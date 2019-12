Nach dem 2:2-Unentschieden am Sonntag beim SV Sandhausen zeigt sich Innenverteidiger Stefan Thesker vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel enttäuscht. „Ich bin allmählich genervt. Fast jeder Schuss des Gegners ist in den vergangenen Wochen ein Treffer", so der 28-Jährige.