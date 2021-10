Ingolstadt

Die Störche haben noch viel Arbeit vor sich, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Holstein Kiel kommt am Sonnabendnachmittag in der Zweiten Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 beim Schlusslicht FC Ingolstadt hinaus, hat beim Pflichtspieldebüt des neuen Cheftrainers Marcel Rapp am Ende sogar noch Glück, nicht zu verlieren.

Rapp lässt die Innenverteidiger los

Dabei fängt der Tag perfekt an, fast zu perfekt. Schon weit vor dem Anpfiff scheint die Sonne über dem Audi-Sportpark, es ist vergleichsweise mild, der Rasen in Topform – optimale Bedingungen nennt man so etwas gemeinhin. Annähernd optimal ist auch die Personalsituation bei den Störchen. Rapp hat die Qual der Wahl für seine mit Spannung erwartete erste Aufstellung als Zweitliga-Coach der KSV.

Und die hat es dann auch durchaus in sich: Mit Hauke Wahl, Stefan Thesker, Simon Lorenz und Phil Neumann stehen gleich vier potenzielle Innenverteidiger in der Startelf. Thomas Dähne erhält derweil den Vorzug vor Ioannis Gelios im Tor – fast der einzige, der im Vorfeld so wirklich seiner Position zuzuordnen ist. Mit der Spielfreigabe um 13.30 Uhr dann Klarheit: Rapp lässt gegen den Tabellenletzten im unter der Woche erwarteten 3-5-2 spielen. Fin Bartels rückt in die Spitze an die Seite von Benedikt Pichler, Neumann gibt den rechten Flügel. Spannend.

FC Ingolstadt – Holstein Kiel 1:1 (0:1) FC Ingolstadt: Buntic – Heinloth (46. Gebauer), Antonitsch, Keller, Gaus – Preißinger (81. Röhl), Linsmayer – Eckert Ayensa (90. Kaya), Stendera, Bilbija (90. Cavadias) – Kutschke. Holstein Kiel: Dähne – Lorenz, Wahl, Thesker – Neumann, Mühling, Benger (77. Reese), Porath, Kirkeskov – Pichler (60. Skrzybski), Bartels (87. Holtby). Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal) – Tore: 0:1 Pichler (13.), 1:2 Kutschke (46.) – Gelbe Karten: Preißinger, Eckert Ayensa, Kutschke / Pichler, Thesker – Zuschauer: 9402. Torschüsse: 15 / 7 Ecken: 5 / 3 Ballbesitz: 50 / 50 Prozent Passquote: 75 / 74 Prozent Zweikampfquote: 42 / 58 Prozent Laufleistung: 120,05 km / 113,83 km

Pichler verwertet die erste Chance des Spiels

Aus dieser Grundordnung heraus kommt die KSV ordentlich rein, hat Zugriff auf das sehr direkte Ingolstädter Spiel, stellt zu – fortwährend dirigiert und angetrieben von ihrem Trainer. Mit Ball zeigt Holstein aus flexibler Raumbesetzung heraus einige gute Ansätze, ist in letzter Konsequenz bei Pässen hinter die Kette oder bei Halbfeldflanken aber zu ungenau. Bis zur 13. Minute. Pichler legt einen hohen Ball mit dem Kopf ab, sprintet vorne rein, erhält am ersten Pfosten die perfekte Hereingabe von Mikkel Kirkeskov auf den Kopf serviert – 1:0.

Da ist es, das erhoffte frühe Tor. Mit dem im Rücken lässt es sich angenehmer verteidigen gegen die vielen hohen Bälle des FCI. Die sorgen hin und wieder für etwas Unordnung, auch bei den zweiten Bällen hat Holstein Kiel etwas zu oft das Nachsehen. Daraus entwickelt die Elf von Ex-KSV-Coach André Schubert zwar keinen Dauerdruck, ist nach einer halben Stunde aber doch allmählich im Spiel, hat sogar deutlich mehr Ballbesitz.

Der FC Ingolstadt kontert Effizienz mit Effizienz

Und was macht Holstein? In dieser Phase nach vorne nicht mehr viel. Ein minimalistischer Auftritt mit vereinzelten Tempoverschärfungen nach klaren Mustern: Angriff über links, wieder flankt Kirkeskov, wieder lauert Pichler am ersten Pfosten, verpasst diesmal denkbar knapp (40.). Auf der Gegenseite flackert Ingolstadt noch zweimal gefährlich im Strafraum auf. Dann ist Pause. Das effizientere Team führt.

Dass aber auch der FCI Effizienz kann, zeigt sich Momente nach dem Wiederbeginn: Lorenz und Neumann kriegen Denis Linsmayer nicht gepresst, Ablage raus auf Marcel Gaus, direkte Hereingabe – und da ist Stefan Kutschke, der sich in den freien Raum absetzt, zum 1:1 einköpft (46.). Horror-Start für Holstein.

Holstein Kiel in Noten Dähne: War aufmerksam, wenn er gefordert war. Seine Abschläge haben aber noch Ausbau-Potenzial. Note 3 Wahl: Als zentrale Figur der Dreierkette gegen den Ball viel im Einsatz gegen Stefan Kutschke, löste das zunächst ordentlich, geriet in der zweiten Hälfte aber auch ins Schwimmen. Note 4 Lorenz: Hatte hinten halbrechts seine Sache in der ersten Hälfte weitgehend im Griff. Spielte ein paar gute Pässe nach vorne. Wie alle in der zweiten Halbzeit aber mit absteigender Kurve. Note 4 Thesker: Strahlte halblinks anfangs große Ruhe aus, war kaum zu überwinden, ließ sich in der wilden Phase aber anstecken, hatte auch seinen Anteil am Gegentor. Note 4 Neumann: Spielte auf dem rechten Flügel so hoch wie vielleicht noch nie in seiner Kieler Zeit. War entsprechend auch an einigen Angriffen beteiligt. Hinten starker Einsatz gegen Bilbija (35.), nach dem Seitenwechsel unsicher. Note 4 Kirkeskov: Holsteins Spielzüge führten häufig auf seine linke Seite, von wo aus er zur Halbfeldflanke ansetzte. Legte so das 1:0 auf. Rieb sich in vielen Zweikämpfen auf. Note 3 Benger: Spielte zunächst umsichtig, wurde dann aber zunehmend nachlässig. Im Laufe des Spiels mit immer mehr Ballverlusten, sorgte so nie für Stabilität. Note 5 Mühling: Auf der halbrechten Acht nach vorne an diesem Nachmittag ohne nennenswerte Aktion. Spielte auch einige unerklärliche Fehlpässe. Note 5 Bartels: Arbeitete in der Spitze mit großem Einsatz, ging viele Wege, füllte häufig auch im Mittelfeld auf. Was fehlte, war die Durchschlagskraft in seinen Aktionen. Note 4 Porath: Spulte ein ordentliches Pensum ab, war häufig zuständig für den vorletzten Pass. Es krankte aber über die gesamte Spieldauer an Genauigkeit und Timing, in der zweiten Halbzeit eigentlich an allem. Note 5 Pichler: Traf nach eigener Ablage und starkem Laufweg per Kopf zum 1:0, sorgte wiederholt für Unordnung. Im Zweikampf und im Eins-gegen-Eins aber manches Mal zu ungestüm. Note 3 Skrzybski: Kam rein, das war aber schon alles. Blasser Auftritt als vermeintlicher Joker. Note 5 Reese, Holtby: Kurzeinsätze ohne Benotung.

Ingolstadt kommt jetzt mit Power, Geradlinigkeit, stresst die Kieler mit hohem Anlaufen, mit fortwährenden Pässen in die Spitze. Die KSV lässt sich von diesem Momentum anstecken, spielt nicht mehr klar genug, produziert unnötige Abspielfehler. Eine brandgefährliche Phase. Rapp reagiert, bringt nach einer Stunde Steven Skrzybski für den ausgepumpten Pichler, ruft im Sekundentakt Kommandos rein.

Kutschke lässt den Siegtreffer für Ingolstadt liegen

Holstein versucht nun, selbst wieder Druck aufzubauen, das Tempo zu erhöhen, Lücken zu reißen, schenkt aber immer wieder zu leicht die Bälle her. Die Fehlpassquote – mitunter erschreckend. So kommt die KSV einfach nicht in die Abläufe, so gut sie auch am Reißbrett entwickelt sein mögen. Stattdessen hinten immer wieder Bluthochdruck. Dennis Eckert Ayensas Hereingabe rauscht knapp am Tor vorbei (79.), Kutschke setzt eine flache Hereingabe aus zehn Metern freistehend zu zentral auf Dähne (81.). Es könnte gut und gerne 1:2 stehen.

Es geht in die finalen Minuten, in denen Ingolstadt dem Treffer weiterhin näher scheint, nur unterbrochen von einem knapp über den Kasten streichenden Fernschuss von Joker Fabian Reese (89.). Dann ist Feierabend. Holstein Kiel fliegt mit einem Punkt im Gepäck zurück in den Norden. Aber auch mit ganz vielen Fragezeichen. Die Arbeit von Marcel Rapp, sie hat gerade erst begonnen.