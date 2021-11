Alexander Mühling bleibt erster Elfmeterschütze des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Trotz seines Fehlschusses beim 2:1 gegen Dresden nach zuvor 15 erfolgreichen Versuchen in Serie plagt den Mittelfeld-Motor vor dem Stresstest der Störche am Sonntag in Heidenheim kein Strafstoß-Trauma.