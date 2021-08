0:3 gegen Schalke 04: Doppelter Terodde versenkt Holstein Kiel

Kiel

Die guten Vorsätze der Störche nach der 0:3-Auftaktpleite beim FC St. Pauli währen genau 63 Sekunden. Sonntagnachmittag, zweiter Spieltag, der FC Schalke 04 zu Gast bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. 4100 zugelassene Fans sind da, machen Alarm. Verfallen aber früh in Schockstarre: Freistoß von der rechten Seite für den Absteiger, Thomas Ouwejan bringt den Ball vors Tor, wo Simon Terodde – wer sonst – völlig unbedrängt im Fallen einschießt. Ein Katastrophenstart, den die KSV nicht mehr repariert bekommt. Auch, weil sie den Fehler des ersten Gegentores noch einmal begeht. 0:3. Tabellenletzter.

„Das hört sich nach einem 0:3 schon ziemlich doof an, aber ich finde, dass wir über weite Strecken eine ordentliche Partie gemacht haben“, sagt Kapitän Hauke Wahl hinterher. „Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt als letzte Woche.“ Auch sein Trainer Ole Werner hat eine Steigerung gesehen. Nur: Wer hinten schlecht verteidigt und vorne seine Chancen nicht nutzt, geht in dieser Liga dann auch verdient als Verlierer vom Platz. „In beiden Strafräumen hat es uns an Qualität gefehlt – dort, wo Spiele entschieden werden“, sagt Werner.

Lorenz für Komenda, Arp alternativlos

Vor dem Anpfiff muss er zunächst hinten umbauen: Simon Lorenz ersetzt den verletzten Marco Komenda (Mittelfußbruch). Ansonsten vertraut er aber der Elf vom Millerntor. Zum Teil wird er dazu auch gezwungen: Der angeschlagene Angreifer Hólmbert Aron Fridjónsson steht gar nicht erst im Kader, so startet vorne erneut Jann-Fiete Arp. Bei Schalke unterdessen eine erzwungene Änderung: Blendi Idrizi rückt für den verletzten Danny Latza auf. Ex-Storch Dominick Drexler spielt wie schon gegen den HSV (1:3) von Beginn an – und wird mit gellenden Pfiffen begrüßt.

Die verstummen aber schnell. Keine Zuordnung, 0:1. Und jetzt? Holstein ist gegen das Schalker 5-3-2 auf der Suche nach Sicherheit über Ballpassagen, kommt auch tatsächlich langsam rein. Das sieht besser aus als noch gegen St. Pauli. Die Störche kriegen vor allem dann den Fuß in die Tür, wenn sie hoch pressen, das Tempo anziehen. Fabian Reese macht Druck auf Malick Thiaw, nimmt dem Verteidiger den Ball ab, holt mit seinem Abschluss eine Ecke raus (11.). So kann, so muss es gehen.

„Das war nicht zweitligatauglich“

Durch direktes Passspiel und anschließendem Ball in die Tiefe kommen die Störche jetzt vereinzelt in aussichtsreiche Positionen, müssen aber hinten weiter hellwach sein: Ein Abschluss von Ouwejan von links küsst die Latte (15.). Übergaben, situatives Herausrücken, Vorwärtsverteidigen – da ruckelt es noch. Und zu oft verursacht die KSV unnötige Standards. Mit Folgen.

Holstein Kiel – FC Schalke 04 0:3 (0:2) Holstein Kiel: Gelios – Neumann (82. Korb), Wahl, Lorenz, Kirkeskov – Erras (64. Porath), Skrzybski (74. Mees), Mühling (74. Ignjovski) – Reese, Arp, Bartels (82. Sander). FC Schalke 04: Langer – Thiaw (65. Wouters), Flick (46. Becker), Kaminski – Idrizi (65. Mikhailov), Palsson – Ranftl (46. Aydin), Drexler, Ouwejan – Terodde (81. Pieringer), Bülter. Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg) – Tore: 0:1 Terodde (2.), 0:2 Terodde (21.), 0:3 Bülter (67.) – Gelbe Karten: Neumann, Erras, Mühling / Flick, Idrizi, Pieringer – Zuschauer: 4100. Torschüsse: 24 / 9 Ecken: 8 / 3 Ballbesitz: 63 / 37 Prozent Passquote: 89 / 80 Prozent Zweikampfquote: 51 / 49 Prozent Laufleistung: 110,13 km / 116,76 km

21. Minute, Freistoß für Schalke aus dem linken Halbraum, wieder Ouwejan, wieder zentral vors Tor – und wieder kann sich Terodde seelenruhig durchsetzen. In der Zuordnung passt gar nichts – 0:2. „Das war nicht zweitligatauglich“, sagt Werner. Das Stadion ist totenstill. Das jetzt zu bohrende Brett: meterdick. Dann wird auch noch der vermeintliche schnelle Anschlusstreffer durch Steven Skrzybski vom VAR zurückgenommen – Reese steht zuvor im Abseits (28.).

Mit dem 0:2-Rückstand geht es in die Pause. Nach der geht es direkt brenzlig weiter: Skrzybski verursacht einen Freistoß aus 25 Metern, den der eingewechselte Timo Becker direkt nimmt – Ioannis Gelios ist mit starker Parade da (47.). Das wäre es endgültig gewesen, für den Moment aber lebt Holstein noch.

Holstein hat den Fuß in der Tür – Bülter schlägt sie zu

Und die KSV kommt noch mal, geht drauf, setzt sich vorne fest. Sie wollen, die Bereitschaft ist da. Verlagerung von Reese auf Fin Bartels, Flanke auf Alexander Mühling, Kopfball – Michael Langer schnappt zu (56.). Eine von vielen Möglichkeiten in dieser Phase, in der das Spiel fast komplett in der Schalker Hälfte stattfindet. Jetzt verfällt der Absteiger in Passivität.

Werner wittert die Chance, wechselt offensiv, bringt Finn Porath für Patrick Erras, beordert Mühling auf die Sechs. Aber die Pläne fürs Comeback werden zäh zerstört: Kapitän Hauke Wahl verliert auf der rechten Seite den Ball an Marius Bülter, der frei in den Strafraum eindringen kann – Flachschuss, 0:3 (67.). Feierabend.

Von den Rängen gibt es nun nur noch ohrenbetäubende Stille. Immerhin: Holstein gibt sich nicht auf, hat vor allem nach Einwechslung von Joshua Mees noch ein paar ordentliche Aktionen nach vorne. Zuspiel des ebenfalls gekommenen Sander auf Mees – Pfostentreffer (83.). Dann ist Schluss. Und Holstein Kiel nun alleiniger Letzter. „Das tut uns heute sehr weh“, sagt Mees. Der Fehlstart ist perfekt.