Diese Pleite dröhnt im Kopf: 1:2 gegen den VfL Osnabrück zum Auftakt in die Rest-Hinrunde. Ein verkaterter Start ins Jahr 2021 für Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die Fehler waren den Beteiligten aber ziemlich schnell klar. Besserung soll her - schon am Sonnabend beim FC St. Pauli.