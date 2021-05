250 Anhänger feierten Holstein Kiel - So lief der Fan-Aufmarsch am Holstein-Stadion in Kiel ab

Eine Stadt in Ekstase. Fans, die in ihrer Euphorie nichts mehr hält: Holstein Kiels Triumphzug im Saisonfinale der Zweiten Liga hat auch am Donnerstag wieder Hunderte Anhänger vors Stadion getrieben. Die Fan-Party verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber doch einigermaßen glimpflich.