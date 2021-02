Kiel

Stell dir vor, es ist Pokal, und kaum einer schaut hin. Dass das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem letzten verbliebenen Regionalligisten im Wettbewerb, Rot-Weiss Essen, und Zweitligist Holstein Kiel (3. März, 18.30 Uhr) nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird, hat bei vielen Fußballfans in Deutschland für Verärgerung gesorgt. Die vermeintlichen Amateure gegen den Bezwinger der Bayern, das Duell zweier Traditionsvereine, der Meister von 1955 gegen den Meister von 1912 – es ist das einzige Spiel in der Runde der letzten Acht, das exklusiv den Abonnenten des Pay-TV-Senders Sky vorbehalten bleibt. Wer sich auf die Inhaber der Free-TV-Rechte verlassen hat – die ARD und Sport1 – guckt in die Röhre.

Gegenüber KN-online äußern sich die beiden Sender nun zum Verzicht auf das Viertelfinale zwischen RWE und der KSV zugunsten der Spiele Jahn Regensburg gegen Werder Bremen (2. März, 18.30 Uhr, Sport1), Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund (2. März, 20.45 Uhr, ARD) und RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg (3. März, 20.45 Uhr, ARD).

„In diesem Fall hat man sich nicht gegen ein Spiel, sondern für zwei andere Begegnungen entschieden“, sagt Axel Balkausky, ARD-Sportkoordinator, über die Auswahl des öffentlich-rechtlichen Lizenznehmers, der auf Grundlage des von ihm erworbenen Rechtepakets den Erstzugriff auf zwei Viertelfinals hat. „Bei Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund handelt es sich um ein Aufeinandertreffen mit Tradition – das ,Borussen-Derby’ hat eine lange Historie und kann deshalb sehr emotional werden“, erklärt Balkausky. „Bei der Partie RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg treten die beiden aktuellen Verfolger des FC Bayern in der Bundesliga gegeneinander an, sie verspricht deshalb sportlich viel Spannung und Qualität.“

Grundsätzlich richte man sich bei der ARD nach dem sportlichen Wert, aber auch nach dem „zu erwartenden Zuschauerinteresse, das je nach teilnehmenden Vereinen sehr unterschiedlich groß sein kann“, so Balkausky. Top-Duelle, Lokalderbys, klassische David-gegen-Goliath-Spiele mit Erstliga-Beteiligung – für Essen und Kiel bleibt nach diesen Kriterien offensichtlich kein Platz im frei empfangbaren Fernsehen.

RWE gegen Holstein? "Ein Härtefall"

Auch beim zweiten Free-TV-Rechteinhaber, dem privaten Spartensender Sport1, findet das erste DFB-Pokal-Viertelfinale von Holstein Kiel seit 2012 beim Sieger von 1953 und Finalisten von 1994 aus Essen keine Heimstätte. „Die Spielauswahl erfolgt in Absprache mit dem DFB, dabei ist Sport1 vertraglichen und tatsächlichen Vorgaben unterworfen“, sagt Daniel von Busse, Mitglied der Geschäftsleitung bei den Ismaningern.

Dem Sender steht im Viertelfinale ein Dienstagsspiel zu. Nach dem Erstzugriff der ARD aufs späte Spiel blieb nach der Ansetzung durch den DFB nur die Partie zwischen Regensburg und Werder. Grundsätzlich kann man damit bei Sport1 aber sehr gut leben. „Bundesliga-Klubs besitzen bundesweit nicht nur eine große Fanbasis, sondern verfügen auch insgesamt bei fußballinteressierten Zuschauern über eine größere Anziehungskraft. Dies spiegelt sich entsprechend auch in den TV-Einschaltquoten wider“, sagt von Busse, der beim Verzicht auf das Holstein-Spiel aber von einem „Härtefall“ spricht. „Auch Essen gegen Kiel ist für uns ein überaus attraktives Spiel.“

Eines, das am Ende aber leer ausging. Ist die Entscheidung unumkehrbar? Die TV-Sender lassen keinen Zweifel daran, dem öffentlichen Meinungsbild zum Trotz. „Wir freuen uns auf die Partie Regensburg gegen Werder“, heißt es von Sport1. „Aus unserer Sicht gibt es aktuell keine Veranlassung, daran zu zweifeln.“ Auch die ARD betont, sie habe sich „für zwei Live-Spiele entschieden, und bei diesen wird es auch bleiben“.