Aderlass bei Holstein Kiel: Pelka, Boll, Filipovic und wohl auch Süß gehen

Kiel

Nur ein Punkt fehlt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel noch zum endgültigen Klassenerhalt. 26 Profis des derzeit 29-köpfigen Kaders haben noch einen Vertrag für das Unterhaus bis 2023 oder länger. Eine zumindest numerische Kontinuität, die im Kontrast zur Situation im Trainer- und Funktionsteam steht. Denn mit Assistenz-Coach Fabian Boll, Athletik-Trainer Andre Filipovic und Video-Analyst Philipp Pelka verlassen mit Abschluss der Saison nach Ex-Coach Ole Werner und dessen „Co“ Patrick Kohlmann (Abschied im September, seit 28. November Werder Bremen) zuvor drei weitere wichtige Mitarbeiter das Nest der Störche.

Dieser durchaus heftige Aderlass könnte sogar noch auf ein Quartett anwachsen. Denn auch Physiotherapeut Sebastian Süß (39), seit 2011 in Holstein-Diensten, denkt an eine Neu-Orientierung. „Sebastian möchte sich mehr seiner Selbstständigkeit und seiner Familie widmen“, sagt KSV-Sportchef Uwe Stöver, der hofft, Süß zumindest in einem zeitlich eingegrenzten Rahmen weiter an die KSV binden zu können.

Video-Analyst Philipp Pelka soll es zu einem Bundesligisten ziehen

Bei den anderen drei genannten Staff-Mitgliedern sei es das Ziel gewesen, so Stöver weiter, die im Sommer auslaufenden Kontrakte – analog zur Vertragslaufzeit von Cheftrainer Marcel Rapp und auf dessen Wunsch – bis 2024 zu verlängern. Und damit eine Konstante im schnelllebigen Personal-Karussell des Profifußballs behalten zu können. Ende Januar dieses Jahres seien erste Gespräche erfolgt, denen Anfang Februar konkrete Angebote seitens des Klubs gefolgt seien. Zu einem Zeitpunkt, der für Stöver aufgrund der damaligen Tabellensituation erstmals in diesem Spieljahr eine seriöse Planung für ein weiteres Spieljahr im Bundesliga-Unterhaus erlaubt habe. „Wir haben allen Dreien signalisiert, dass wir gerne mit ihnen über den Sommer hinaus den Weg der KSV weitergehen wollen“, erklärt der Geschäftsführer Sport: „Allerdings ist es uns nach intensiven Gesprächen und aus unterschiedlichen Gründen nicht gelungen, sich auf eine Vertragsverlängerung verständigen zu können.“

So habe sich Analyst Pelka (32), der am 1. Januar 2018 vom HSV an die Förde gewechselt war, nicht gegen Holstein Kiel, sondern für eine neue Herausforderung entschieden. Dies sei, so Stöver, für Holstein ein wenig erfreulicher Fakt, aus Pelkas Sicht aber ein nachvollziehbarer Schritt auf der Karriereleiter. Nach Informationen von KN-online soll es sich bei dem neuem Arbeitgeber um einen Bundesligisten handeln. Stöver ließ dies auf Nachfrage unkommentiert.

Athletik-Coach Andre Filipovic beim Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn im Gespräch

Der bei den Spielern anerkannte und sehr beliebte Filipovic (39), Doktor der Sportwissenschaften und Besitzer der Trainer-A-Lizenz, war mit Datum 1. Juli 2019 von Ex-Störche-Sportchef Fabian Wohlgemuth verpflichtet worden und wirkte seitdem im Team mit Timm Sörensen als Fitness- und Reha-Coach. Unterschiedliche Vorstellungen über eine weitere Zusammenarbeit hätten Filipovic dazu bewegt, das Angebot auszuschlagen, so Stöver. Dessen neuer Arbeitgeber soll nach offiziell nicht bestätigten Gerüchten der SC Paderborn mit Wohlgemuth an der sportlichen Spitze sein.

Und auch bei Fabian Boll werden sich die Wege ab dem 1. Juli trennen, erklärt Stöver: „Viele Gespräche seit Ende Januar haben nicht dazu geführt, sich auf eine für beide Seiten zufriedenstellende Konstellation zur weiteren Zusammenarbeit zu einigen.“ Sowohl bei Filipovic als auch im Fall Boll (seit 2019 in Kiel) dürften unter anderem differierende Gehaltsvorstellungen zur Nicht-Verlängerung der Kontrakte geführt haben. Zu dieser Mutmaßung bezog Stöver keine Stellung. Ob A-Lizenzinhaber Boll, der als Spieler beim FC St. Pauli Legenden-Status erlangte, seine Trainer-Laufbahn bei einem anderen Verein vorantreiben oder als Hauptkommissar wieder zur Hamburger Polizei zurückkehren möchte, ist nicht bekannt.

Assistenz-Coach Dirk Bremser verlängert Vertrag vorzeitig bei 2024

„Für mich ist es ein völlig normaler Vorgang – und das nicht nur im Fußball“, sagt Stöver zum Personalwechsel im Trainer- und Funktionstram: „Dass Vertragsgespräche geführt und Angebote gemacht werden, man aber dennoch nicht zueinander findet.“ Fakt sei nunmehr, dass die vakanten Positionen extern besetzt werden sollen. „Wir sind in guten Gesprächen“, sagt Stöver, der sich am Dienstag immerhin über die weitere Zusammenarbeit mit Assistenz-Trainer Dirk Bremser freuen durfte. Der 56-Jährige, seit vergangenen Sommer bei den Störchen tätig, verlängerte seinen bis 2023 datierten Kontrakt vorzeitig bis zum 30. Juni 2024.