Die Spannung steigt, die Fußball-Zweitliga-Saison biegt in ihre Zielgerade ein. Auch Holstein Kiel hat noch keine endgültige Planungssicherheit für die kommende Serie. Wie im Vorjahr, als die Störche bis zuletzt vom Erstliga-Aufstieg träumen durften. In diesem Frühjahr zielt der bange Blick dagegen in den düsteren Tabellenkeller. Das Minimalziel des Tabellenzwölften (34 Zähler) sieben Spieltage vor dem letzten Abpfiff am 15. Mai: Rang 15, der erste sichere Nicht-Abstiegsplatz.

Rein rechnerisch könnten sogar noch Schlusslicht Ingolstadt (15 Punkte) und der Vorletzte aus Aue (19) bei noch 21 zu vergebenen Zählern den Absturz in Liga drei vermeiden. Die Wahrscheinlichkeit tendiert allerdings gegen Null. Reale Furcht herrscht derweil für die Teams ab Platz elf (Hansa Rostock) abwärts vor Relegationsrang 16, derzeit belegt von Dynamo Dresden (28 Zähler).

Nur zwei Siege fehlen den Störchen bis zur magischen 40-Punkte-Marke

„Mit dem Dreier gegen Ingolstadt werden die Schritte zum Klassenerhalt größer. Wir wissen aber ganz genau, dass wir noch Punkte holen müssen“, sagt Störche-Chefcoach Marcel Rapp mit Blick auf die legendäre 40-Punkte-Marke, deren Überschreiten erfahrungsgemäß Sorgenfreiheit beschert.

Nur zwei Siege fehlen somit noch auf dem Zahlenstrahl der nach ihrem Zwischentief mit vier Niederlagen in Folge weiter gefährdeten Störche. Das sollte machbar sein, denkt der Kieler Optimist – und übersieht bei dieser Einschätzung nur allzu leicht die Risiken des Saison-Endspurts. Schon jetzt herrscht bei den Kielern ob der nicht zu kalkulierenden Anzahl neuer Corona-Infektionen sowie der Ausfälle durch Verletzungen und „normalen“ Krankheiten eine große Personalnot. Und dann ist da ja auch noch das nominell härteste Restprogramm aller Mit-Konkurrenten.

Sandhausen, Rostock, Düsseldorf: Widerstandskraft im Tabellenkeller wächst

Fünf der letzten sieben Kontrahenten zählen zur Top-7 der Tabelle. In Dresden und Sandhausen (Rang 15) warten dazu im schlechtesten Fall Existenz-Kämpfe der ganz besonderen Art. „Wir können in jedem Spiel etwas holen, müssen uns vor niemandem verstecken. Auch nicht vor Darmstadt, dem ersten Gegner nach der Länderspielpause“, lautet Rapps Prognose. In der Tat haben die Störche unter seiner Regie in Duellen mit den Spitzenklubs bislang weder gegen Darmstadt (2:2), den HSV (1:1), Werder Bremen (2:1), den FC St. Pauli (3:0) noch gegen Schalke (1:1) verloren.

Das Restprogramm der sechs Relegationskandidaten Hansa Rostock (11./34 Punkte/35:43 Tore): FC St. Pauli (H), Düsseldorf (A), Regensburg (H), Aue (A), Paderborn (H), Ingolstadt (A), HSV (H). Holstein Kiel (12./34 Punkte/36:45 Tore): Darmstadt (A), HSV (H), Dresden (A), Heidenheim (A), Bremen (A), Nürnberg (H), Sandhausen (A). Fortuna Düsseldorf (13./32 Punkte/33.34 Tore): Karlsruhe (A), Rostock (H), Hannover (A), Dresden (H), Heidenheim (A), Darmstadt (H), FC St. Pauli (A). Hannover 96 (14./31 Punkte/25:40 Tore): Regensburg (H), Aue (A), Düsseldorf (H), Paderborn (A), Karlsruhe (H), HSV (A), Ingolstadt (H). SV Sandhausen (15./30 Punkte/30:44 Tore): Bremen (A), Dresden (H), FC St. Pauli (H), Nürnberg (A), Schalke (H), Paderborn (A), Kiel (H). Dynamo Dresden (16./28 Punkte/26:36 Tore): Schalke (H), Sandhausen (A), Kiel (H), Düsseldorf (A), Regensburg (H), KSC (A), Aue (H).

Widerstandskraft gegen die drohende Drittklassigkeit hat auch der im Ringen um den Klassenerhalt erprobte SV Sandhausen bewiesen. Mit 16 Zählern aus zehn Partien belegen die Kurpfälzer Platz vier der Rückrunden-Tabelle direkt vor den Störchen mit identischer Punktzahl. Sieben Partien am Stück überstand der SVS ohne Niederlage, ehe am vergangenen Wochenende Hansa Rostock mit 1:0 am Hardtwald triumphierte.

Die Leiden an der Leine: Nur elf Punkte aus zehn Rückrunden-Spielen

Es war der dritte Dreier in Serie für den Aufsteiger aus dem Ostseestadion, der sich vor allem dank seiner „Lebensversicherung“ John Verhoek (15 Treffer) aus dem gröbsten Schlamassel befreit hat. Wie auch Fortuna Düsseldorf, das sich in der Winterpause mit Jordy de Wijs (Queens Park Rangers) und Daniel Ginczek (Wolfsburg) namhaft verstärkte. Die ultimative Trendwende erfolgte mit der Verpflichtung von Cheftrainer Daniel Thioune am 8. Februar. Seitdem blieben die Rheinländer in sechs Begegnungen ungeschlagen, holten dabei stolze zwölf Zähler.

Resultate, von denen die Verantwortlichen von Hannover 96 nur träumen können. Dreimal in Folge schlichen die Niedersachsen zuletzt als Zweitliga-Verlierer vom Platz. Lediglich elf Punkte stehen auf ihrem Rückrunden-Konto. Noch schlechter als der Traditionsklub von der Leine schnitt Dynamo Dresden in der zweiten Saisonhälfte ab (acht Zähler). Doch die Sachsen ließen zuletzt mit dem knappen 1:2 in Bremen sowie den Unentschieden gegen St. Pauli und Nürnberg (jeweils 1:1) aufhorchen, dürfen sich zudem der bedingungslosen Unterstützung ihrer stimmgewaltigen Fans sicher sein.

Die Prognose: Hannover 96 und Dynamo Dresden kämpfen bis zum letzten Spieltag um Rettungsplatz 15. Hansa, Holstein, Fortuna und Sandhausen sichern sich vorzeitig das Ticket für die kommende Zweitliga-Saison.