 (59.) Jette Schulz.

SR: Miriam Schwermer (SV Grün-Weiß Rieder); Z: 194.