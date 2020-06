Nürnberg/Kiel

Ist das noch Fußball oder schon Tennis? 6:0 in Wiesbaden, 0:6 gegen den VfB Stuttgart – jetzt geht es für den 1. FC Nürnberg in den alles entscheidenden dritten Satz am 34. Zweitliga-Spieltag. Bei Holstein Kiel (So., 15.30 Uhr, im KN-Liveticker) kämpft der Club gegen den Gang in die Relegation. Den Franken, als Bundesliga-Absteiger mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet, droht der Totalabsturz in die Drittklassigkeit.

Der Schiffbruch gegen Stuttgart vom vergangenen Sonntag, das absurde halbe Dutzend Gegentore nach eigenem Kantersieg fünf Tage zuvor, war eine Katastrophe für den stolzen FCN. Auch wegen dem, was sich 200 Kilometer weiter westlich abgespielt hatte: das Comeback des Karlsruher SC nach 0:3 gegen Meister Arminia Bielefeld durch drei Tore von Philipp Hofmann. Der KSC (34) lauert auf Relegationsrang 16 mit zwei Punkten Rückstand auf den Club (36) – und er hat das um ein Tor bessere Torverhältnis. Dank des Nürnberger 0:6-Satzverlustes.

Keller und Palikuca in der Kritik

„Alles, was wir uns am Dienstag (in Wiesbaden, d. Red.) aufgebaut haben, haben wir mit zwei Händen eingerissen. Die Leistung ist indiskutabel“, sagte Trainer Jens Keller, der im November 2019 die Nachfolge des erfolglosen Damir Canadi angetreten hatte, nach dem Spiel. Und er gab zu verstehen: „Da werden wir den Finger in die Wunde legen.“

Dass Keller selbst im vergangenen halben Jahr nicht in der Lage war, die spielerische Wunde zu heilen, gehört auch zur Wahrheit. Mit ihm in der Kritik: Sportvorstand Robert Palikuca, der für die Verpflichtungen von Canadi und Keller verantwortlich ist, zudem vor der Saison einen Kader zusammenstellte, der nominell gut besetzt, aber keine Einheit ist. Beide, Keller und Palikuca, müssen sich derzeit Verfehlungen vorwerfen lassen. Gerüchten um eine Entlassung auch bei Klassenerhalt trat der Club aber unter der Woche entschieden entgegen.

Der FCN kann in seiner heiklen Lage Störfeuer nicht gebrauchen. Sondern nur: volle Konzentration. „Das einzig Gute ist, dass wir es immer noch in der Hand haben“, sagt Chefcoach Keller vor dem Showdown bei den Störchen. Zweckoptimismus? Vielleicht. Aber viel mehr Handlungsoptionen hat Nürnberg auch gar nicht. Eventuell noch die, die Torhüter Christian Mathenia („Heute schäme ich mich erstmals für unsere eigene Leistung“) nach dem Abpfiff gegen den VfB aufzeigte: „Wir müssen jetzt einfach die Arschbacken zusammenkneifen.“

Mit einem Sieg bei Holstein Kiel wären sie durch. Andernfalls müssten sie, und das tut der Nürnberger Volksseele richtig weh, ausgerechnet auf den Erzrivalen hoffen. Die SpVgg Greuther Fürth empfängt zeitgleich den Karlsruher SC. Auf die Schützenhilfe vom Kleeblatt wollen sie gerne verzichten und es selbst erzwingen. Wenngleich sie an der Förde ein Gegner erwartet, der nicht abschenken wird.

Im Gegenteil: Für Holstein, derzeit Elfter, ist noch ein einstelliger Tabellenplatz drin. Und mit Jonas Meffert und Jannik Dehm haben die Störche zwei Spieler im Kader, die eng mit dem KSC verbunden sind und ihn nur zu gern auch in der kommenden Saison in der Zweiten Liga sehen würden.

Meffert , Dehm und der "zusätzliche Ansporn"

„Der KSC liegt mir besonders am Herzen und ich würde mich wahnsinnig für den ganzen Verein und die Stadt freuen, wenn sie den Klassenerhalt schaffen sollten“, sagt Rechtsverteidiger Dehm, in Karlsruhe ausgebildet und gegen Nürnberg nach der Rotsperre für Phil Neumann wahrscheinlich zurück in der Startelf.

Meffert, zwischen 2014 und 2016 sowie noch einmal für eine Halbserie 2017 bei den Badenern, sagt: „Dass wir dem KSC im Abstiegskampf helfen könnten, ist für mich natürlich ein kleiner zusätzlicher Ansporn.“ Auch Dehm betont, man könne zum Karlsruher Ligaverbleib am Sonntag „einen Teil beitragen“.

Wenn sie das tun und den Nürnbergern etwas abtrotzen, werden die Blicke beim FCN bange in die Heimat gehen zum Fürther Nachbarn gehen. Im Zweifel muss es eben, trotz aller Rivalität, das gemischte fränkische Doppel für den Club richten. Game, Set, Klassenerhalt?

