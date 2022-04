1:1 gegen Heidenheim – Holstein Kiel verpasst endgültigen Klassenerhalt

Kiel

Niemand sollte das Fell des Bären verteilen, bevor dieser erlegt ist. Doch nach dem 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim bestehen für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel bei neun Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 drei Spieltage vor dem Saisonende allenfalls noch letzte theoretische Zweifel am Klassenerhalt.

Dass die eine Stunde lang bärenstarken Störche nicht endgültig den Deckel auf das Thema Liga-Verbleib packten, lag vor 10 445 Zuschauern an der mangelnden Chancenverwertung in Durchgang eins. Der Führungstreffer von Simon Lorenz (56.) war letztlich zu wenig, um die nunmehr achtteilige Sieglos-Serie gegen die Baden-Württemberger zu beenden.

Mangelnde Kaltschnäuzigkeit: „Otschi“ Wriedt verpasste vier gute Einschussmöglichkeiten

„Wir haben in den ersten 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir nicht das zweite Tor gemacht haben. Wir hatten danach noch Spielkontrolle, aber nicht die richtigen Chancen. Vielleicht haben da auch die Kräfte nachgelassen. Am Ende müssen wir froh sein, nicht noch verloren zu haben“, bilanzierte KSV-Cheftrainer Marcel Rapp das unterhaltsame Geschehen und ergänzte professionell: „Wir sind rechnerisch noch nicht durch und werden uns gut auf das Spiel in Bremen am kommenden Freitag vorbereiten.“

Holstein Kiel – 1. FC Heidenheim 1:1 (0:0) Holstein Kiel: Gelios – Korb, Lorenz, Thesker, van den Bergh – Ignjovski – Holtby (85. Erras), Mühling – Skrzybski (81. Arp), Reese (81. Sterner) – Wriedt (81. Pichler). 1. FC Heidenheim: Müller – Busch, Mainka, Hüsing, Föhrenbach (64. Theuerkauf) – Geipl (89. Siersleben) – Leipertz, Schöppner – Mohr (64. Sessa), Kühlwetter (64. Schimmer), Kleindienst. Schiedsrichter: Robert Hartmann (SV Krugzell) – Tore: 1:0 Lorenz (56.), 1:1 Kleindienst (70.) – Zuschauer: 10445 – Gelbe Karte: Lorenz/Mainka, Leipertz, Geipl Torschüsse: 12:17 Schüsse aufs Tor: 6:4 Ballbesitz: 60:40 Prozent Passquote: 79:71 Prozent Zweikampfquote: 46:54 Prozent Laufleistung: 111,57:116,56 km Ecken: 8:10 xGoals: 1,37:0,78

Einfallsreich, kombinationsfreudig, handlungsschnell, zweikampfstark bei zweiten Bällen und im Gegenpressing – und vor allem defensiv im Kollektiv aufmerksam. Die Störche machten trotz des Ausfalls von neun Profis (kurzfristig hatte auch noch Phil Neumann wegen muskulärer Probleme passen müssen) in Durchgang eins tatsächlich vieles richtig. Dass die dominanten Hausherren aus dem deutlichen Ballbesitzplus (66:34 Prozent, zwischenzeitlich gar 74:26 Prozent) nicht zuletzt durch tiefe Läufe der Offensivspieler auch Torchancen generierten, rundete den selbstbewussten Auftritt vor der Pause ab.

Das einzige Manko: Die Kieler münzten ihre Möglichkeiten nicht in Zählbares um. Allein der agile Mittelstürmer „Otschi“ Wriedt hatte vier Mal (6., 21., 34., 42.) die Führung vor Augen. Flügeldribbler Fabian Reese (38.) scheiterte mit einem Volleyschuss an Gästetorwart Kevin Müller.

Das Kieler VAR-Glück: Heidenheims Treffer wegen Abseitsstellung annulliert

Und die Mannen von der schwäbischen Ostalb? Die vertrauten vor allem ihrer vielbeinigen, aber deshalb keineswegs durchgängig sattelfesten Abwehr. Und trotz ihrer zumeist harmlosen Umschaltmomente erzielten sie den einzigen Treffer in den ersten 45. Minuten. Einen abgefälschten Freistoß von Jonas Föhrenbach parierte KSV-Keeper Ioannis Gelios reaktionsschnell und wurde beim folgenden Luftkampf um den Ball kurz vor der Torlinie von Patrick Mainka gerempelt. Der Pfiff von Schiedsrichter Robert Hartmann blieb aus, Robert Leipertz (9.) staubte zum vermeintlichen 1:0 ab.

Die Störche in Noten Gelios: Ein Wechselbad der Gefühle am Tag vor seinem 30. Geburtstag. Beim Gegentreffer zum 1:1 ließ er den haltbaren Schuss von Kleindienst passieren. Den Freistoß von Sessa (90.) kratzte er überragend von der Linie. Note 4 Korb: Solider Auftritt des Rechtsverteidigers. Hatte in der ersten Halbzeit im ersten Durchgang gute Szenen in der Offensive. Beschränkte sich danach auf die Defensivarbeit. Note 3 Lorenz: Turm der Kieler Deckung. Mehrfach Retter in höchster Not wie in der 89. Minute. Bescherte den Störchen mit seinem ersten Saisontreffer (56.) per Kopf den Punktgewinn. Note 2 Thesker: Passsicheres Pendant zu Lorenz. Lange Zeit ein Stabilisator im Abwehrzentrum. Note 3 van den Bergh: Der 35-Jährige sprühte vor allem in Halbzeit eins defensiv wie offensiv vor Tatendrang. Überragende Werte: Passquote 76 Prozent, Zweikampfquote 100 Prozent. Note 2 Ignjovski: Erneut Terrier vor der Deckung. Lief eine Stunde lang viele Löcher zu. Verlor in der Schlussphase wie die Kollegen etwas an Ordnung und Übersicht. Note 3 Holtby: Diesmal zwar Dauerläufer (11,3 km in 85 Minuten!), aber kein Gestalter im Mittelfeld. Teilweise mit Geschwindigkeitsnachteilen. Schlug die Flanke zur 1:0-Führung. Note 4 Mühling: Aktiver als zuletzt. Trieb seine Farben immer wieder an, war Mit-Initiator einiger rassigen Kombinationen und auch im Rückwärtsgang bis auf wenige Ausnahmen aufmerksam. Note 3 Skrzybski: In Durchgang eins als rechter Außenbahnspieler ein echter Offensivfaktor. Gute Läufe in die Tiefe, Mut zum Direktpassspiel. Baute nach der Pause etwas ab. Note 3 Reese: Formverbessert und leichtfüßiger im Vergleich zu den Vorwochen. Hatte Pech mit einem Volleyschuss (38.). Auch ihm ging in Halbzeit zwei ein wenig die Luft aus. Note 3 Wriedt: Bis zur Auswechslung in der 81. Minute ein Gefahrenherd für die Heidenheimer Defensive. Was zur Krönung der guten Leistung fehlte, war bei vier Chancen (6., 21., 34., 38.) ein Torerfolg. Note 3 Pichler, Sterner, Arp, Erras: Kurzeinsätze ohne Wertung.

Entsetzen bei den Störchen, Entrüstung auf den Rängen. Doch Hartmann hielt inne. Doch ein Foulspiel? Nein! Nach Überprüfung des Video-Assistenten Nicolas Winter wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung des Torschützen annulliert.

Nach dem Seitenwechsel durfte der Kieler Anhang endlich jubeln. Eben noch hatte Gelios einen „Hammer“ von Jan Schöppner (51.) per Reflex an die Latte gelenkt (15. Alu-Treffer des FCH/Ligaspitze), dann folgte die achte Ecke der Störche. Nach einer einstudierten Flachpass-Variante flankte Lewis Holtby in den gegnerischen Strafraum. Abwehrchef Simon Lorenz (56.) war zur Stelle und köpfte zur ersehnten 1:0-Führung ein.

KSV-Keeper Gelios im Wechselbad: Fehler beim Ausgleich, Retter des Remis in letzter Minute

Ein Tor mit Hallo-Wach-Effekt für die Heidenheimer. Sie machten fortan Dampf, hatten am Ende zehn Ecken auf ihrem Konto. Und sie hatten das Glück, dass Gelios einen durchaus haltbaren Schuss von Tim Kleindienst durch die Arme gleiten ließ – der FCH-Torjäger (71.) staubte höchstpersönlich zum Ausgleich ab.

Die Kieler erholten sich von ihrer 15-Minuten-Auszeit, hielten wieder verstärkt dagegen. Dem Pech von KSV-Joker Benedikt Pichler (84.), dessen Absatzkick knapp am Pfosten vorbeirollte, stand Fortuna in Form von Gelios gegenüber. Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag rettete die Kieler Nummer eins nach einem Sessa-Freistoß aus 16 Metern in der 90. Minute per Glanzparade das Unentschieden.