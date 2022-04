Kiel

Nach dem Schlusspfiff rauscht die Euphoriewelle durchs mit 15 034 Zuschauern zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren ausverkaufte Holstein-Stadion. Die Fans singen: „Zweite Liga, Hamburg ist dabei!“ Und Holstein Kiel wohl auch. Die Störche schlagen den gefrusteten Hamburger SV mit 1:0, sind dem Klassenerhalt durch die gleichzeitige Niederlage von Dynamo Dresden in Sandhausen (1:2) plötzlich ganz nah. Nach 90 Minuten, die nach 90 Sekunden eigentlich schon im Skandal zu versinken drohen.

Denn an Fußball ist wenige Momente nach dem Abpfiff erst einmal nicht mehr zu denken. Schiedsrichter Daniel Schlager unterbricht das Nordduell, weil die HSV-Ultras Böller und Raketen zünden, wahllos andere Ränge beschießen, sogar die eigenen Spieler gefährden. Ein Wahnsinn. Die Mannschaften werden in die Kabine geschickt. Erst nach zehn Minuten wird wieder gespielt.

Holstein Kiel tritt ungewohnt defensiv auf – mit Erfolg

„Es ist schön, dass Fans wieder da sind. Aber irgendwann ist auch gut“, sagt HSV-Trainer und Ex-Holstein-Coach Tim Walter verärgert. Groll, der sich durch das Zustandekommen der Niederlage verstärkt. Der HSV ist in Kiel nämlich maßlos dominant – und versagt doch im fast schon aussichtslosen Aufstiegsrennen. Das Ergebnis einer ungewohnten Kieler Defensivtaktik. „Ich weiß nicht, ob es ein dreckiger Sieg war“, sagt KSV-Trainer Marcel Rapp. „Es war einfach eine andere Herangehensweise.“

Rapp wechselt seine Startelf auf zwei Positionen: Für Fiete Arp rückt Fin Bartels rein – und Benedikt Pichler räumt den Sturm, nimmt auf der Bank Platz. Trainingsrückstand nach in Darmstadt (1:3) erlittener Rückenverletzung. Für ihn soll „Otschi“ Wriedt vorne für Alarm sorgen. Den macht aber erst einmal der HSV, der nach der Unterbrechung Ball und Gegner dominiert. 16. Minute, Ludovit Reis und Bakery Jatta hebeln Holsteins linke Seite mit einem Doppelpass aus, Jattas Flanke findet den Kopf von Robert Glatzel, Thomas Dähne pariert überragend.

Holstein Kiel – HSV 1:0 (1:0) Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Lorenz, Thesker, Komenda – Holtby (66. Arp) – Sterner, Bartels (33. Ignjovski), Mühling, Reese (86. Skrzybski)– Wriedt (66. Pichler). Hamburger SV: Heuer Fernandes -Heyer (73. Kaufmann), Vuskovic (90. Rohr), Schonlau, Vagnoman – Meffert (90. Kinsombi) – Reis, Suhonen (64. Alidou) – Jatta (64. Chakvetadze), Glatzel, Kittel. Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim) – Tore: 1:0 Wriedt (20.) – Zuschauer: 15.034 (ausverkauft) – Gelbe Karten: Mühling, Neumann/Reis, Vuskovic, Kaufmann. Torschüsse: 4:18. Schüsse aufs Tor: 1:6. Ballbesitz: 30:70 Prozent. Passquote: 68/86 Prozent. Zweikampfquote: 47:53 Prozent. Laufleistung:112,96/115,15 km. Ecken: 1:5. xGoals: 0,51:1,7.

Und was macht die KSV? Das 1:0! Marco Komenda erobert gegen Jatta den Ball, der HSV ist weit aufgerückt, Wriedt wird aus der eigenen Hälfte auf die Reise geschickt, Sebastian Schonlau kann nicht folgen – und „Otschi“ behält die Nerven, vollendet seinen Solo-Lauf flach zur Führung (20.). Das Stadion steht Kopf!

Bartels verlässt den Platz unter Schmerzen

Da ist er wieder, der Angstgegner des HSV. Aber auf dem Nimbus kann sich die KSV nicht ausruhen, zu keiner Sekunde, denn Hamburg bleibt gefährlich, drückt Holstein hinten rein. Und dann auch noch das: Bartels muss runter. Der Routinier fällt bei einem Zweikampf mit Jatta unglücklich auf die Schulter, muss unter großen Schmerzen vom Platz. Diagnose: Schlüsselbeinbruch. „Das ist heute der Wermutstropfen“, sagt Rapp.

Ein Schock. Und der HSV wird immer dominanter. Holstein bekommt vor allem Jatta nicht in den Griff, der immer wieder hinter die Kieler Viererkette geschickt wird, während es nach vorne überhaupt keine Entlastung gibt. Der Express von der Elbe rast in enger Taktung auf den Strafraum der KSV zu, reißt sich seine Lücken. Torschüsse nach effektiv gespielten 30 Minuten: acht zu eins. Ballbesitz HSV: 70 Prozent. Holstein rettet sich nach zwölf Minuten Nachspielzeit in die Pause. 1:0 – und keiner weiß, warum.

Die Störche in Noten Dähne: Diesmal die Bank von Kiel! Kein Fehler, diverse Paraden und ein Monster-Safe gegen Glatzel (54.). Note 1 Neumann: Am Boden und in der Luft – der Rechtsverteidiger war gegen den HSV das Synonym für Herzblut und Zweitliga-Klasse. Note 2 Lorenz: Fels in der Brandung der HSV-Angriffswellen. Gewann bei einer Passquote von 94 Prozent nicht jeden Zweikampf, aber die entscheidenden. Wie den gegen Heyer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Note 3 Thesker: Der Routinier im Deckungszentrum räumte ohne Schnörkel ab, was abgeräumt werden musste. Note 3 Komenda: Sah als eisenharter Linksverteidiger mehrfach die Hacken von Jatta, luchste dem HSV-Pfeil aber in der entscheidenden Szene den Ball ab und schickte Wriedt auf die Reise. Note 3 Holtby: Gegen seinen Ex-Klub im defensiven Mittelfeld eine echte Kampfmaschine. Grätschte, rannte und stopfte Löcher, bis in der 66. Minute die Luft beim 31-Jährigen raus war. Note 3 Mühling: Dem Kapitän gelang es zwar kaum, offensive Umschaltmomente zu kreieren (Passquote 22 Prozent), stemmte sich aber defensiv mit Macht gegen die Hanseaten. Note 4 Sterner: Als rechter Außenspieler im Mittelfeld der Dauerläufer der Störche (12,2 km). Keine Offensivakzente, dafür mörtelte der 19-Jährige kräftig am Kieler Abwehr-Beton mit. Note 4 Bartels: Sprühte als Mittelfeld-Dynamo vor Tatendrang, musste aber nach einem Jatta-Foul frühzeitig nach 23 Netto-Minuten mit einer schmerzhaften Schulterverletzung ausgewechselt werden. Ohne den 35-Jährigen hakte es im Kieler Aufbauspiel. Note 3 Reese: Wirkte erneut etwas schwerfällig, konnte deshalb kaum für offensive Gefahrenmomente auf der linken Bahn sorgen. Als Helfer in der Abwehr immer fleißig. Note 4 Wriedt: Matchwinner! Sein 60-m-Sprint gegen Schonlau mit eiskaltem Abschluss zum 1:0 (20.) – Weltklasse! Danach wackerer, aber zumeist chancenloser Einzelkämpfer in vorderster Front. Note 2 Ignjovski: Kam für Bartels. Wuselte wie ein Terrier vor der eigenen Deckung, nervte die Hamburger Angreifer mit serbischer Cleverness ein ums andere Mal. Note 3 Pichler: Der Österreicher saß zunächst wegen Trainingsrückstandes nach Rückenverletzung auf der Bank. Löste in der 66. Minute Wriedt ab und bewies zumindest Ansätze eines starken Konterstürmers. Note 4 Arp: Ersetzte als zweiter Ex-HSVer ab der 66. Minute Holtby. Stellte sich wie alle Kieler in den Dienst der Mannschaft. Und das hieß an diesem Nachmittag: verteidigen, bis der Schiri abpfeift. Note 4 Skrzybski: Kurzeinsatz ohne Wertung.

Holstein brutal effektiv. Und nach Wiederbeginn einigermaßen überraschend mit der ersten Chance: Lewis Holtby kriegt im Strafraum den zweiten Ball, schießt knapp links vorbei (46.). Ein Fanal für mehr Offensive? Nein, der HSV setzt sich schnell wieder den Hut der Überlegenheit auf. Flanke Jonas Meffert, Glatzel schießt aus der Drehung, Dähne macht sich groß und größer, pariert sensationell Hamburgs größte Chance (54.).

Holstein: Zehn Verteidiger und ein Torwart

Die Dominanz des HSV ist absurd. Rapp greift ein, schiebt seine Mannschaft nach vorne. Sie braucht Ballaktionen, weit weg vom eigenen Tor. Nur: Mehr als der eine oder andere interessante schnelle Angriff gegen ultrahochstehende Hamburger kommt dabei nicht rum. Zehn Verteidiger und ein Torwart, so tritt Holstein hier auf.

Dabei bietet der HSV etwas an, wenn er mal den Ball hergibt, die Räume sind da – die Konter aber kernlos. Für Holstein spielt indes die Zeit. Denn Hamburg beißt sich weiter die Zähne aus. 70., 75., 80. Minute – die Gastgeber robben sich an die Sensation heran, der HSV verliert die Überzeugung. Und dann das ganze Spiel: Abpfiff. 1:0. „Das waren heute ganz wichtige drei Punkte, egal wie“, sagt Alexander Mühling. „Ich glaube, es gab noch nie ein Spiel, in dem ich so viel verteidigt habe. Das ist heute aber scheißegal.“

Die Ungeschlagen-Serie gegen den HSV (3 Siege, 5 Remis) wächst sich zum Mythos aus. Einer, den die Störche nach Lage der Dinge in der nächsten Saison weiter untermauern können.