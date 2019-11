Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabend in der Brita-Arena gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 6:3 gewonnen. Die Tore erzielten Schäffler (FE., 5., 52.), Kyereh (30.) für den SVW, sowie Iyoha (8.), Mühling (21., 27., HE), Serra (29.),Özcan (50.) und Meffert (90.+4.) für die KSV Holstein.