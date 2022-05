Der Hamburger SV hat zum vierten Mal in Folge den Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst. Im ausverkauften Volksparkstadion verspielte der Traditionsclub ein 1:0 aus dem Relegationshinspiel in Berlin und musste sich am Ende mit 0:2 geschlagen geben. Die Tore erzielten Dedryck Boyata (4. Spielminute) und Marvin Plattenhardt (63.).

Seit dem Abstieg 2018 hatte es drei Spielzeiten in Folge für den Hamburger SV nur für Platz vier gereicht. In dieser Spielzeit gelang erstmalig der Einzug in die Relegation und nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Berlin war das Team von Trainer Tim Walter sogar als Favorit in das finale Entscheidungsspiel in Hamburg gegangen.

Den 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel egalisierte Herthas Boyata allerdings früh via Kopf nach einem Eckball. Die Berliner wirkten wie ausgewechselt und dominierten das Spiel über weite Teile der Partie. In Hälfte zwei verwandelte dann Herthas Marvin Plattenhardt einen Freistoß von rechts direkt, wobei HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes keine gute Figur machte.

Nachdem also dem großen Rivalen Werder Bremen nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit der direkte Wiederaufstieg gelang, müssen die Fans aus Hamburg noch mindestens ein weiteres Jahr in der Zweiten Bundesliga ausharren.

