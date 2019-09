Vor Nachrichten kann sich Freddy Kaps, U19-Trainer von Holstein Kiel, derzeit kaum retten. "Bei mir haben sich in den letzten Tagen unfassbar viele Menschen gemeldet. Social Media ist explodiert", sagt er und lacht. Was die Leute so bewegt: sein Auftritt in der TV-Show „The Voice of Germany“ am Donnerstagabend.