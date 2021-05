Kiel

Der 1:0-Sieg gegen Hannover 96 am Montagabend hat die Störche dem "Wunder vom Westring" erneut näher gebracht: 13 von 15 möglichen Punkten nach der erneuten Quarantäne, der direkte Sprung in die Bundesliga ohne den Umweg über die Relegation ist für Holstein Kiel greifbar. Und zwar schon am Sonntag.

Die KSV hat mit 59 Zählern einen Punkt Vorsprung auf die SpVgg Greuther Fürth auf Rang drei, satte vier auf den Hamburger SV, der auf Platz vier mit Außenseiterchancen auf den Aufstieg lauert. Und im Gegensatz zur Konkurrenz hat Holstein Kiel noch ein "Bonusspiel" in der Hinterhand: Am Donnerstag (15.30 Uhr) kommt Jahn Regensburg an die Förde.

Gewinnen die Störche auch ihr letztes Nachholspiel vor den finalen beiden Spieltagen, wäre der HSV endgültig abgehängt, Platz drei wäre sicher. Und Fürth hätte dann vier Punkte aufzuholen.

Was zur einfachen Rechnung führt: Schlägt die KSV am Sonntag dann auch den Karlsruher SC, ist der direkte Aufstieg geschafft. Holen die Störche ein Unentschieden, müsste Fürth parallel in Paderborn unbedingt gewinnen. Verlieren beide, ist Holstein ebenfalls durch.

Aber auch ohne einen Sieg gegen Regensburg am Donnerstag könnte es gehen. Holt Holstein einen Punkt, starten die Störche mit zwei Zählern auf Fürth ins Spiel in Karlsruhe, mit fünf auf den HSV. Gewinnt die KSV dort und holt das Kleeblatt zeitgleich keinen Sieg, ist Holstein aufgestiegen.