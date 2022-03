Kiel

Schreckensmonat März! Wie schon 2020 und 2021 vermeldet Fußball-Zweitligist Holstein auch in diesem Jahr kurz nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn einen Corona-Ausbruch in seinen Reihen. Fünf positive Covid-19-Befunde seien im direkten Mannschaftsumfeld festgestellt worden. Die namentlich nicht genannten Personen haben sich laut Klubmitteilung vom Dienstagmittag umgehend in häusliche Isolation begeben.

Zuvor waren bei den täglichen Ultra-PCR-Testungen rund um das Auswärtsspiel bei Hansa Rostock am vergangenen Freitagabend keinerlei Auffälligkeiten registriert worden. Bei den Hanseaten hingegen hatten die Spieler Lukas Fröde und Nico Neidhart schon für das Duell mit den Störchen wegen einer Corona-Infektion passen müssen. Am Montag bestätigte der Zweitliga-Aufsteiger insgesamt fünf Corona- sowie drei weitere Verdachtsfälle. Das Ostsee-Stadion als Kieler Infektionsquelle?

Rückkehr zur strengen Hygiene: Training ohne Dusche

Das Training der Störche habe, so der Verein, am frühen Dienstagnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit wie geplant stattgefunden. Allerdings seien die Hygieneregeln (wie beispielsweise das Duschen in der Kabine) wieder verschärft worden. Die Austragung der Heimpartie gegen Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr) ist nach Angaben der Kieler aktuell noch nicht gefährdet.

Anders als beim Liga-Konkurrenten Hamburger SV, dessen für den vergangenen Sonnabend angesetzte Begegnung gegen Aue am Abend zuvor kurzfristig von der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgesagt worden war. Der HSV hatte einen Antrag auf Spielausfall gestellt, weil aufgrund eines Corona-Massenausbruchs nach Informationen des Hamburger Abendblattes lediglich 13 Feldspieler (darunter zwei A-Jugendliche) einsatzfähig gewesen wären. Ob die anstehende Partie der Hamburger in Düsseldorf (Sonnabend, 13.30 Uhr) angepfiffen werden kann, steht noch in den Sternen. Nicht zuletzt deshalb, da die Fortunen selbst aufgrund diverser Infektionsfälle zuletzt beim 1:1 in Paderborn nur mit einem Rumpf-Aufgebot antreten konnten.

DFL-Spielordnung mutete skurril an

Laut DFL-Spielordnung müssen mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Zu diesen 16 Akteuren müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, zählen. Gesperrte und verletzte Profis gelten in diesem Zusammenhang grundsätzlich als „zur Verfügung stehend“. Ein skurril anmutendes Regelwerk, das zu Beginn der Rückrunde den Branchenführer Bayern München stellvertretend zu heftiger Kritik animierte.

Für die KSV Holstein ist die momentane Situation wahrlich nicht neu. Am 14. März 2020 wurde bei Innenverteidiger Stefan Thesker als erstem Storch eine Covid-19-Infektion diagnostiziert. Er war damit der fünfte Akteur im deutschen Profifußball zu Beginn der Pandemie. Es folgten eine 14-tätige Teamquarantäne für die Kieler und eine Saisonunterbrechung in Liga eins und zwei bis zum 16. Mai 2020.

Szenario des Vorjahres könnte im Kampf um den Klassenerhalt fatale Folgen haben

Noch schlimmer erwischte es die Kieler Nordlichter im März des Vorjahres mit zwei jeweils 14-tägigen Mannschafts-Isolationen binnen vier Wochen. Vom 24. April an mussten die KSV-Profis daraufhin inklusive des DFB-Pokal-Halbfinals in Dortmund acht Spiele in 21 Tagen absolvieren. Ein Mammut-Programm, das den sich lange imposant gegen die grenzwertigen Strapazen wehrenden Störchen schlussendlich den Bundesliga-Aufstieg kostete.

Ein ähnliches Szenario könnte jetzt fatale Konsequenzen haben. Denn angesichts von lediglich vier Punkten Vorsprung auf Relegationsrang 16 ist der sichere Klassenerhalt bei noch acht ausstehenden Begegnungen keineswegs sicher. Das sportliche Schicksal der Dresdner Dynamos in der Saison 20/21, die Corona-bedingt einen ebenfalls extrem eng getakteten Spielplan erleiden und am Ende den bitteren Gang in Liga drei antreten mussten, lässt grüßen. Schreckensmonat März ...