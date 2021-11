Feier-Abend für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Mit 2:1 (1:0) bezwangen die Störche am Sonnabend vor 11.525 Zuschauern in einem an Spannung nicht zu überbietenden Spiel Werder Bremen. Ein Heimsieg mit positiven Tabellen-Folgen. Denn die Kieler sprangen damit auf Rang zwölf.