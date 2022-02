Kiel

Kategorie Angstgegner: Vor fast genau 13 Monaten hatte der Karlsruher SC mit 3:2 beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel triumphiert. Am 16. Mai des Vorjahres durchkreuzten die Süddeutschen im eigenen Stadion die Aufstiegsträume der Nordlichter. Und an diesem Sonnabend nun stoppten die bis dato nicht eben als Auswärtsmacht bekannten Wildpark-Boys mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg an der Förde den Höhenflug der Störche.

„Am Ende ist es heute ein bisschen wie in letzter Zeit fast immer gegen Karlsruhe. Die liegen uns nicht“, grübelte Holstein-Innenverteidiger Simon Lorenz nach der ersten Heimschlappe unter der Regie von Chefcoach Marcel Rapp nach dessen Amtsantritt am 4. Oktober 2021, dem ersten Misserfolg nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage in Serie mit drei Siegen am Stück.

Bartels steht nur Spalier und lässt Mega-Chance liegen

Der 24-Jährige selbst hatte nicht unerhebliche Aktien am sportlichen Schicksal seines Teams. Mangels Zweikampf-Entschlossenheit ermöglichte Lorenz KSC-Joker Fabian Schleusener (68.) den Treffer zum Endstand. „Das war der Knackpunkt. Bis dahin hatten wir die Partie im Griff. Danach haben wir nicht mehr so recht an die Wende geglaubt“, sagte Rapp im Rückblick.

Schon beim 1:0 der defensiv kompakten und im Abschluss effektiven Gäste durch einen 28-Meter-Sonntagsschuss (mit Rückenwind 100 km/h schnell) des finnischen Nationalverteidigers Daniel O’Shaughnessy (16.) hatte KSV-Dauerbrenner Fin Bartels nur staunend zugesehen, statt aktiv einzugreifen. Zu allem Überfluss ließ der 35-Jährige in der 39. Minute die mit Abstand beste der insgesamt nur fünf Kieler Torchancen liegen. „Wir hätten heute vermutlich noch ewig weiterspielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Das Ergebnis ist enttäuschend, wirft uns aber nicht um“, gab KSV-Keeper Thomas Dähne zu Protokoll.

Störche-Appell: Lösungen im letzten Drittel gesucht

Auch Rapp wollte das sich hüben wie drüben auf überschaubarem Unterhaltungs-Level liegende Treiben nicht negativ überbewerten. „Ergebnistechnisch ist das natürlich ein Rückschlag. Wenn ich die Spielleistung sehe, dann war das, so glaube ich, kein Rückschlag. Und darum geht’s“, sagte der 42-Jährige. Konsequent schönfärben mochte der Fußballlehrer den mitunter halbherzig anmutenden Auftritt der Störche dann aber auch nicht: „Wir haben zu viel geflankt in Szenen, wo es eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Wenn der KSC mit sechs, sieben Mann in der Box ist, dann ist das einfach nur ein Glücksspiel. Da müssen wir bessere Lösungen finden.“

Wie auch beim offensiven Umschaltspiel – in der Form der vergangenen Wochen ein großes Kieler Plus – und den finalen Aktionen im letzten Drittel. „Wir hatten immer wieder einfache Ballverluste. Da ist noch Luft nach oben“, so Rapp. KSV-Sportchef Uwe Stöver murrte derweil: „Wir haben nicht zu unserem Kombinationsspiel gefunden, waren fahrig. Das war in vielen Bereichen nicht auf dem Niveau der letzten Wochen.“

Brettspiel als Holstein-Motto: Mensch ärgere Dich nicht

Kein Spielglück wie bei den beiden jüngsten Last-Minute-Siegen (Stöver: „Das haben wir aufgebraucht“), kein Grund zum Jubeln für den Kieler Anhang unter den 7953 Zuschauern, der sich passend zum Sonne-Regen-Böen-Mix bei gefühlten Temperaturen um den Gefrierpunkt überwiegend unterkühlt auf den Rängen gezeigt hatte. Feierstimmung dagegen bei den 170 KSC-Schlachtenbummlern – und natürlich bei Christian Eichner, Cheftrainer der Party-Crasher aus dem Wildpark.

Und das trotz einer Anreise nach Holtenau voller Turbulenzen mit dem Charterflieger unter Sturmtief-Bedingungen am Freitagnachmittag. „Als es runterging und ich auch noch das Wasser gesehen habe, wollte man nicht neben mir sitzen. Ich habe aus allen Löchern geschwitzt“, flachste der 39-Jährige, dem diesmal nach eigenen Worten nicht einmal ein ansonsten in derartigen Notfällen als Ablenkung dienendes Brettspiel helfen konnte. Dessen Name hat Symbolwirkung für Spiele der KSV Holstein gegen den KSC: „Mensch ärgere Dich nicht.“