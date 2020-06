Holstein Kiel und der gefühlte Sieg

Hamburg

Vom Himmel in die Hölle und zurück. Holstein Kiel und der Hamburger SV sind am Montagabend im Volkspark in einem 90-minütigen Parforceritt durch alle Gefühlswelten galoppiert, die der Fußball so bereithält. Am Ende durften sich die Störche den moralischen Siegerkranz umhängen. 3:3 in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Jae-Sung Lee – was für ein Fotofinish.

„Heute hatten wir das Happy End auf unserer Seite“, sagte Holsteins Cheftrainer Ole Werner nach dem Abpfiff erleichtert. „Das tut sehr, sehr gut.“ Kapitän Hauke Wahl teilte den Gemütszustand seines Coaches, sagte, es sei „Balsam für die Seele, dass es auch andersherum gehen kann“.

Zuletzt hatte das Zweitliga-Drehbuch für die KSV eigentlich meist das tragische Ende vorgesehen. In Regensburg, gegen Bielefeld, auch beim denkbar knapp verpassten Lucky Punch in Bochum – die Störche waren drauf und dran, ein Last-Minute-Trauma auszubrüten. Bis Lee das späte Ei ins Netz legte.

Bis dahin lag ein Wechselbad der Extreme hinter der KSV. Wohlig warme erste Minuten mit dem nach gutem Start verdienten 1:0. Holstein spielte einen Konter perfekt über Emmanuel Iyoha und Salih Özcan aus, Alexander Mühling vollendete technisch blitzsauber aus dem Rückraum (9.). „Es war eine sehr gute Auswärtspartie von uns“, bilanzierte Wahl die erste Hälfte, schränkte aber ein: „Mit Ausnahme von 15 Minuten.“

Die verheerende Viertelstunde brach kurz nach der Führung an. Der HSV kam, erzielte zunächst ein wegen Abseitsstellung von Bakery Jatta mittels VAR aberkanntes Tor (16.), stellte Minuten später per umstrittenem Elfmeter durch Aaron Hunt aber auf 1:1 (21.).

Holstein zeigte sich scheinbar unbeeindruckt, hätte durch Fabian Reese eigentlich zur erneuten Führung kommen müssen (23.) – nur um im Gegenzug in Rückstand zu geraten. Joel Pohjanpalo vollendete im Zentrum nach Leibold-Vorarbeit. „In der Phase hatten wir große Probleme, gerade auf unserer rechten Seite“, analysierte Werner. „Wir hatten mit vielen Positionswechseln zu kämpfen.“

"Das holen wir nach und sitzen hier in 45 Minuten mit einem anderen Gefühl als in den letzten Wochen"

1:2 nach 45 Minuten. Entschieden war hier aber gar nichts. Das ahnte Werner, das ahnte die Mannschaft. „Es war bis dahin ein ordentliches Spiel von uns, nur haben wir mal wieder die Konsequenz vermissen lassen“, sagte Werner. „Wir haben uns dann in der Pause gesagt: Das holen wir nach und sitzen hier in 45 Minuten mit einem anderen Gefühl als in den letzten Wochen in der Kabine.“

Und so liefen sie nach der kalten Dusche wieder heiß, kombinierten im letzten Drittel effektiver, verteidigten das eigene Tor seriöser. Ausgleich nach 64 Minuten durch Emmanuel Iyoha – und dann doch wieder der Kälteschock. „Wir haben uns die Arbeit direkt wieder eingerissen durch einen einfachen Ballverlust“, ärgerte sich Werner über das 2:3 durch Pohjanpalo (67.), vor dem Mühling in der Vorwärtsbewegung den Ball an Vorlagengeber David Kinsombi viel zu leichtfertig verloren hatte.

Am Ende war es dann der Kopf. Beim HSV fing er an zu arbeiten – und bei Holstein fand sich in ihm der eine Gedanke: es immer noch packen zu können. „Diese Spielverläufe sind einfach typisch für die Zweite Liga“, sagte Werner. Diesmal mit einem Ende, das für die Störche zuletzt eher untypisch war. Und sich auch deshalb wie ein Sieg anfühlte.

