Paderborn

Eine passendere Antwort auf die vergangenen Tage konnte Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nicht geben! Zumindest einen guten Gesamteindruck hatte Interimscoach Dirk Bremser vor dem Gang zum Top-Team SC Paderborn gefordert. Die Störche hielten sich an die Order, kämpften am Sonnabend in einer mitreißenden Partie bis zum Umfallen, erspielten sich in 69-minütiger Überzahl vor 6656 Zuschauern in der Benteler-Arena eine Vielzahl an Chancen, trotzten Nackenschlägen wie dem 0:1-Rückstand durch Michels (42.) – und feierten am Ende mit ihren rund 300 Schlachtenbummlern einen verdienten 2:1 (0:1)-Auswärtserfolg. Siegschütze war einmal mehr Gold-Joker Joshua Mees (78.).

Sonnenschein, 19 Grad und ein Offensivspektakel der besonderen Art: So starteten beide Teams in die Partie. Bremser hatte mit Thomas Dähne für den für zwei Spiele gesperrten Ioannis Gelios, Stefan Thesker für Simon Lorenz, Finn Porath für Mees und Fiete Arp für Benedikt Pichler vier Startelf-Wechsel gegenüber der jüngsten 0:3-Schlappe gegen Hannover 96 vorgenommen. Die Ostwestfalen ließen zunächst Marco Stiepermann auf der Bank, zudem ordnete Cheftrainer Lukas Kwasniok anstelle der vertrauten Vierer- eine Dreierkette in letzter Instanz vor Keeper Jannik Huth an.

Bartels eröffnet Chancenreigen

Eine Maßnahme, die bei seiner Mannschaft zunächst eher Verwirrung stiftete. Denn die Störche drückten – ungeachtet aller Turbulenzen der vergangenen Tage – gleich selbstbewusst mächtig aufs Gas. Fin Bartels (2.) eröffnete den Chancenreigen mit einem Schuss übers Tor.

Da wollte die Torfabrik von der Pader nicht zurückstehen. Und freute sich über die unfreiwillige Unterstützung der Gäste von der Förde. Der KSV-Freistoß von Alexander Mühling wurde locker abgewehrt, die Störche hatten keine Konterabsicherung installiert. Sven Michel (4.) gewann das Sprintduell gegen Mühling, schoss die Kugel frei vor Dähne aber über das Holstein-Gehäuse. Ein ähnlicher Fehler hatte den Kielern schon zuletzt gegen Hannover einen Gegentreffer beschert.

Holstein Kiel in Noten KN-online hat die KSV-Akteure nach dem Spiel beim SC Paderborn 07 benotet. Thomas Dähne: Der überragende Rückhalt der Störche. Fehlerfrei. Organisierte seine Deckung lautstark. Machtlos beim Gegentreffer von Michel (42.). Super-Paraden gegen Schallenberg (54.) und Platte (56.). Note 2 Phil Neumann: Defensiv nicht dauerhaft sattelfest. Strotzte aber über die gesamte Distanz vor Offensivfreude und Einsatzbereitschaft. Note 3 Hauke Wahl: Übernahm in wichtigen Momenten Verantwortung. Musste sich ob der stets gefährlichen SCP-Konter vorwiegend auf die Defensive beschränken. Note 3 Stefan Thesker: Stabilisierte anfangs die hintere Region, war aber in Überzahl nicht fehlerfrei in der Restfeld-Verteidigung. Musste auch wegen seiner Gelben Karte in der 73. Minute vom Platz. Note 4 Johannes van den Bergh: Auch der Routinier suchte als Linksverteidiger bis zum Abpfiff den Vorwärtsgang und avancierte damit – unabhängig von einigen Schnitzern – zu einem Symbol des Kieler Glaubens an die eigene Stärke an diesem Tag. Note 3 Marcel Benger: Leistete sich erneut einige gravierende Fehlpässe auf der Sechserposition. Ließ sich aber davon nie entmutigen. Der Weg stimmt. Note 4 Alexander Mühling: Unermüdlicher Antreiber im Mittelfeld. Schlug die Ecke zum Siegtreffer. Note 2 Fin Bartels: Laufwunder, dribbelstark, bienenfleißig, kreativ. Wäre bester Kieler Feldspieler gewesen, wenn sich der 34-Jährige nicht den zum 0:1 führenden Lapsus und die Abschlussschwäche bei seiner 100-Prozentigen Chance (60.) geleistet hätte. Note 4 Finn Porath: Warf alles in die Waagschale, was in seinem Körper steckte. Die letzte Konsequenz in den entscheidenden Duellen ließ er aber vermissen. Immerhin, sein von Heuer abgefälschter Schuss brachte den Ausgleich (51.). Note 4 Fabian Reese: War erneut auf dem linken Flügel kaum von seinen Gegenspielern zu stoppen. Weiter so, dann klappt’s auch bald wieder mit dem eigenen Torerfolg. Note 2 Fiete Arp: Hatte in der 5. Spielminute die Führung vor Augen, agierte frei vor SCP-Keeper Huth aber nicht konsequent genug. War dank eigener Aktivitäten aber insgesamt mehr ins Spiel eingebunden als zuletzt. Note 3 Steven Skrzybski: Brachte ab der 68. Minute als Nachfolger von Arp nochmal frischen Schwung. Hatte Pech mit einem Pfostenschuss (74.). Joshua Mees: Gut, supergut, Mees! Kaum zu glauben, der Top-Joker wider Willen stach einmal mehr. Erzielte seinen dritten Saisontreffer per Direktabnahme. Note 2 Simon Lorenz: Löste in der 73. Minute Thesker ab, fügte sich gut ein und informierte die Kollegen über die taktischen Anweisungen von Interimscoach Bremser. Note 3 Patrick Erras: Kurzeinsatz ohne Benotung.

Und weiter ging’s im Stakkato-Takt. Fiete Arp (5.) ließ die Gästeführung aus Top-Position aus, Felix Platte (8.) köpfte die Kugel auf der Gegenseite nach Ballverlust von Marcel Benger über den Holstein-Kasten. Wie auch der ausgerückte Thesker (9.) nach der zweiten Kieler Ecke.

Gelb-Rot für Jamilu Collins

Als sich beide Mannschaften eine kurze Verschnaufpause gönnten, sorgte Schiedsrichter Franz Bokop in seinem erst zweiten Zweitliga-Einsatz für neue Adrenalinausstöße. Vor allem auf Paderborner Seite, als der Mann aus Vechta nach einem Strafraum-Zweikampf zwischen Jamilu Collins und Benger auf Schwalbe entschied und den zuvor bereits verwarnten SCP-Außenspieler mit Gelb-Rot vom Platz stellte (27.).

Michel bringt SCP in Führung

Die ganz in Weiß gekleideten Gäste kontrollierten das Geschehen fortan in Überzahl. Achteten auf sauberes Passspiel, um den Hochgeschwindigkeits-Kontern der Ostwestfalen keine Bühne zu bieten. Doch dann schlampte ausgerechnet der bis dahin beste Kieler Feldspieler, Fin Bartels, beim Versuch des Zuspiels am Mittelkreis. Michel (42.) sprintete auf und davon, wackelte Hauke Wahl aus und traf aus 16 Metern zur überraschenden Führung der Gastgeber.

Eigentor von Jannis Heuer bringt den Ausgleich

Doch wer geglaubt hatte, die Störche würden nach diesem neuerlichen Nackenschlag die Flügel hängen lassen, sah sich getäuscht. Immer neue Angriffswellen rollten über die Flügel in Richtung Paderborner Tor. Und endlich kehrte auch das Spielglück in die Reihen der Kieler zurück. Mühlings Schuss (47.) fälschte Uwe Hünemeier noch erfolgreich ab. Bei Poraths missglücktem Versuch aus zwölf Metern hielt Jannis Heuer den Stiefel hin – unhaltbar für Jannik Huth rollte die Kugel zum Ausgleich ins Paderborner Netz (51.).

SC Paderborn 07 – Holstein Kiel 1:2 (1:0) SC Paderborn: Huth – Yalcin (79. Srbeny), Hünemeier, van der Werff – Ma. Schuster, Schallenberg, Thalhammer (46. Heuer), Collins – Justvan (46. M. Mehlem) – Platte (68. Stiepermann), Michel (70. Pröger). Holstein Kiel: Dähne – Neumann, Wahl, Thesker (73. Lorenz), van den Bergh – Benger – Mühling, Bartels (89. Erras) – Porath (68. Mees), Reese – Arp (68. Skrzybski). Schiedsrichter: Franz Bokop (Vechta) – Tore: 1:0 Michel (42.), 1:1 Porath (51.), 1:2 Mees (78.) – Zuschauer: 6656 – Gelbe Karten: Michel, Platte, van der Werff/Thesker, Erras – Gelb-Rote Karte: Collins (27.) wegen unsportlichen Spiels. Ballbesitz: 36:64 Prozent. Zweikampfquote: 49:51 Prozent. Torschüsse: 12:22. Ecken: 3:11.

Hier das kurzzeitig lähmende Gefühl der Erleichterung, dort die neue Kräfte mobilisierende Wut über das Pech. Ausgerechnet Heuer (54.) hatte das 2:1 vor Augen, scheiterte aber am starken Dähne. Wie auch wenig später Jasper van der Werff (55.) und Felix Platte (56.). Dann übernahmen wieder die Störche das Kommando.

KSV-Top-Joker Mees erzielt 2:1-Siegtreffer

Der nie auszuschaltende Reese (58.) prüfte Huth, Bartels (60.) ließ einen 100-Prozenter liegen, der eingewechselte Steven Skzybski (74.) bugsierte den Ball an den Pfosten. Nach rustikalem Rempler von Robin Yalcin gegen Mees (77.) verweigerte der Unparteiische den Norddeutschen einen Strafstoß. Die protestierten nicht lange, sondern belohnten sich für ihren immensen Aufwand lieber selbst. Die achte Ecke von Mühling veredelte Top-Joker Mees (78.) per brillanter Direktabnahme zum 2:1-Siegtreffer.

„Mega-stolz“, war Bremser nach dem Abpfiff ob der Vorstellung seines Teams: „Wie sie sich präsentiert hat, wie sie die Situation angenommen hat. Vor allem, dass die Spieler Verantwortung übernommen haben. Für sich selbst und für die Gruppe. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sich die Mannschaft belohnt hat und damit diese turbulente und für alle außergewöhnliche Woche zu einem Abschluss gebracht hat, die uns für die Zukunft hoffen lässt.“

Ohne seinen dritten Saisontreffer, das goldene Tor an der Pader, euphorisch zu feiern, analysierte Top-Joker Mees den Erfolg: „Wir waren zwar lange in Überzahl, aber Paderborn hat es uns schwer gemacht. In der ersten Hälfte haben wir wenig Lösungen gefunden. in der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und verdient gewonnen“. Worte, getreu dem Motto: Nur die Gruppe zählt!

Von Andreas Geidel und Andrè Haase