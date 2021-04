1:1-Remis in Nürnberg: Holstein Kiel bleibt auf Kurs

Nürnberg

Holstein Kiels Boy-Band hat den Sprung auf Platz drei der Zweiten Fußball-Bundesliga verpasst, bleibt aber trotz schwerer Beine und spielerisch wenig überzeugender Vorstellung im Aufstiegsrennen auf Kurs. Im bereits sechsten Auswärtsspiel in Folge kamen die Störche am Dienstag beim zuletzt form- und ergebnisstarken 1. FC Nürnberg nach 0:1-Rückstand dank guter Kampfmoral noch zum verdienten 1:1.

Den Holstein-Treffer des Abends erzielte Janni Serra (67.).

Der Sprung des Abends

In der 67. Minute schraubte Janni Serra seine 1,93 Meter entscheidend in die Höhe. Nach gefühlvoller Flanke von Linksverteidiger „Jojo“ van den Bergh köpfte der KSV-Mittelstürmer aus sechs Metern zum 1:1 ein. Serras neunter Saisontreffer, van den Berghs zweiter Assist – na bitte!

Doppelfehler des Abends

Bis dahin in der Abwehrzentrale kaum gefordert – und dann gleich im Doppelpack gepatzt. Zunächst verschätzte sich Holstein-Innenverteidiger Simon Lorenz gegen Dennis Borkowski. Dann ging Kapitän Hauke Wahl am eigenen Strafraum entschieden zu zaghaft in den Zweikampf gegen den Nürnberger Stürmer. Die bittere Folge: das 0:1 in der 31. Minute.

Statistik Nürnberg: Mathenia - Valentini, Margreitter, Sörensen, Handwerker - Geis - Krauß, Nürnberger - Möller Daehli - Borkowski (62. Shuranov), Hack (62. Dovedan). Holstein Kiel: Dähne - Neumann (87. Dehm), Wahl, Lorenz, van den Bergh - Meffert (87. Komenda) - Hauptmann (64. Arslan), Lee - Porath (55. Bartels), Serra, Mees (55. Reese). Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) - Tore: 1:0 Borkowski (31.), 1:1 Serra (67.)

Trugschluss des Abends

Und Zahlen lügen doch. Zumindest im Fußball, und speziell in der ersten Halbzeit von Nürnberg. Ballbesitz: 61:39 Prozent pro Kiel, Passquote: 82:76 Prozent, Zweikampfquote 57:43 Prozent, Chancen 4:2. Und das Ergebnis? 0:1 … Den Lohn bei ähnlichen Werten gab’s dann immerhin nach dem Wechsel.

Alu-Glück des Abends

Binnen fünf Minuten durften die Störche zweimal aufatmen. Zunächst köpfte Asgar Sörensen (53.) an die Latte. Club-Torschütze Borkowski feuerte die Kugel kurze Zeit später an den Außenpfosten (58.). Das Glück des Tüchtigen!

Serie des Abends

Zwölf Partien mit Beteiligung der Störche hatte Schiedsrichter Sören Storks vor diesem Dienstagabend geleitet. Unter der Regie des 32-Jährigen gab’s dabei nur eine Niederlage – vor gut neun Jahren in Liga vier am 3. April 2012 beim 1:2 in Meppen. In diesem Jahr stand der Zimmerermeister sowohl beim Kieler Pokal-Achtelfinalerfolg gegen Darmstadt als Spielleiter auf dem Rasen als auch beim 2:0 in Düsseldorf. Sören Storks bleibt das gute Kieler Omen.