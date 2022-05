Als Aufsichtsrat: Daniel Jurgeleit vor Comeback bei Holstein Kiel?

Kiel

Feiert Daniel Jurgeleit, einst Profi, Trainer und Sportchef der Störche, sein Comeback beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel? Nach Informationen von KN-online ist der 58-Jährige ein Kandidat für den aktuell fünfköpfigen KSV-Aufsichtsrat, über dessen künftige Besetzung am Dienstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung abgestimmt werden soll.

Daniel Jurgeleit erzielte 47 Tore in 107 Spielen für Holstein Kiel

Eine offizielle Stellungnahme vom Verein zu dieser Personalie gab es am Montag nicht. Den meisten Protagonisten im Funktionärsteam der Störche dürfte der Name Jurgeleit allerdings sehr geläufig sein. Von 1999 bis Januar 2003 schnürte der gebürtige Ratinger als Offensiv-Allrounder die Stiefel für Holstein (107 Spiele, 47 Tore). Im letzten halben Jahr seiner aktiven Karriere wirkte der einstige Torjäger sogar in Doppelfunktion für die KSV: als Assistenz-Coach zunächst unter Gerd-Volker Schock, dann unter Hans-Werner Moors.

Vom 10. August bis 15. September 2002 saß Jurgeleit als Interims-Cheftrainer alleinverantwortlich auf der Bank – und feierte einen großen Erfolg. Mit einem 3:0-Triumph im Elfmeterschießen (1:1 nach 120 Minuten) bezwangen die Kieler in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten Hertha BSC. Von Februar 2003 bis Oktober 2006 stand Jurgeleit als Sportchef bei Holstein unter Vertrag.

Von 2010 bis 2020 bestimmte Jurgeleit als Chefcoach die Geschicke des Regionalligisten ETSV Weiche Flensburg 08 maßgeblich mit. In der ewigen Zweitliga-Torjägerliste rangiert er mit 117 Treffern in 393 Partien im Bundesliga-Unterhaus noch immer auf Rang sieben.