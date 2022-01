Regensburg

Wummernde Bässe schallten am Sonntag aus der Gästekabine durch die Katakomben des Jahnstadions in Regensburg, während die Kicker von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel den 2:1-Auswärtssieg beim SSV Jahn feierten. Julian Korb (35.) und Alexander Mühling (59.) drehten an der Donau einen frühen Rückstand durch Scott Kennedy (12.). Die KSV, plötzlich abgezockt wie ein Spitzenteam, kann wieder in der Fremde siegen: Es war der erste Auswärtsdreier seit Amtsantritt von Cheftrainer Marcel Rapp im Oktober.

Drei Änderungen hatte der KSV-Coach vor Anpfiff im Vergleich zum 1:1 auf Schalke vorgenommen: Phil Neumann und Fabian Reese waren nach überstandener Corona-Infektion wieder dabei und direkt in der Startelf. Julian Korb rotierte mit Schiene nach Mittelhandbruch im Schalke-Spiel als dritter Neuer für die verletzten Hauke Wahl, Mikkel Kirkeskov und Jonas Sterner in die erste Elf.

Julian Korb mit der ersten Chance in der ersten Minute

Und der Rechtsverteidiger stand bereits in der ersten Minute im Fokus: Langer Ball von Philipp Sander auf Fabian Reese, der den eingerückten Korb bediente – Volley über die Latte. Spielerische Lösungen finden oder das Regensburger Pressing überspielen: Der von KSV-Coach Marcel Rapp vor der Parte formulierte Plan hätte bereits nach wenigen Sekunden aufgehen können.

Jahn Regensburg – Holstein Kiel 2:1 (1:1) Jahn Regensburg: Meyer – Saller, Breitkreuz, Kennedy, Guwara (89. Caliskaner) – Gimber (89. Makridis), Besuschkow – Faber (73. Yildirim), Boukhalfa (73. Otto), Wekesser – Albers. Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Thesker (81. Benger), Komenda – Korb, Sander, Porath (73. Erras), Mühling, Reese (89. van den Bergh) – Bartels (89. Arp), Pichler (73. Wriedt). Schiedsrichter: Florian Lechner (Hornstorf) – Tore: 1:0 Kennedy (12.), 1:1 Korb (35.), 1:2 Mühling (59. Elfmeter), Besondere Vorkommnisse: Dähne hält Strafstoß gegen Besuschkow (42.) – Gelbe Karten: Saller / Pichler, Reese – Zuschauer: keine. Torschüsse: 18/16. Passquote: 80/86 Prozent Ballbesitz: 45:55 Prozent Zweikämpfe: 54:46 Prozent

Doch KSV-Chancen blieben in der Folge Mangelware. Die Regensburger liefen aus ihrer gewohnten 4-2-3-1-Grundordnung wie erwartet hoch und aggressiv an, bis an den Fünfer der Störche. Und die kamen damit nicht zurecht: Thomas Dähnes Pass unter Bedrängnis trudelte ins Seitenaus, Marco Komenda, aus der Dreierkette immer wieder an der Seitenlinie festgesetzt, blieben nur lange Bälle zur Befreiung. Holstein im Klammergriff des Jahn.

Holstein Kiel in Noten Thomas Dähne: Den KSV-Keeper traf beim Gegentor keine Schuld. Ahnte die Ecke bei Besuschkows Elfmeter und parierte stark. Klasse Parade gegen den Kopfball von Albers in der 67. Note 2 Phil Neumann: Eine etwas behäbige Rückkehr ins Holstein-Team als Teil der Dreierkette. Hatte Glück, dass der Schiedsrichter nach seinem Einsteigen in der 43. nicht auf den Punkt zeigte. Ansonsten ohne große Wackler. Note 3 Stefan Thesker: War in der Abwehrzentrale sichtlich bemüht gegen extrem hoch anlaufende Regensburger – oft blieb ihm nur der Rückpass zu Dähne oder ein langer Ball. In der Luft nicht unantastbar, ansonsten souverän. Note 3 Marco Komenda: Auch im zweiten Spiel nach langer Verletzungspause ein stabiler Teil der Abwehrreihe. Rauschte in den entscheidenden Momenten dazwischen. Wählte im Spielaufbau allerdings zu oft den langen Schlag. Note 3 Julian Korb: Verzeichnete gleich den ersten Kieler Abschluss (2.), war auch sonst häufig offensiv dabei, schob ins Zentrum und staubte zum 1:1 ab. Im Zweikampf fehlte es ihm in einigen Momenten an Timing und Körperlichkeit. Note 3 Alexander Mühling: Gab in der ersten Hälfte eine äußerst unglückliche Figur ab, als er den Jahn-Elfer verursachte. Guter Auftritt nach dem Seitenwechsel. Schweißte den Strafstoß zum 2:1 wie im Lehrbuch in den linken Winkel. Kippte häufig auf den Flügel ab und kurbelte mit an. Note 3 Philipp Sander: Heute ein Hybridspieler zwischen Sechser und Innenverteidiger. Ließ sich mehrfach im Spielaufbau in die letzte Kette fallen, konnte als Aufbauspieler aber wenig Impulse setzen. Gegen den Ball aber zumeist wach. Note 3 Finn Porath: Konnte seinem Team in Hälfte eins zu selten aus dem Regensburger Pressing helfen. Steigerte sich nach dem Seitenwechsel zusehends. Pech, dass sein Schlenzer aus der Distanz nur an den Pfosten krachte (52.). Holte den Strafstoß zum 2:1 heraus. Note 3 Fabian Reese: Seine Rückkehr war immens wichtig. Trug in der ersten Hälfte das Offensivspiel fast allein auf der linken Seite, setzte immer wieder zum Flügellauf an, initiierte so den Ausgleich, bediente später Porath vor dem Elfmeter. Nach hinten raus ausgepumpt. Note 2 Fin Bartels: Spulte viele Kilometer ab. Versuchte, im letzten Drittel die Bälle zu verteilen, heute aber ohne die entscheidenden Szene. Trotzdem ein fleißiger Auftritt mit mehr Akzenten in der zweiten Hälfte. Note 3 Benedikt Pichler: Hatte wie schon auf Schalke einen schweren Stand in der Spitze. Rieb sich an der Jahn-Defensive auf, bekam aber wenig verwertbare Bälle. Verursachte den Freistoß vor dem 0:1 nach einem rüden und ungeschickten Einsteigen. Note 4 Kwasi Okyere Wriedt, Patrick Erras, Marcel Benger, Johannes van den Bergh, Fiete Arp: Kurzeinsätze ohne Bewertung.

Regensburg trifft nach einem Standard

„Dass wir mal einen Ball verlieren, ist ganz normal. Wir wollen Fußball spielen. Das ist Holstein Kiel“, sagte Rapp nach der Partie angesprochen auf die erste halbe Stunde. „Entscheidend ist dann, wie viel Personal du noch dahinter hast.“ Tatsächlich stimmte diese Absicherung meist, doch dann war da noch die Regensburger Standardstärke…

Ein langer Freistoß aus dem Halbfeld, Alexander Mühling und Philipp Sander kamen gegen Steve Breitkreuz nicht ins Kopfballduell, dessen Verlängerung Scott Kennedy zum 1:0 ins Tor einnickte (14.). „Wir wussten, dass Regensburg bei Standards brandgefährlich ist. Davon hatten sie zeitweise zu viele“, sagte Fin Bartels.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Regensburg nahm den Fuß nach der Führung etwas vom Pressing-Pedal, erlaubte den Störchen längere Ballbesitzphasen. Anzufangen wussten die Kieler damit wenig – bis zur 35. Minute. Reese flankte von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, über Umwege landete der Ball bei Sander, der mit Vollspann abzog. Von Breitkreuz‘ Bauch sprang der Ball vor die Füße von Korb, der, nach seinem Mittelhandbruch auf Schalke mit Armschiene unterwegs, zum Ausgleich einschob. 1:1 – Holstein wieder auf der Schiene.

Thomas Dähne pariert Strafstoß gegen Ex-Kieler Max Besuschkow

Doch Regensburg blieb weiter gefährlich – vor allem bei Standards. High Noon im Holstein-Sechzehner nach einer Ecke, Alexander Mühling traf mit der Sohle Benedikt Gimber am Kopf – Elfmeter! Der Jahn-Sechser, mit blutendem Schädel, musste mit Turban weiterspielen, doch seinen Einsatz belohnte Mitspieler Max Besuschkow nicht. Der Ex-Kieler trat vom Punkt an, Dähne parierte den schwach geschossenen Strafstoß. „Der verschossene Elfmeter war die Szene, die das Spiel in unsere Richtung gezogen hat“, konstatierte Rapp.

Zur Galerie Ein Rückstand, zwei Elfmeter und am Ende Tabellenplatz elf für die KSV Holstein – der Regensburg-Trip der Störche in Bildern.

Denn Alexander Mühling machte es nach einer Stunde an selber Stelle präziser. Holstein besetzte die Räume nach dem Seitenwechsel besser. Konnte sich häufiger kontrolliert in den Regensburger Strafraum spielen. Reese passte auf Finn Porath, der einen Kontakt von Gimber am Fuß spürte und sich clever fallen ließ. Mühling schoss zur 2:1-Führung unter die Latte.

Der Jahn versuchte auch in der Folge, die Störche nahe ihres eigenen Tores zu attackieren, aber Holstein ließ sich davon jetzt nicht mehr beeindrucken, verteidigte seriös. KSV-Keeper Dähne parierte einen Kopfball von Andreas Albers (67.) – es blieb die einzige richtig gefährliche Chance der Gastgeber in der zweiten Hälfte, in der Neuzugang Kwasi Okyere Wriedt, eingewechselt in der 73. Minute für einen unauffälligen Benedikt Pichler, noch sein Debüt im Holstein-Trikot feierte.

Dähne: „In der Pause haben wir gesagt, wir biegen das Ding noch“

„Das sind enorm wichtige drei Punkte für uns“, sagte ein zufriedener Thomas Dähne nach Abpfiff. „Wir sind durch einen Standard in Rückstand geraten, haben aber Moral gezeigt und bewiesen, was in der Mannschaft steckt – der gehaltene Elfmeter vor der Pause hat dabei geholfen. In der Pause haben wir gesagt, wir biegen das Ding noch. Und aufgrund der zweiten Hälfte würde ich sagen, dass es ein verdienter Sieg war.“

Holstein springt durch den Sieg auf Tabellenplatz elf und kann im gesicherten Tabellenmittelfeld entspannt in die Länderspielpause gehen. Am Sonntag, 6. Februar (13.30 Uhr), steht für die Störche das erste Heimspiel dieses Jahres an. Dann ist Fortuna Düsseldorf zu Gast.

Von Clemens Behr und Marco Nehmer