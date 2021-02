1:0-Sieg gegen Würzburg: Holstein Kiel springt an die Tabellenspitze

Kiel

Holstein Kiel springt dank eines verwandelten Foulelfmeters von Alexander Mühling zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Ein glücklicher Sieg der Störche in einem recht zähen Spiel, denn der Strafstoß war sehr fragwürdig.

KSV-Chefcoach Ole Werner änderte sein Team vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Thorben Siewer auf drei Positionen. Stefan Thesker rückte für Simon Lorenz in die Innenverteidigung, Niklas Hauptmann ersetzte Alexander Mühling im Mittelfeld und Joshua Mees durfte für Fin Bartels ran. Gästecoach Bernhard Trares vertraute der Elf, die gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Wochenende 1:4 verloren hatte.

Die Hausherren hatten von Beginn an mehr Ballbesitz und kontrollierten das Spiel, ohne jedoch gefährlich vor das von FC-Keeper Henrik Bonmann gehütete Tor zu kommen. Erst in der 6. Spielminute versuchte der KSV-Rechtsverteidiger mit einem Schuss von der rechten Seite sein Glück, doch das Leder trudelte am Gästegehäuse vorbei. Zwei Minuten später zog Fabian Resse aus halblinker Position ab, Bonmann konnte jedoch parieren.

In der 12. Minute der erste zaghafte Angriff des Tabellenletzten. Marvin Pieringer wurde am Kieler Strafraum freigespielt und zog direkt ab, doch der Ball verschwand im Kieler Abendhimmel.

Janni Serra scheitert per Kopf an FC-Keeper Bonmann

Die Kickers standen fortan sehr tief und kompakt. Den Störchen fiel nicht allzu viel ein, um gefährliche Torchancen zu kreieren. Ein wahres Chancenfeuerwerk war es nicht, was beide Mannschaften bis zur 32. Minte boten. Dann kam KSV-Torjäger Janni Serra nach einer Flanke von Mikkel Kirkeskov frei zum Kopfball, doch wieder konnte FC-Keeper Bonmann den Ball parieren.

Mit über 70 Prozent Ballbesitzquote zugunsten der KSV Holstein ging es in die Halbzeitpause.

Holstein Kiel gegen Würzburger Kickers Holstein Kiel: Gelios - Dehm (89. Neumann), Wahl, Thesker, Kirkeskov - Meffert, Hauptmann (57. Mühling), Lee - Reese (81. Porath), Serra (89. Lorenz), Mees (57. Bartels). Tore: 1:0 FE Mühling (60.)

Ridge Munsy mit der großen Chance für den FC

Personell unverändert ging es in die zweiten 45 Minuten. Es ging dort weiter, wo es endete. Holstein hatte wesentlich mehr Ballbesitz, konnte jedoch kein Kapital herausschlagen. In der 52. Minute dann die große Chance für die Würzburger. FC-Angreifer Ridge Munsy tauchte alleine vor dem bis dato nicht geprüften Ioannis Gelios auf, der Schuss ging zum Glück der Kieler am langen Pfosten vorbei.

KSV-Coach Ole Werner reagierte und brachte per Doppelwechsel in der 57. Minute Fin Bartels und Alexander Mühling für Joshua Mees und Niklas Hauptmann. Und Alex Mühling trat gleich in Erscheinung. Nach einem umstrittenen Foul von FC-Keeper Bonmann an Jae-Sung Lee verwandelte der 28-jährige Mittelfeldakteur den Elfmeter souverän (60.).

Fin Bartels scheitert an Bonmann

Der eingewechselte Fin Bartels kassierte zu allem Überfluss in der 63. Spielminute nach einem Foulspiel im Mittelfeld die fünfte gelbe Karte und fehlt den Störchen somit beim nächsten Spiel in Fürth. 60 Sekunden später hätte Bartels auf 2:0 erhöhen können, doch der 34-Jährige scheiterte mit einem strammen Schuss an Bonmann.

Reese hat das 2:0 auf dem Fuß

In der 74. Minute wurde KSV-Keeper Gelios erstmals geprüft. Ein abgefälschter Schuss von Hasek stellte den Schlussmann jedoch vor keine großen Probleme. Vier Minuten später hatte Fabian Reese das 2:0 auf dem Fuß. Fin Bartels setzte den mitgelaufenen Angreifer gekonnt in Szene, doch Reese vergab kläglich und schob das Leder vorbei. Die Störche verwalteten in den letzten zehn Minuten das Spiel und ließen defensiv nichts mehr anbrennen.