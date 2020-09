Kiel

Generalprobe geglückt: Holstein Kiel gewinnt sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspielstart gegen Hansa Rostock am Sonnabend mit 3:1. "Man hat gesehen, woran wir gearbeitet haben", sagt Cheftrainer Ole Werner hinterher, begleitet von warmem Applaus von den sich leerenden Rängen, die zum ersten Mal seit einem halben Jahr wieder teilweise besetzt sind.

Schon als die Mannschaft vor dem Anpfiff den Rasen zum Aufwärmen betritt, brandet erster Jubel auf. Ohrenbetäubend geht anders, aber es ist deutlich vernehmbar, dass das hier kein Geisterspiel ist. 500 Zuschauer auf den Rängen – nicht viel, aber immerhin. Der Probelauf vor Fans ist ein Zeichen der Hoffnung auf bessere Zeiten, in denen Corona im Fußball nicht mehr mitspielt.

Vor welchen sportlichen Zeiten die Störche indes stehen, lässt sich auch aus dem finalen von fünf Vorbereitungsspielen nur bedingt herauslesen. Abermals muss Werner die Elf umbauen, startet diesmal mit Aleksandar Ignjovski auf der Rechtsverteidiger-Position. Die "Not-Viererkette" komplettieren Kapitän Hauke Wahl sowie die Neuzugänge Simon Lorenz und Marco Komenda. In Mittelfeld und Sturm präsentiert Werner hingegen sein vermeintliches Tafelsilber von Beginn an.

Reese-Solo bringt die Führung

Ein Mix mit Tücken. Nach vorne zeigt Holstein gute Ansätze, erntet vereinzelt Szenenapplaus. Im Anlaufen ist die Mannschaft frischer, geordneter als zuletzt. Hinten läuft aber längst noch nicht alles glatt. Foul von Simon Lorenz, Freistoß von Bentley Baxter Bahn von halbrechts – Jan Löhmannsröben köpft knapp übers Tor, das im ersten Durchgang vom Ex-Rostocker Ioannis Gelios gehütet wird (11.).

Der nächste Hansa-Freistoß bringt dann das erste Tor – aber für Holstein. Fabian Reese und Fin Bartels fangen einen von der Seite ins Zentrum getretenen Standard ab, Bartels schickt den durchstartenden Reese auf die Reise, der mit Ball schneller als seine Gegenspieler ohne Ball ist. Schöner Schuss ins linke Eck – 1:0 (23.). Ganze zwei Minuten darf sich die KSV freuen. Dann steht es schon 1:1. Nach Zuspiel von Nico Neidhart hat Korbinin Vollmann in zentraler Position viel zu viel Raum und Zeit, schießt flach zum Ausgleich ein (25.). Einmal mehr geht das zu einfach.

Hansa zieht sich danach etwas zurück, verschiebt kompakt, lässt die Störche nur selten einmal durchbrechen. In letzter Konsequenz ist das Kieler Spiel dann doch zu ungenau. Janni Serra gibt den fleißigen Wandspieler, sein erster Kontakt ist aber nicht sauber genug. Tiefe Zuspiele sorgen nur selten für Raumgewinn. So geht die Rest-Halbzeit weitgehend ereignislos zu Ende.

Doppelschlag von Hauptmann und Bartels

Ereignisreich dafür der Auftakt in die zweite Hälfte: Holstein Kiel spielt es jetzt klarer, schneller, variabler, erzeugt damit offensiv direkt mehr Gefahr. Bartels und Reese machen ordentlich Betrieb, Alexander Mühling an seinem 28. Geburtstag ist jetzt endlich der Ballverteiler, der er im ersten Durchgang zu selten war. Hansa Rostock kann sich in dieser Phase kaum befreien.

Nach einer Viertelstunde lässt der Druck aber wieder nach. Die KSV hat mehr Spielanteile, ja – aber mit der Herausnahme von Mühling, für den nun Niklas Hauptmann spielt, ist im letzten Drittel die Strömung abgerissen. Und doch gibt es den Doppelschlag, der Holstein auf 3:1 davonziehen lässt: Wahl setzt sich auf der rechten Seite durch, spielt auf Jae-Sung Lee, der für den Kapitän wieder ablegt. Pass in die Schnittstelle auf den einlaufenden Hauptmann, der den Ball gefühlvoll an Markus Kolke vorbei ins linke Eck legt (75.). Eine Minute später nimmt Bartels einen völlig verunglückten Rückpass der Rostocker auf, geht frei aufs Tor zu und tunnelt Kolke – die Entscheidung.

"Ich bin mit dem Ergebnis und dem Auftreten der Mannschaft zufrieden", sagt Werner. "Ich habe eine Entwicklung gesehen. Deswegen gehe ich jetzt auch guter Dinge in die Pflichtspiele." Am nächsten Sonntag wird es erstmals ernst. Dann kommt der 1. FC Rielasingen-Arlen zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal an die Förde.

