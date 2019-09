Weniger Risiko, mehr Struktur - und dann muss das Ding auch einfach mal rein. So lässt sich der Wunsch von Trainer André Schubert für das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim verknappen. Holstein Kiel will und muss am Sonnabend etwas mitnehmen, um in der Zweiten Bundesliga endlich Fahrt aufzunehmen.