Kiel

Holstein Kiel hat die Gunst der Stunde genutzt und mindestens den Aufstiegs-Relegationsrang in der 2. Fußball-Bundesliga sicher. Im Nachholspiel gegen Jahn Regensburg feierten die Kieler am Donnerstag nach großem Kampf mit 3:2 (1:1) ihren siebten Heimsieg in Serie. Ein Sieg fehlt Holstein nun noch zum direkten Aufstieg in die Bundesliga. KSV-Siegtorschütze Alexander Mühling sprach nach dem Spiel von einem geilen Sieg.

Andreas Albers (16. Minute/Handelfmeter) und Albion Vrenezi (75.) brachten die Gäste zweimal in Führung, doch Fin Bartels (20.), Simon Lorenz (79.) und Alexander Mühling (83.) drehten die Partie zu Gunsten der Kieler.

Hier die Stimmen zum 3:2-Heimsieg der Störche:

Hauke Wahl (Kapitän der Kieler Störche): Was die Mannschaft heute abgeliefert hat, war der Wahnsinn. Es war zwar keines unserer besseren Spiele, aber wir sind, nachdem uns ein Knüppel zwischen die Beine geworfen wurde, wieder aufgestanden. Das zeichnet uns aus.

Alexander Mühling (Siegtorschütze zum 3:2 in der 83. Minute): Es war gut, dass wir immer den Ausgleich sofort gemacht haben. Dadurch sind wir immer im Spiel geblieben. Es ging immer hin und her. Es ist ein geiler Sieg. Ein Ding brauchen wir jetzt noch, dann können wir hoffentlich feiern.

Simon Lorenz (KSV-Abwehrass und Torschütze zum 2:2): Zum Schluss ging es nur darum, das Ding hier zu verteidigen. Wir sind eine außergewöhnliche Truppe. Wir haben die Situation angenommen, so wie sie ist und das seit Wochen und Monaten.

Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver gegenüber dem TV-Sender Sky: „Man muss bei unserer Mannschaft zwei Dinge loben: Die Moral unserer Truppe, zweimal den Rückstand wettzumachen, und den absoluten Willen, den sie auch heute wieder an den Tag gelegt hat.