Es wird dunkler und dunkler: Holstein Kiel verliert am Freitagabend bei Hansa Rostock nach zweimaligem Ausgleich mit 2:3, droht nach der vierten Niederlage in Folge immer tiefer in den Tabellenkeller der Zweiten Fußball-Bundesliga zu fallen. Gerade in der ersten Hälfte agiert die KSV unterirdisch.