3:2: Holstein Kiel crasht Werder-Party und feiert Klassenerhalt 

Ein Abend für die Geschichtsbücher: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel drehte am Freitag beim Aufstiegsaspiranten Werder Bremen vor 42 100 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion dank einer überragenden Mannschaftsleistung einen 0:2-Rückstand in einen 3:2 (1:2)-Sieg. Schockstarre im Lager der Hanseaten nach dem goldenen Tor von Julian Korb (85.), Mega-Stimmung bei den Party-Crashern von der Förde. Mit dem ersten Kieler Sieg in Bremen überhaupt ist der Klassenerhalt endgültig in trockenen Tüchern.

Festtagsstimmung vor dem Anpfiff im Angesicht des ersehnten Aufstiegs an der Weser. Rund 4000 Fans hatten außerhalb des Stadions auf ihre „Helden“ gewartet, hatten den Team-Bus per Rauchbomben und Bengalos in grün-weißen Nebel getüncht. Torwart Jiri Pavlenka wurde zum Warm-up mit Jubelstürmern empfangen, begleitet vom AC/DC-Kracher „Thunderstruck“. Und die Störche? Die hatten sich im Mannschafts-Quartier „Atlantic Hotel an der Galopprennbahn“ etwas ganz Mutiges einfallen lassen. Trotz neunfachen Ersatzes ließ Cheftrainer Marcel Rapp gegen den Favoriten seine geballte Offensive von der Leine, beorderte Benedikt Pichler in einer 3-4-1-2-Grundordnung als zweite Spitze neben „Otschi“ Wriedt in vorderste Front.

Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch lassen mit ihren Toren das Weserstadion erbeben

Volle Kieler Angriffs-Kapelle, doch die Musik auf dem Rasen machten zunächst die Hanseaten. Befeuert von der ohrenbetäubend lauten Energie auf den Rängen schlugen die Bremer bereits nach zwei Minuten eiskalt zu. Der blank stehende Torjäger Niclas Füllkrug profitierte bei seinem Führungstreffer von einem Luftloch des Störche-Innenverteidigers Stefan Thesker.

Holstein schüttelte sich kurz. Und erzielte sogar das vermeintliche 1:1 durch Pichler (9.). Zu früh gefreut. Der Schütze stand zuvor im Abseits. Dann der nächste Nackenschlag. Einen Füllkrug-Kopfball fälschte Simon Lorenz mit der Hand ab. Schiedsrichter Frank Willenborg eilte zum TV-Studium an den Seitenrand und zeigte auf den Punkt. Ex-Storch Marvin Ducksch (23.) ließ sich diese Elfmeter-Chance nicht entgehen und traf zum 2:0.

„Otschi“ Wriedt lässt den Funken der Hoffnung im Kieler Lager wieder glühen

Eine verdiente Führung für die dominanten, ballsicheren Hanseaten (Passquote zur Pause 90 Prozent), die robuster und cleverer im Zweikampf zu Werke gingen. Die Kieler Defensive wurde in der Folge zwar sicherer, der Sturm indes glich lange einem lauen Lüftchen. Dies allerdings änderte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Eckball Alexander Mühling, Rückzieher Pichler, Rettungstat Anthony Jung auf der Linie – Chance vertan? Nein! Wriedts folgenden Schuss lenkte ausgerechnet Füllkrug ins eigene Netz ab.

Der Funke Hoffnung glühte wieder im Lager der Störche. Die Nerven der Zuschauer wurden auf eine harte Probe gestellt. Bremen drückte, Kiel konterte. Ducksch (47.) scheiterte mit seinem Freistoß ebenso an KSV-Keeper Thomas Dähne wie Leonardo Bittencourt (54.) aus der Distanz und Ducksch per Hechtkopfball (62.). Ein Füllkrug-Kopfball (49.) strich Zentimeter am Ziel vorbei, Thesker (51.) rettete in höchster Not vor Felix Agu.

SV Werder Bremen – Holstein Kiel 2:3 (2:1) Werder Bremen: Pavlenka – Rapp, Friedl, A. Jung – Weiser, Gruev (86. Woltemade), Agu (86. Dinkci) – Bittencourt, Schmid (72. Schmidt)– Füllkrug, Ducksch. Holstein Kiel: Dähne – Lorenz, Thesker, van den Bergh – Korb, Mühling, Holtby (75. Porath), Reese – Skrzybski (81. Arslan) – Wriedt, Pichler (90.+3. Koulis). Schiedsrichter: Frank Willenborg (SV Gehlenberg) – Tore: 1:0 Füllkrug (2.), 2:0 Ducksch (HE., 23.), 2:1 ET Füllkrug (45.+1), 2:2 ET Jung (71.), 2:3 Korb (85.) – Zuschauer: 42 100 (ausverkauft) – Gelbe Karten: Lorenz, Mühling, Korb, Arslan/Weiser, Schmid. Torschüsse: 18 – 10 Ballbesitz: 62:38 % Passquote: 90 – 78 % Zweikampfquote: 50:50 % Laufleistung: 109,98 – 111,47 km Ecken: 5 – 2 xGoals: 2,37 – 2,12

Auf der Gegenseite ließ zunächst Steven Skrzybski (48.) eine gute Schussmöglichkeit liegen. Nach Fabian Reeses Zuspiel eilte plötzlich Wriedt (50.) frei auf Pavlenka zu – und vergab den Riesen zum 2:2 fahrlässig. Rapp raufte sich die Haare, Kollege Ole Werner stand zwischenzeitlich zwecks Anweisungen mehr im Spielfeld als in seiner Coaching-Zone.

Julian Korb sorgt mit seinem Treffer zum 3:2 für hanseatische Schockstarre

Die Heimkulisse trieb ihre Farben weiter voller Leidenschaft an. Die rund 3500 Holstein-Anhänger hielten achtbar dagegen. Wie auch die Störche-Profis auf dem Rasen, die immer wieder offensive Nadelstiche setzten. Und tatsächlich rächte sich der Bremer Chancenwucher. Nach Flanke des bockstarken „Jojo“ van den Bergh köpfelte Wriedt (72.) mit unfreiwilliger Hilfe von Jung zum Ausgleich ein.

Jetzt entwickelte sich der Fußball-Krimi endgültig zu einem Thriller. Mit dem überraschenden Kieler Paukenschlag zum Finale. Nach Wriedt-Querpass von der Torauslinie und einem abgewehrten Schuss des eingewechselten Ahmet Arslan staubte Julian Korb (85.) zum 3:2 der Störche ab. Großes Freitagabend-Kino an der Weser. Der Titel: Wer zuletzt jubelt ...

„Ich glaube, dass das eine schöne Rückfahrt wird. Die Jungs haben jetzt drei Tage frei. Das haben sie sich verdient“, freute sich Chefcoach Rapp nach dem ersten Kieler Triumph überhaupt im Weserstadion. „Die Mannschaft hat nicht aufgegeben, Moral bewiesen. Ein nicht unverdienter Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit.“ Ex-Störche-Trainer Ole Werner stellte zutiefst betrübt nach diesem herben Rückschlag im Aufstiegskampf fest: „Wir müssen mit 2:0 in die Halbzeit gehen. So holen wir den Gegner zurück ins Spiel. Dann sind wir eiskalt bestraft worden.“

