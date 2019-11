Holstein Kiel gegen Bielefeld in Noten

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonntagnachmittag vor 19007 Zuschauern in der SchücoArena gegen Arminia Bielefeld mit 1:2 verloren. Für die Ostwestfalen trafen DSC-Torjäger Fabian Klos in der 33. Spielminute per Foulelfmeter und Andreas Vogelsammer (73.). Emmanuel Iyoha (68.) glich aus.