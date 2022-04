Ab 2022/23: Holstein Kiel stößt sonnabends wieder um 13 Uhr an

Frankfurt

Die Spiele von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel werden in der kommenden Saison am Sonnabend wieder um 13 Uhr statt um 13.30 Uhr angepfiffen. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Deutsche Fußball Liga (DFL) einer Mitteilung vom Dienstag zufolge in Frankfurt am Main für das Bundesliga-Unterhaus. Damit kehrt die DFL nach nur einer Spielzeit zur zwölf Jahre lang bewährten Anstoßzeit zurück.

Dem Beschluss liegt ein Meinungsbild der Zweiten Bundesliga zugrunde

Die DFL begründete den Schritt mit einer Entzerrung der Anstoßzeiten mit Blick auf die um 15.30 Uhr startenden Spiele der Bundesliga. „Durch diese Anpassung können die Begegnungen der Zweiten Bundesliga bis zum Spielende und mit der anschließenden Nachberichterstattung vollumfänglich verfolgt werden“, heißt es in der DFL-Mitteilung. Dem Beschluss liege zudem ein Meinungsbild der Zweiten Bundesliga zugrunde. Außerdem sei dies mit dem Medienpartner Sky abgestimmt.

Keine Folgen hat die Modifizierung auf das Abendspiel am Sonnabend. Dieses wird weiterhin um 20.30 Uhr stattfinden und neben der Übertragung auf Sky auch die Ausstrahlung im Free-TV auf Sport 1 beinhalten.