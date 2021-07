Wolfsburg

Das Kurztrainingslager in Wolfsburg beginnt grimmig. Mittwochnachmittag, bleischwere Wolken hängen über der AOK-Arena. Regenmassen stürzen sich schon während des Aufwärmens auf die Profis von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, der bis zum Wochenende vor Ort bleibt, sein Mini-Camp mit dem Testspiel beim Bundesligisten VfL Wolfsburg eröffnet. Erst einmal testet aber der Himmel, wie viel Wasser der Rasen aufnehmen kann. Die Drainage arbeitet am Anschlag – es kann gespielt werden. Und am Ende strahlt den Störchen die Sonne: 1:0, der erste Sieg der Vorbereitung.

„Es war insgesamt ein guter Test mit guter Leistung, ordentlicher Aggressivität“, sagt KSV-Cheftrainer Ole Werner hinterher. Er rotiert zunächst gegenüber der Startelf beim 1:1 gegen Brøndby auf mehreren Positionen: Im Tor steht Thomas Dähne, in der Innenverteidigung spielt Simon Lorenz für den auf der Bank sitzenden Kapitän Hauke Wahl. Auf der Sechs läuft Marcel Benger auf – Patrick Erras wird geschont nach einem Schlag auf den Knöchel. Auf dem Flügel beginnt Finn Porath nach überstandenem Infekt. Gar nicht im Kader für die Tage in Wolfsburg: David Atanga. Der Ghanaer ist freigestellt, um Gespräche mit anderen Klubs zu führen.

Werner dirigiert, kommandiert, fordert lautstark ein

Dann geht es rein in ein Spiel, das nicht nur witterungsbedingt als Härtetest durchgeht: ambitionierter Zweitligist gegen Champions-League-Teilnehmer. Und der VfL, trotz des Fehlens einiger Leistungsträger mit einer Top-Elf unterwegs, ist auch gleich das gefährlichere Team, kriegt das Kieler Pressing, das die Wölfe auf die Außen lenken soll, einige Male überspielt. Auch begünstigt durch Fehler: Rechtsverteidiger Julian Korb verliert den Ball im Mittelfeld, Renato Steffen sucht sofort den tiefen Pass auf Daniel Ginczek, den Lorenz gerade noch abgedrängt bekommt (7.).

VfL Wolfsburg – Holstein Kiel 0:1 (0:0) VfL Wolfsburg: Casteels (46. Klinger) – Otavio (61. Beifus), Lacroix (61. Pongracic), Brooks (61. MacNulty), Roussillon (61. Hernandez-Foster) – Guilavogui (46. Stefaniak), Gerhardt (61. Meier) – Steffen (61. Walther), Philipp (46. Rexhbecaj), Victor (61. Pohlmann) – Ginczek (61. Busch). Holstein Kiel: Dähne – Korb (61. Neumann), Lorenz (61. Komenda), Thesker (46. Wahl), Kirkeskov (61. van den Bergh) – Benger (61. Ignjovski), Skrzybski (61. Sander), Mühling (61. Sterner) – Porath (61. Reese), Arp (61. Fridjónsson/72. Lauberbach)), Mees (61. Bartels). Schiedsrichter: Robert Schröder (Hannover) – Tor: 0:1 Mühling (61.) – Gelbe Karten: Pongracic / Skrzybski – Zuschauer: 399.

Mit Ball sieht es bei der KSV zunächst nicht so gut aus wie zuletzt. Der kompakte Gegner dürfte seinen Anteil haben, aber viele kleine Aktionen sind auch nicht konsequent ausgespielt. Ein Königreich für saubere Verlagerungen, für Absetzbewegungen, gut getimte Tiefenläufe. Werner dirigiert, kommandiert, fordert lautstark ein. Und bekommt langsam, was er will: Seine Elf wird stärker, holt die Bälle schneller zurück, lässt sie besser zirkulieren. Das sieht zur Mitte der zweiten Hälfte schon ordentlich aus. „Wir haben uns im Laufe des Spiels nach und nach gesteigert“, sagt Werner zufrieden. „Das ist eine der Zielsetzungen in der Vorbereitung.“

Fridjónsson muss nach Schlag aufs Knie runter

Nur wirft die Steigerung noch keine Chancen ab. Die kommen erst nach dem Seitenwechsel: Flanke Mühling, Wolfsburgs John Anthony Brooks verlängert in den Lauf von Steven Skrzybski, Direktabnahme – Rettungstat Niklas Klinger (46.). Jetzt läuft es: Pass von Skrzybski in die Gasse auf Mees, wieder ist Klinger da (49.). Holstein hat Tempo in den Aktionen, noch mehr Schärfe – und trifft. Mikkel Kirkeskov zieht einen Freistoß brillant auf den zweiten Pfosten, Mühling läuft ein und trifft unhaltbar per Kopf zum 1:0 (61.).

Danach wechseln beide Teams durch. Auf einen Schlag kommen 17 Neue. Unter ihnen: Hólmbert Aron Fridjónsson. Um ihn gibt es aber schon bald Sorgen: Bei einer Abwehraktion verletzt sich der Isländer am Knie, versucht es noch einmal, muss in der 72. Minute aber runter. Eine Vorsichtsmaßnahme, heißt es vom Verein. Sein Vertreter Lion Lauberbach hat dann noch die Top-Gelegenheit aufs 2:0, schießt nach Querpass von Fin Bartels aber aus nächster Nähe drüber (83.). Egal. Sieg Holstein. „Die Leistung war mindestens so gut wie das Ergebnis“, lobt Werner. Hat hier jemand was von Regenwetter gesagt?