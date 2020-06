Kiel

Ein Ex-Storch hat es noch einmal spannend gemacht am Dienstagabend. Aber der Anschlusstreffer von Niklas Hoheneder für den Chemnitzer FC reichte nicht: 2:1 für Eintracht Braunschweig – mit Torbeteiligung eines weiteren Ex-KSV-Profis. Manuel Schwenk, einst als Manuel Janzer bei Holstein Kiel unterwegs, hatte das 2:0 vorbereitet. Die Niedersachsen stehen damit als Tabellenführer der Dritten Liga vor der Rückkehr in die Zweitklassigkeit. Die Fußball-Oberliga Nord 2.0 zeichnet sich immer klarer ab.

Wäre die Saison in der Ersten, Zweiten und Dritten Liga heute vorbei, würden in der Spielzeit 2020/21 neben Holstein und Braunschweig der VfL Osnabrück, Hannover 96, der FC St. Pauli, der Hamburger SV und Werder Bremen zusammen an den Start gehen. Holstein, Hannover, Pauli und Osnabrück sind durch den Klassenerhalt im Unterhaus definitiv dabei. Der HSV hat als Tabellenvierter einen Spieltag vor Schluss nur noch Chancen auf die Relegation, Werder kann als 17. der Bundesliga ebenfalls maximal noch die Relegation erreichen. Einer von beiden wird also mindestens dabei sein.

„Für uns als nördlichster Verein der Zweiten Liga wird das natürlich in vielerlei Hinsicht richtig reizvoll“, sagt Holsteins Kapitän Hauke Wahl im Angesicht des sich anbahnenden Derby-Wahnsinns und führt aus: „Wir haben kürzere Wege, spielen gegen große Traditionsvereine, das Stadion wäre immer voll, und auch unsere Fans haben kurze Auswärtsfahrten.“ Und, so der gebürtige Hamburger: „Für mich persönlich, als Nordlicht, sind solche Spiele natürlich immer etwas Besonderes.“

Er und seine KSV-Kollegen stehen vor einer Situation, die es so seit der Saison 1962/63, dem letzten Oberliga-Jahr, nicht mehr gegeben hat. Die „glorreichen Sieben“, die nun erstmals wieder in einer Liga versammelt sein könnten, spielten damals um die Tickets für die neugegründete Bundesliga. Der HSV, Werder und Braunschweig stiegen auf, die anderen Klubs machten in der Regionalliga Nord weiter und gingen ihres Weges.

Werder Bremen und Holstein Kiel kreuzten noch einmal in der Spielzeit 1980/81 in der zweigleisigen Zweiten Liga die Klingen, der HSV blieb indes bis 2018 erstklassig. Jetzt könnte es sie alle wiedervereinen – wenngleich der Hamburger SV (Sonntag 15.30 Uhr gegen Sandhausen) und Werder Bremen (Sonnabend 15.30 Uhr gegen Köln) sich bis zum Äußersten dagegen wehren.

Holstein Kiel ist das Nord-Schlusslicht 2019/20

Und auch Braunschweig – 2018 abgestiegen nach einem 2:6 in Kiel am 34. Spieltag – hat noch einen Weg zu gehen, um nach zwei Jahren in die Zweite Liga zurückzukehren. Drei Spieltage sind es noch, die Entscheidung fällt spätestens am 4. Juli auswärts in Meppen. Übrigens auch noch im Rennen in der Dritten Liga: Hansa Rostock. Der Klub von der Ostsee führt das Verfolgerfeld an, hätte mit einem Sieg gegen Kaiserslautern (1:1) sogar auf Platz drei springen können. Hansa wäre Nordverein Nummer acht – auch wenn sie damals, 1962/63, natürlich nicht dabei waren, sondern in der DDR-Oberliga antraten.

Der letzte bei diesem Szenario verbleibende Nordklub in der Ersten Liga, der VfL Wolfsburg, spielte vor 57 Jahren noch im Amateurbereich. Die wahre „Nord-Meisterschaft“ dürfte also im Unterhaus ausgespielt werden. Und da hat Holstein Kiel definitiv etwas gutzumachen: Nach Platz eins mit vier Siegen gegen die beiden Hamburger Klubs in der Vorsaison ist die KSV durch das in jeder Hinsicht enttäuschende 1:4 in Osnabrück in diesem Jahr Letzter im ligainternen Nord-Ranking.

Ein Sieg, zwei Remis und fünf Pleiten im Kräftemessen mit dem HSV, St. Pauli, Hannover und dem VfL – mit dem daraus resultierenden Punkteschnitt von 0,63 wären die Störche auf 34 Spiele hochgerechnet mit 21 Punkten sang- und klanglos abgestiegen. Das sollte Ansporn sein, es besser zu machen. In der Oberliga Nord 2.0.

