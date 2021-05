Kiel

Tränen, Trauer, hängende Köpfe. Nach dem Abpfiff ist da nichts als Leere bei den Störchen. Weinende Spieler, Verzweiflung. Sie hatten am Sonntagnachmittag schon den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zeitweise vor Augen. Und verlieren doch noch mit 2:3 gegen Darmstadt 98. Ein Spiegelbild der Vorwoche. Platz zwei ist futsch, die SpVgg Greuther Fürth packt gnadenlos zu, gewinnt ihr Saisonfinale gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:2. Die KSV muss in die Relegation gegen den 1. FC Köln. Unheimlich bitter.

"Ich kann da mitfühlen. Es ist auch gerade nicht leicht für mich. Am liebsten würde ich gerade einfach weglaufen", sagt Holsteins Ex-Coach Markus Anfang nach dem Sieg seiner Darmstädter bei Sky mit bestechender Ehrlichkeit. KSV-Sportchef Uwe Stöver sagt: "Das tut weh, das ist im Moment sehr traurig. Jetzt wird es brutal wichtig sein, in die Köpfe der Spieler zu kommen. Wir werden alles tun für den dritten Matchball."

Draußen vorm Stadion eskalieren die Emotionen

Was für ein Kater zum Ende eines Tages, an dem die ganze Stadt unter Spannung zu stehen scheint, in aufgeregter Vorfreude dem Anpfiff entgegenschwebt. Menschen in Trikots und Schals, gehisste KSV-Flaggen in den Vorgärten, blau-weiß-rot dekorierte Hausfassaden - Kiel ist bereit für Großes.

Vor der Westtribüne im Holstein-Stadion geben die Ultras ihrer Mannschaft mit einem großflächigen Banner einen letzten Motivationsgruß mit auf den Weg: "Schleswig-Holsteins ganzer Stolz!" Vor der Arena sammeln sich die Fan-Massen. Hunderte, Tausende. Die Luft, sie ist böllergeschwängert. Eskalation der Gefühle.

Drinnen wird es derweil langsam sportlich. KSV-Trainer Ole Werner setzt auf seine Top-Elf, nimmt lediglich eine Änderung im Vergleich zum 2:3 in Karlsruhe vor: Phil Neumann spielt hinten rechts für Jannik Dehm. Holsteins Fast-Aufstiegs-Macher von 2018, Markus Anfang, schickt seine Darmstädter personell so aufs Feld, wie es zu erwarten war. Heißt: "Fußballgott" Patrick Herrmann sitzt erst einmal auf der Bank. Und vorne soll natürlich Super-Stürmer Serdar Dursun für Furore sorgen.

Janni Serra köpft Holstein Kiel auf Aufstiegskurs

Viel Furore ist zu Beginn aber erst einmal nicht. Darmstadt steht diszipliniert, Holsteins Ballpassagen sind zu unsauber. Man belauert sich. Ein Königreich für vernünftiges Spieltempo. Ist das Nervosität? Die imaginäre Bremse im Kopf im Fernduell mit Fürth, das der KSV mit einem Zähler Rückstand im Nacken sitzt?

Werner greift von außen ein, gibt lautstarke Pressing-Kommandos. Nach 13 Minuten dann die erste Halbchance: Neumann hängt Ex-Storch Mathias Honsak im Laufduell ab, schickt die Flanke vors Tor. Alexander Mühling setzt den Ball mit dem Kopf übers Tor.

Immerhin: Die Richtung stimmt, das Spiel mit Ball ist langsam auf die richtigen Schienen gesetzt. Und dann knallt's: Holstein bekommt Freistoß im rechten Halbfeld, Mühling zirkelt den Ball an den Elfmeterpunkt - und da ist Janni Serra! Kopfball ins rechte Eck, 1:0 (18.). Die Störche haben eineinhalb Hände am direkten Aufstieg!

Serdar Dursun kommt langsam in Fahrt

Nach Punkten ist die KSV jetzt mit Spitzenreiter Bochum in der Blitztabelle gleichgezogen - und in Fürth liegt mittlerweile Düsseldorf mit 1:0 in Front. Vor dem Stadion wird es laut, als sich die Kunde davon herumspricht. In der 30. Minute dann Glück für Holstein: Dursun löst sich am ersten Pfosten, kriegt von Christian Clemens eine Hereingabe serviert - und verzieht aus kürzester Distanz. Puh.

Derweil führt Bochum. Aber Platz zwei ist für den Moment sicher.

Unten auf dem Platz ist die Werner-Elf weiter um Kontrolle bemüht. Das geht am besten im Vorwärtsgang: Mühling hat Platz, zieht aus 20 Metern ab - Schuhen pariert stark (37.). Schöner Spielzug über den linken Flügel, initiiert von Mühling und Jae-Sung Lee, Fin Bartels setzt den Abschluss neben das Tor (43.). Dann ist Pause. Holstein ist aktuell aufgestiegen. Aber das gab es am vergangenen Sonntag ja schon einmal.

Fürth gleicht aus, jetzt beginnt bei Holstein Kiel das Zittern

Also: weiter volle Konzentration. Denn die Hessen haben sich hier lange noch nicht aufgegeben, lassen nach Wiederbeginn den Ball gut rollen. Honsak zieht ins Zentrum, schließt ab - drüber (48.). Dann passiert es: Freistoß von der linken Seite, Clemens zieht den Ball scharf vor den Fünfmeterraum - und da ist Dursun, bekommt den Scheitel dran, 1:1 (51.). Aber der Treffer wird noch einmal überprüft. Stand Dursun im Abseits? Nein. Ausgleich. Jetzt beginnt das Zittern.

Und dann steht es auch noch in Fürth 1:1. Es wird ein Nervenkrimi. Bei Holstein ist jetzt der Knoten drin. Die Störche haben keinen Zugriff mehr: Flanke von Victor Palsson, Dursun sprintet am ersten Pfosten ein, setzt sich durch, Schuss durch die Beine von Thomas Dähne, 1:2 (58.). Fast zeitgleich geht Düsseldorf in Fürth wieder in Führung - die Spannung ist kaum auszuhalten. 62., Freistoß Holstein, Serras Kopfball vor den kurzen Pfosten verfehlt Hauke Wahl um Millimeter. Wahnsinn.

Serra vergibt Riesenchance auf den wichtigen Ausgleich

Aber das Bild bleibt hier grundsätzlich gleich: Darmstadt hat mehr vom Spiel. Die KSV kommt mit ihren Ballpassagen nicht durch. Aber die Störche erhöhen jetzt zumindest wieder das Tempo. Das ist auch bitter nötig: Fürth stellt auf 2:2, ist jetzt in der Blitztabelle vorbei. Bitter. Und in Kiel verpasst Dursun mit der Hacke das 1:3 (72.).

Holstein lebt noch, geißelt sich aber heftig selbst: Janni Serra spielt Doppelpass mit Bartels, bekommt den Ball völlig frei aufgelegt - und verschießt aus fünf Metern. Das rächt sich sofort: Ecke Darmstadt, am ersten Pfosten verlängert, Immanuel Höhn köpft freistehend ein (75.). 1:3. Was für ein Stimmungsdämpfer.

"Das ist extrem brutal. Aber das ist Fußball"

Werner reagiert, bringt mit Benjamin Girth einen zweiten Stürmer. Alles reinwerfen, die Relegation vermeiden. Wahl treibt seine Kollegen lautstark an, auf der Bank hält es Stöver auch nicht mehr im Sattel. Aber die Zeit verrinnt. Vorm Stadion wird es still. In Fürth steht es nun 3:2. Es ist vorbei. Oder? 87. Minute, Bartels verkürzt auf 2:3.

Werner wirft jetzt alles nach vorne. Gnadenlose Offensive. Aber es reicht nicht mehr. Es ist vorbei. Zumindest für heute. Der zweite Matchball ist vergeben. "Das ist extrem brutal. Aber das ist Fußball", sagt Keeper Dähne nach dem Abpfiff. Am Mittwoch steht für Holstein das Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln an. Dann ohne Mühling und Jonas Meffert, die beide gelbgesperrt fehlen.

"Auf uns hat vor Wochen niemand mehr gesetzt. Das wird jetzt sicherlich genauso sein", sagt Werner. Holstein, der Außenseiter. Vielleicht liegt ihnen diese Rolle ja noch einmal.