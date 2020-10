Kiel

Der 7. Oktober 1900 gilt als offizielles Gründungsdatum des heute in der Zweiten Fußball-Bundesliga spielenden Traditionsklubs Holstein Kiel. Am Mittwoch feiert die KSV also runden Geburtstag. KN-online gratuliert den Störchen herzlich und lädt Sie dazu ein, sich noch einmal durch die Schlaglichter der Vereinsgeschichte zu lesen. Klicken Sie sich durch unsere fünf Teile der Geburtstags-Serie " Holstein Hundertzwanzig"!

Als der Storch die Flügel ausbreitete

Teil eins:Die Gründerjahre – gekrönt vom ersten und einzigen deutschen Meistertitel

Als Holstein Englands Meister schlug

Teil zwei:Ein denkwürdiges Freundschaftsspiel im Mai 1962

Als Holstein Kiel Amateurmeister wurde

Teil drei:Der erste große Titel nach 1912 – Ulrich Meyer erinnert sich ans Erfolgsjahr 1961

Die legendären Fänger von der Förde

Teil vier:Die Kieler Kult-Keeper von "Adsch" Werner bis Kenneth Kronholm

Holsteins Kult-Brüder

Teil fünf:Werner und Herbert Widmayer schrieben Kieler Fußball-Geschichte – Ihr Neffe bewahrt ihr Andenken

