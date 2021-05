Kiel

Es ist vorbei, der Traum ist zerplatzt. Um 19.48 Uhr pfeift Schiedsrichter Deniz Aytekin die Partie ab. Es ist der Moment, in dem feststeht, was sich in den 90 Minuten zuvor atemberaubend schnell geklärt hat: Holstein Kiel bleibt Fußball-Zweitligist.

Die Störche verlieren das Relegations-Rückspiel gegen den 1. FC Köln mit 1:5. Der kleine Vorsprung aus dem Hinspiel (1:0): verpufft. Der Aufstiegszug ist ohne die KSV abgefahren. Die Förde trägt an diesem Sonnabend Trauer. Kapitän Hauke Wahl weint bittere Tränen, auch bei Fabian Reese und Finn Porath brechen alle Dämme.

"Wenn du 1:5 verlierst, dann brauchst du nicht viel analysieren. Dann hast du einiges falsch gemacht", sagt ein enttäuschter Fin Bartels hinterher bei DAZN am Mikro. "Vielleicht wollten wir zu viel." Und Trainer Ole Werner sagt niedergeschlagen: "Du hast die beste Saison der Vereinsgeschichte gespielt - und unterm Strich bleibt Enttäuschung."

Dabei ist es eigentlich ein Tag gemalt für den Aufstieg. Über dem Holstein-Stadion schwebt die Frühsommersonne langsam dem Horizont entgegen, schickt ihre wärmenden Strahlen auf die Ränge, auf denen zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder Leben tummelt: 2334 Fans sind da, machen Lärm, singen sich dem Anpfiff entgegen. Mit ihren ist es ein anderer Sport. Richtiger Fußball. "Ich hoffe, dass uns das beflügelt", sagt KSV-Cheftrainer Ole Werner im Vorfeld.

Lesen Sie auch: Stimmen zum Spiel: "Es war unmöglich, zurückzukommen"

Serra-Schock vor dem Anpfiff

Eine Stunde vor Spielbeginn spricht sich bei den Fans aber erst einmal eine Hiobsbotschaft herum: Janni Serra fehlt mit einer Oberschenkelzerrung. Die KSV muss damit ohne ihre Sturmspitze antreten, für die damit das Hinspiel der letzte Einsatz im Holstein-Trikot gewesen ist. Ein Schock. Ole Werner löst es mit Fabian Reese, beordert den Flügelspieler als falsche Neun nach vorne. Auch Niklas Hauptmann fehlt nach einem Schlag auf den Fuß.

Den gelbgesperrten Linksverteidiger Johannes van den Bergh ersetzt Werner derweil mit Marco Komenda, Simon Lorenz kehrt in die Innenverteidigung zurück. Ebenfalls nach Gelbsperre wieder an Bord: Jonas Meffert und Alexander Mühling. FC-Coach Friedhelm Funkel bringt unterdessen vier Neue: Jannes Horn und Kingsley Ehizibue bilden die Außenverteidigung, Florian Kainz geht auf den Flügel - und vorne drin ist mit Sebastian Andersson der etatmäßige Angreifer Nummer eins zurück. Vorteil Köln.

Eine der verrücktesten Anfangsphasen seit Langem bringt Köln auf Kurs

Um 18 Uhr gibt Referee Aytekin das Spiel dann frei. Kein Zurück mehr, alles oder nichts. Und es entwickeln sich unfassbare Minuten, die verrücktesten, die der Fußball seit Langem gesehen hat. 3. Minute, Kölns Ondrej Duda setzt sich nach kurzem Einwurf auf der linken Seite gegen Meffert durch, bringt die Flanke - und da ist Kapitän Jonas Hector, der sich von Mühling löst, zum 1:0 einköpft. Das Hinspiel-Ergebnis ist damit schon egalisiert.

Aber Holstein antwortet erstligareif: Finn Porath verlängert einen hohen Ball per Kopf in den Lauf von Reese, der Sebastiaan Bornauw abschüttelt, im Strafraum wieder in die Mitte zu Porath legt. Dessen freien Abschluss wehrt Timo Horn nach vorne ab - und da ist Jae-Sung Lee, köpft zum Ausgleich ein (4.)! Irrenhaus Holstein-Stadion.

Ein Spiel zum Verrücktwerden: Zwei Minuten später führt Köln wieder. Phil Neumann verliert den Ball, Kainz kann von links flanken, in der Mitte mach Andersson eine Absetzbewegung von Lorenz, nickt ein zum 2:1 (6.). "Wir haben es leider nicht geschafft, aus dem ersten Fehler zu lernen", sagt Werner hinterher.

Die unmittelbare Reaktion hat dann Mühling auf dem Fuß: Verlagerung auf rechts, Mühling zieht ins Zentrum - und setzt den Ball knapp links vorbei (7.).

Lesen Sie auch: Trainer Werner äußert sich verhalten zur Zukunft

Holstein Kiel kommt nicht in die gewohnten Abläufe

Und was macht Köln? Das 3:1. Der FC spielt eine Ecke kurz aus, Holstein ist viel zu weit weg, Kainz kann aus dem Halbfeld unbedrängt flanken, niemand ist bei Andersson, dessen Kopfball kann Ioannis Gelios nicht nach vorne drücken, auch Reeses Rettungstat scheitert - der Ball ist drin (12.). Was für ein Wahnsinn. Was für ein Downer.

Holstein muss sich fangen, um hier nicht unterzugehen, muss sich gegen in hohem Tempo anlaufende Kölner freischwimmen, kriegt aber keine Sicherheit rein. Es dauert, bis sonst selbstverständliche Abläufe greifen. 28. Minute, die Störche kommen übers Zentrum, Porath rauscht im Vollsprint auf die Viererkette zu, wird gelegt, Gelb für Bornauw. Den Freistoß setzt Mühling in die Mauer. Kein Ertrag, aber so kann es gehen.

Die Zwei-Tore-Hypothek ist aber weiter Fakt. Und Köln setzt sich schon auf die Uhr, spielt Abstöße mit lasziver Langsamkeit aus. Die KSV will. Aber der Bundesligist macht es clever - und erhöht auf 4:1. Einen Freistoß von rechts kann Holstein zunächst klären, beim langen Ball von Jannes Horn auf Hector passt aber wieder rein gar nichts im Verteidigungsverhalten. Kopf-Ablage auf Ex-Storch Rafael Czichos, Volley-Abnahme, drin (39.). Ein Stich ins Herz.

Gelios wächst über sich hinaus und verhindert Schlimmeres

Doppelt bitter: Holstein lässt wenig später das 2:4 liegen. Mühling flankt auf den zweiten Pfosten zum komplett freien Lee, dem springt das sichere Tor vom Fuß (43.). Dann ist Pause.

Werner stellt zur zweiten Hälfte auf Dreierkette um, bringt Benjamin Girth und Joshua Mees rein. Es nützt ja nichts: Irgendetwas muss er hier probieren. 50., Lee hoch in den Lauf des einstartenden Girth - Kopfball übers Tor. Nicht schlecht. Aber nicht schlecht ist zu wenig für ein Wunder. In der 52. Minute verhindert Gelios mit einer Doppel-Monsterparade das 1:5.

Die Zeit verrinnt. Und Holstein kämpft weiter mit sich, hat kaum Zugriff auf die zweiten Bälle, kommt nicht in die direkten Duelle. Aber sie brauchen den Ball, sonst wird das nichts. So ist Köln dem fünften Tor näher. 61., Andersson frei vor Gelios - wieder eine Glanztat.

Applaus, aufbauender Jubel, Ehrenrunde: Es gibt immer ein Morgen

Die Störche geben sich aber nicht auf, versuchen, irgendwie die Welle aufs Kölner Tor auszulösen. Der FC ist aber voll da, voll wach, hat zu jeder Zeit genügend Spieler hinter dem Ball, saugt alles ab, was da an Angriffsstaub aufgewirbelt wird.

20 Minuten noch. Das Ding ist durch. Die KSV ist bemüht, sich aufrecht aus der Relegation zu verabschieden. Das ehrt sie. Und das Publikum ist da, feiert ihre Mannschaft trotzdem: Riesenjubel bei Gelios' Super-Parade gegen den Ex-Kieler Dominick Drexler (79.). In der 84. Minute kann er aber auch nichts mehr gegen Ellyes Skhiris Knaller ausrichten - 1:5.

Die finalen Minuten einer langen Spielzeit verflüchtigen sich, dann ist Schluss. Der 1. FC Köln schafft den Klassenerhalt. Und Holstein Kiel kassiert die höchste Niederlage seit Wiedereinführung der Relegation 2009. Ein Ende, das diese trotz allem herausragende Saison nicht verdient hat. Trotzdem: Der Applaus der Fans auf der beschwerlichen Ehrenrunde, er weist den Weg in die Zukunft. Es gibt immer ein Morgen.

Hier können Sie das Spiel noch einmal im Liveticker nachlesen