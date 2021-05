Die Störche in Gala-Form: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen den FC St. Pauli mit 4:0 gewonnen. Mit gnadenloser Effektivität und großem Zauber schießt sich die KSV immer näher an den Aufstieg heran. Lesen Sie hier den Spielbericht inklusive der Spielernoten.