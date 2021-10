Hamburg

Nachdem ein umstrittener Elfmeter die Hamburger nach elf Minuten in Führung gebracht hatte, glich Holsteins Benedikt Pichler direkt nach Wiederanpfiff für die KSV aus. In einem bis zum Ende gänzlich offenen Duell steigerten sich die Störche kontinuierlich und hatten sich einen Zähler am Ende redlich verdient – den ausgerechnet Jann-Fiete Arp an alter Wirkungsstätte sogar hätte verdreifachen können.

Erras und Benger fallen kurzfristig aus

„Beide Teams haben alles auf dem Platz gelassen“, sagt KSV-Cheftrainer Marcel Rapp nach 90 intensiven Minuten im Volkspark. „Wir hatten viele Torchancen und waren dem Sieg am Ende wohl sogar ein bisschen näher. Das Remis ist absolut verdient.“ Der Kieler Coach muss am Sonnabendabend im Hamburger Flutlicht kurzfristig auf Patrick Erras (muskuläre Probleme) und Phil Neumann (Infekt) verzichten, auch Marcel Benger steht nach Infekt nicht im Kieler Kader. In der Startelf der Störche steht daher kein gelernter Sechser – mit Ball übernimmt Lewis Holtby in einem 4-1-4-1-System den Spielaufbau von der defensiven Mittelfeldposition, vor ihm agieren Steven Skrzybski, Finn Porath, Alexander Mühling und Fin Bartels in einer Kette, Benedikt Pichler gibt die Sturmspitze, Korb ersetzt Neumann hinten rechts.

Auf der Gegenseite muss HSV-Trainer und Ex-Kieler Tim Walter Tim Leibold, der sich im Pokalspiel gegen Nürnberg einen Kreuzbandriss zuzog, und Keeper Daniel Heuer Fernandes (Kapselverletzung im Knie) ersetzen, für den der Schwede Marko Johannson sein Debüt feiert. Hinten rechts ersetzt Miro Muheim Leibold, zudem starten im Vergleich zum Pokal Alidou und Jatta für Doyle und Kaufmann.

Pichler setzt das erste Ausrufezeichen für Holstein Kiel

So geht es rein ins Spiel, in dem der HSV angepeitscht vom allergrößten Teil unter den 39543 Fans sofort die Kontrolle übernimmt – Holstein aber für das erste Ausrufezeichen sorgt: Über van den Bergh und Porath kommt der Ball auf die linke Außenbahn zu Skrzybski, der aus dem Halbfeld Pichler im Strafraum einsetzt. Der satte Linksschuss des Österreichers klatscht an den linken Außenpfosten (7.).

Doch nur kurz darauf brennt es das erste Mal im Kieler Sechzehnmeterraum: Wahl lässt sich 25 Meter vor dem eigenen Tor von Kittel leiht abkochen, der Hamburger hat in zentraler Position viel Platz und steckt den Ball für Alidou durch. Julian Korb kann nur noch per Grätsche eingreifen, Alidou kommt zu Fall – und Schiedsrichter Marco Fritz entscheidet nach kurzem Zögern auf Elfmeter für den HSV, der auch nach Bemühen des Videobeweises Bestand hat. Kittel schweißt den Ball rechts oben ein, 1:0 (12.).

Hamburger SV – Holstein Kiel 1:1 (1:0) Hamburger SV: Johansson – Heyer, David, Schonlau, Muheim – Meffert (73. Doyle) – Reis, Kittel – Jatta (55. Kaufmann), Glatzel (84. Meißner), Alidou (73. Wintzheimer). Holstein Kiel: Dähne – Korb, Wahl, Lorenz, van den Bergh(83. Kirkeskov) – Holtby – Bartels, Mühling, Porath (83. Sander), Skrzybski (56. Reese) – Pichler (70. Arp). Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb) – Tore: 1:0 Kittel (12./FE), 1:1 Pichler (46.) – Gelbe Karten: David, Muheim/Korb, Lorenz, Sander – Zuschauer: 39.543. Torschüsse: 13:12. Ballbesitz: 58:42 Prozent. Zweikampfquote: 86:77 Prozent. Pässe: 506:358. Passquote: 86:77 Prozent. Laufleistung: 120,0:116,65 km. Ecken: 5:8.

Danach hat der HSV das Spiel im Griff, kommt gegen tief stehende Störche aber nicht zu ernsthaften Gelegenheiten. Dafür setzt Holstein den nächsten Nadelstich: Bartels erobert in der eigenen Hälfte den Ball und schickt Pichler auf die lange Reise Richtung HSV-Gehäuse, der Stürmer zieht in die Mitte und aus dem Querlauf heraus aus 18 Metern ab – der Ball verfehlt das Tor oben links um einen halben Meter (25.). Mutig agieren die Kieler durchaus, werden immer wieder – wie von Coach Rapp vor der Partie prognostiziert – in Umschaltaktionen aktiv, angetrieben von Sturmspitze Pichler, der lange Wege geht, sich in jeden Zweikampf wirft, gut als Wandspieler agiert und Flankenläufe initiiert. Doch auch der HSV kann stürmen, Alidou bricht über links durch und kann nach Sololauf von Lorenz nur per Foul gestoppt werden. Kittel setzt den fälligen Freistoß vom linken Strafraumeck knapp über die Latte (30.).

Der HSV nistet sich in der Hälfte der Störche ein, Jonas Meffert schiebt teilweise bis auf 30 Meter ans Kieler Tor ran. Holstein lauert auf Konter, läuft aber oft nur hinter- und nebenher. Das KSV-Spiel ist insgesamt zu statisch, die Abstände stimmen nicht, auch die Zweikampfführung passt häufig nicht, Holstein ist einmal mehr zu passiv, zu inkonsequent in den entscheidenden Situationen. „In der ersten Halbzeit war es wichtig, die Hamburger Dynamik zu verteidigen, die Räume zu schließen“, sagt Rapp nach dem Abpfiff. „Daher haben wir da offensiv nicht so viel erreicht.“

Beide Teams bieten viel an und nutzen wenig aus

Doch weil die sich die Hamburger in den von Holstein angebotenen, teilweise riesigen Räumen im Mittelfeld auch nicht clever genug anstellen, entwickeln sie aus viel Ballbesitz keine echten Torchancen – und fangen sich beinahe den Ausgleich: Holtby steckt klasse durch auf Pichler, der viel Wiese vor sich hat und bis in den HSV-Strafraum marschiert, im letzten Moment rüberlegt auf den mitgelaufenen Bartels. Der Ball trudelt immer länger in Richtung langer Pfosten, HSV-Keeper Johannson ist beinahe schon geschlagen – doch Bartels, symptomatisch, geht nicht mit letzter Konsequenz in die Aktion und bringt die Kugel aus vier Metern nicht am Schweden vorbei (42.). Es ist die letzte Aufregerszene der ersten Hälfte. „In der ersten Halbzeit ist der HSV am Drücker gewesen, wir haben unsere Konter nicht gut ausgespielt“, sagt KSV-Routinier Bartels später. Und ergänzt selbstkritisch: „Bis auf einen, den hätte ich reinmachen müssen.“

In der Pause pustet die KSV durch – und kommt mit einem Knall aus der Kabine: Bartels hat etwas Raum auf der rechten Seite und spielt einen überlegten Ball in die Mitte auf Pichler – und der Österreicher belohnt sich für eine engagierte und gute Vorstellung, nimmt den Ball mit links an und zieht aus 15 Metern mit rechts ab – durch die Beine von Johannson schlägt der Ball nach 47 gespielten Sekunden zum 1:1-Ausgleich im HSV-Kasten ein (46.). Die 2500 mitgereisten Kieler Fans bringen den Gästeblock zum Beben.

Holstein Kiel schnuppert im zweiten Durchgang am Sieg

Holstein hat jetzt Blut geleckt, merkt, dass gegen diesen HSV was geht – wenn man griffig, mutig, aktiv ist. Doch weil die Störche eben zu oft die letzte Konsequenz vermissen lassen, es in aussichtsreichen Kontersituationen zu umständlich machen, hat die nächste echte Chance der HSV: Muheims Flanke erreicht links im Strafraum Kittel, der aus wenigen Metern mit vollem Risiko ab- und verzieht (54.).

Es ist der Auftakt für einen offenen Schlagabtausch und ein Chancen-Feuerwerk. Erst hat der eingewechselte Kaufmann die Riesenchance zur Hamburger Führung, setzte den Ball nach tollem Reis-Anspiel aber am langen Pfosten vorbei (59.), dann kürt sich Pichler beinahe zum Doppelpacker, kann eine Porath-Ablage von der Torauslinie in Rücklage aus acht Metern aber nicht aufs Tor bringen (61.). Hin und her wogt die Partie, in der nun auch Fabian Reese mitwirken darf, nochmal eine Extraportion Tempo reinbringt.

Holstein Kiel in Noten Dähne: Hatte bei den scharf in den Fünfmeterraum geschlagenen HSV-Ecken trotz des Getümmels vor ihm immer eine Faust am Ball. Ansonsten kaum ernsthaft geprüft, aber stets konzentriert. Note 3 Korb: Wenn Alidou in Durchgang eins den Turbo zündete, wurde es eng für den Kieler. Wie beim Foul in der 10. Minute, als Korb zu spät gegen den HSV-Flügel kam und ihn elfmeterreif foulte. Ab Minute 35 zuverlässiger Rechtsverteidiger. Note 3 Wahl: Vor dem Elfmeter zum 0:1 nicht konsequent genug im Zweikampf am eigenen Hoheitsbereich. Der Kapitän stabilisierte sich im Laufe der Partie, wurde sogar offensiv mutiger. Note 3 Lorenz: Anfangs mit immensen Schwierigkeiten in der Spieleröffnung und dem Tempo des Gegners. Biss sich von Minute zu Minute besser in die Partie. Klasse Block gegen den einschussbereiten Glatzel (74.). Note 3 van den Bergh: Stand stellvertretend für das gesamte Kieler Team. Ein ersten Halbzeit mit mehr Schatten als Licht wurde auch der 34-jährige immer sicherer und wagte einige Flankenläufe. Note 3 Holtby: Der KSV-Routinier bot an alter Wirkungsstätte als variabler „Sechser“ eine starke Partie. Leitete aus der Mittelfeldzentrale viele Konter ein. Und setzte als resoluter Zweikämpfer zur rechten Zeit die passenden Zeichen. Verpasste in der Nachspielzeit die Krönung aus 14 Metern. Note 2 Bartels: Trat in Halbzeit eins kaum positiv in Erscheinung. Verpasste in der 42. Minute den Ausgleich. Kam danach auf Betriebstemperatur und heizte dem HSV über den rechten Flügel ein. Lieferte den Assist zum 1:1. Note 3 Mühling: in Hälfte eins galt sein Hauptaugenmerk der defensiven Kompaktheit im Mittelfeld. Nach der Pause unermüdlicher Antreiber der eigenen Angriffsaktionen. Note 3 Porath: Immens fleißiger Mitläufer, dem aber in den entscheidenden Momenten Mut und Zweikampfhärte fehlten. Eine starke Vorarbeit für Pichler (61.). Note 4 Skrzybski: Ein kluger Pass auf Pichler (7.), häufig Anspielstation auf dem linken Flügel, defensiv diszipliniert – was fehlte, war ein Schuss Temperament. Note 4 Pichler: Großer Auftritt des Österreichers in Kieler Diensten. Gab kein Duell in vorderster Front verloren. Ballsicher als alleinige Sturmspitze. Pech beim Außenpfostenschuss (7.), Vorarbeit für Bartels „Riesen“ (42.), abgezockt beim Ausgleichstreffer (46.). Fast hätte der 24-Jährige sogar noch das 2:1 (61.) nachgelegt. Note 2 Reese: Kam in der 56. Minute für Skrzybski. In den ersten Minuten zu langsam in Kopf und Beinen. Dribbelte in der Folge den müder werdenden HSV fast nach Belieben schwindelig. Seine Vorlagen hätten Arp und Holtby mit dem Siegtreffer veredeln können. Note 3 Arp: Löste in der 70. Minute Pichler ab. Wurde mit einem Pfeifkonzert von seinen ehemaligen Fans empfangen und verpasste nur Sekunden später um Haaresbreite die passende Antwort, als er Johansson scheiterte. Danach mehr nimmermüder Anläufer denn Sturmspitze. Note 4 Sander, Kirkeskov: Kurzeinsatz ohne Wertung.

Die Visiere gehen immer weiter auf. Der HSV drückt, spielt auf Sieg, aber auch die Störche wollen sich hier zum dringend benötigten Dreier beißen, holen sich mit jeder weiteren Aktion größere Sicherheit. Eine Minute nach seiner Einwechslung unter lauten Pfiffen hat Ex-Hamburger Jann-Fiete Arp den Riesen zum 2:1 auf dem Fuß, nimmt eine Reese-Flanke aus fünf Metern direkt, kommt aber nicht an Johannson vorbei (71.). Auf der Gegenseite kann Lorenz einen Glatzel-Schuss gerade noch so blocken (74.).

Zum Ende hin gehen beiden Teams etwas die Kräfte aus, die Chancendichte ist nicht mehr ganz so hoch wie zuvor. Einen Pfeil aber hat Holstein noch im Köcher, wieder bringt ein Konter höchste Gefahr für den HSV: Reese setzt sich auf der linken Seite stark durch, zieht bis in den Strafraum und legt klug in den Rückraum – Holtby kommt aus elf Metern zum Schuss, der Ball streicht aber über das Tor (90.+4). Danach ist Schluss, Holstein entführt einen Punkt aus dem Volkspark, was die angefressenen Hamburger Fans zu zahlreichen Becherwürfen verleitet. Die hanseatische Volksseele zürnt, die Sieglos-Serie gegen den Nordrivalen hält an. Auf der Gegenseite dürfen sich die Störche warmen Applaus aus dem Gästeblock abholen. „In der zweiten Halbzeit haben wir so viele Nadelstiche gesetzt, da hätten wir am Ende das Ding auch auf unsere Seite ziehen können“, erklärt Bartels danach in den Katakomben. „Jetzt fährst du mit einem Punkt nach Hause, das ist ok. Aber irgendwann müssen wir den Dreier einfahren, am besten schon am Freitag gegen Dresden.“