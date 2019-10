Holstein Kiel gewinnt mit 2:1

Kiel

Chapeau, Holstein Kiel! Mit dem 2:1 (1:1)-Erfolg in der Zweiten Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum veredelten die Störche am Freitagabend ihren 1:0-Überraschungscoup vom Vorsonntag in Stuttgart. Jae-Sung Lee (9.) und Janni Serra (52.) machten mit ihren Treffern den ersten Heimsieg unter der Regie des neuen Cheftrainers Ole Werner perfekt. In einer Partie, die vor Intensität und Spannung nur so strotzte. Und in der die Kieler zwei brutale Frusterlebnisse im ersten Durchgang mit einem bemerkenswerten mentalen Kraftakt letztlich schadlos überstanden.

Flutlicht, Fritz-Walter-Wetter, Festtagsstimmung – die Voraussetzungen bei der Premiere von Ole Werner als offizieller Chefcoach waren prächtig. Die Kieler starteten mit der gleichen Anfangsformation wie beim jüngsten 1:0-Triumph in Stuttgart. Beim Gast aus Westfalen durfte nach auskurierter Fußverletzung Ex-Storch Tom Weilandt erstmals seit dem dritten Spieltag wieder von Beginn an auflaufen.

Und auf der Bochumer Trainerbank saß mit Thomas Reis jener Fußballtrainer, der im Sommer noch Favorit auf das Amt bei den Störchen gewesen war. Der 46-Jährige, der mit einer persönlichen VfL-Bilanz von einem Sieg und vier Remis an die Förde gereist war, erlebte eine kuriose erste Hälfte.

Jae-Sung Lee trifft früh

Jae-Sung Lee (9.) brachte die Störche per Abstauber mit seinem sechsten Saisontor früh in Führung. Sie war verdient, weil die Gastgeber die Kugel geduldig in den eigenen Reihen zirkulieren ließen, um dann blitzartige das Tempo der Kombinationen zu erhöhen oder per Diagonalschläge ( Dominik Schmidt) gefährlich vor das Bochumer Tor zu kommen.

Doch ab der 25. Minute bekamen die Westfalen Zugriff auf die Partie. Aus dem Chancenplus resultierten indes lediglich zwei Halbchancen. Als aber Torjäger Mboussy Ganvoula (37.) aus 16 Metern abzog, kassierten die Kieler ihr erstes Schockerlebnis. Der Ball flog weit am KSV-Gehäuse vorbei. Dort machten sich die Einwechselspieler der Störche warm. So auch Michael Eberwein. Der stoppte die Kugel regelwidrig innerhalb des Spielfeldes und vor allem innerhalb des Strafraums.

Der Video-Assistent Florian Heft machte Feld-Referee Timo Gerach auf „das unerlaubte Eingreifen ins Spiel“ aufmerksam. Gerach lief zum Monitor und entschied regelkonform auf Elfmeter für Bochum und Gelbe Karte für Eberwein. Ganvoula (39.) ließ sich dieses Geschenk nicht entgehen und schmetterte den Ball zum Ausgleich ins Kieler Netz.

Janni Serra verschießt Elfmeter

Die KSV-Akteure schüttelten sich kurz und bliesen zur Schlussoffensive des ersten Durchgangs. Und als Danilo den Kieler Salih Özcan in der Nachspielzeit im VfL-Strafraum zu Fall brachte, schien das Glück zurück bei den Nordlichtern. Ausgerechnet der Ex-Bochumer Janni Serra (45.2) lief zur Elfmeterausführung an – und scheiterte an Manuel Riemann. Ein Kieler Doppelschock binnen zehn Minuten!

Verdruss bei den Werner-Schützlingen ob der Schicksalsschläge nach der Rückkehr aus der Kabine? Mitnichten! Nach Kopfballvorlage von Özcan knallte sich Serra (52.) aus halblinker Position mit Vehemenz und Präzision den Frust über sein Elfmeterpech von den Füßen und hämmerte den Ball zur erneuten Holstein-Führung in die Bochumer Maschen.

Es entwickelte sich in der Folge ein ebenso spannender wie beinharter Kampf auf Biegen und Brechen mit Leidenschaft pur auf beiden Seiten. Plötzlich tauchte Ganvoula (69.) frei vor Ionnanis Gelios auf, doch der KSV-Keeper parierte in dieser Szene im Stile eines Klassemannes. Nur Sekunden später verfehlte Holstein-Joker „Emma“ Iyoha den Bochumer Kasten nur um Zentimeter. Die Anhänger im Stadion hielt es vor Dramatik kaum noch auf den Sitzen. Um 20.19 Uhr der befreiende Jubel, die Erlösung: Abpfiff, der zweite Kieler Sieg in Folge, 14 Punkte, Platz sechs für eine Nacht!

Holstein Kiel: Gelios – Neumann, Schmidt, Wahl, van den Bergh – Meffert – Mühling, Jae-Sung Lee – Özcan (89. Thesker) – Baku (59. Iyoha), Serra (90.+2 Lauberbach).

VfL Bochum: Riemann – Celozzi, Decarli, St. Lorenz, Danilo – Losilla, Eisfeld (78. Chung Yong Lee) – Weilandt (67. Zoller), Maier (61. Wintzheimer), D. Blum – Ganvoula.

Schiedsrichter: Timo Gerach ( Landau/ Pfalz) – Tore: 1:0 Lee (9.), 1:1 Ganvoula (39., Elfmeter), 2:1 Serra (52.) – Zuschauer: 12.359 – Gelbe Karten: Baku, Meffert, Eberwein, Mühling/ Ganvoula, Eisfeld, Wintzheimer, Riemann, Danilo - Besonderes Vorkommnis: Riemann pariert Foulelfmeter von Serra (45.+2).

DER LIVETICKER ZUM NACHLESEN