Kiel

Es sind die üblichen Reflexe nach einem Spiel. Pressekonferenz, zwei Trainer auf dem Podium, knackige Analyse, dann ein paar freundliche Worte an den Kollegen. Auch bei Ole Werner, Trainer von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, griffen diese Reflexe am Freitagabend nach dem furiosen 4:0 gegen den FC St. Pauli.

„Schulle“, sagte Werner in Richtung des Gästecoaches Timo Schultz, „dir und deiner Mannschaft alles Gute für die letzten Spiele der Saison. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder.“ Für einen Moment blieb die Zeit stehen, Werner sortierte sich kurz und ergänzte: „Oder auch nicht.“ Schultz sekundierte mit wissendem Grinsen: „Nee!“

Ein Traum wird erwachsen. In rapiden Entwicklungsschüben. So schnell, dass nicht einmal der Cheftrainer hinterherkommt. Aus vager Hoffnung wird ein Szenario, das nach diesem denkwürdigen Sieg im Nordduell gegen die bis dato beste Mannschaft der Rückrunde greifbar wie nie erscheint: Holstein Kiel klopft laut und deutlich an die Tür zur Bundesliga.

So vehement, dass auch das A-Wort nicht mehr auf dem Index steht. „Es war wichtig für den Aufstieg, dass wir das Ding gewinnen“, sagte Fin Bartels, der seinen Ex-Verein mit zwei Toren abgeschossen hatte, nach dem Abpfiff bei Sky.

Die Störche ahnen, was möglich ist. Mindestens bis zum kommenden Sonntag, an dem dem der 33. Spieltag steigt, ist der Relegationsrang drei in Kieler Hand. Mit zwei Nachholspielen am Montag gegen Hannover 96 (18 Uhr) und am Donnerstag gegen Jahn Regensburg (15.30 Uhr) in der Hinterhand ist zudem der Angriff auf Platz zwei längst eingeläutet - erst recht nach dem Fürther Punktverlust am Sonnabend in Karlsruhe (2:2). In dieser Form scheint der direkte Aufstieg machbar. Die KSV ist heiß auf das Maximum.

„Ich spreche im Namen der gesamten Mannschaft, wenn ich sage, dass wir einen richtigen Lauf haben, gut drauf sind und einfach richtig Bock auf Kicken haben“, sagte Torwart Thomas Dähne nach dem höchsten Saisonsieg der Störche, dem fünften Erfolg zu Hause in Folge – Einstellung des vereinsinternen Zweitliga-Rekords aus der Spielzeit 1978/79. „Wir sehen ein sehr großes Ziel, von dem jeder träumen kann“, so Dähne.

Ist der HSV am Montag schon abgehängt?

Ein Ziel, das immer näher rückt. Mit einem Sieg gegen Hannover am Montag kann Holstein den Hamburger SV fast schon entscheidend abhängen. Der HSV spielt erst zweieinhalb Stunden später gegen den 1. FC Nürnberg, könnte beim Anpfiff schon satte sieben Punkte hinter der KSV liegen. Virtuell sind es für den Moment sogar schon acht Punkte: Die Störche haben mit dem Kantersieg gegen St. Pauli zugleich ihr Torverhältnis aufpoliert, sind mit einer Differenz von plus 22 um einen Treffer besser als der HSV.

Ein Brett, das wohl nicht einmal der Hoffnungsträger an der Elbe, Klub-Ikone und Interimstrainer Horst Hrubesch, zu bohren vermag. Die „Bild“ titelte dann am Sonnabend auch schon in dunkler Prophetie: „Kiel bringt ganz Hamburg zum Weinen“.

Auch an der Förde gibt es Tränen – aber es sind Tränen der Freude, der Euphorie. Die Fans sind angefacht, glauben an das Wunder, das kein Wunder mehr ist. Wie schon beim 2:0 gegen Sandhausen organisierten die Anhänger der Störche vorm Stadion lautstarken Support, trommelten und sangen die Mannschaft – überwiegend mit Maske und Abstand – nach vorne.

Holstein Kiels Profis bedanken sich bei den lautstarken Fans vorm Stadion

„Es ist schon so lange her, dass Fans im Stadion waren. Das pusht ungemein“, sagte ein bewegter Thomas Dähne, der mit seinen Kollegen nach dem Abpfiff auf den Vorplatz des Stadions ging, sich bei den Dutzenden, vielleicht Hunderten Stimmungsmachern bedankte. „Riesenlob an die Holstein-Fans, dass sie uns so unterstützt haben. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Es darf gerne so weitergehen.“

Man darf davon ausgehen, dass sie auch am Montag wieder vom Westring aus anfeuern werden, vielleicht ein paar Extra-Prozente herauskitzeln aus einer Mannschaft, die heiß ist, die will – und die auch kann. Die Kräfte halten, die Rotation funktioniert, und erneut gab es keine einzige von sechs drohenden Gelbsperren.

Alles passt. Und Werner gibt die Marschrichtung vor: „Locker bleiben, sich auf die Dinge freuen, die da noch kommen, mit einer gewissen Entspanntheit, aber auch Entschlossenheit in die nächsten Spiele gehen.“ Es könnten die letzten in der Zweiten Liga sein für Holstein Kiel. Timo Schultz wird dann sicherlich gern aus der Ferne zugucken, was die Störche so in der Bundesliga treiben.

