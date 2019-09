So tickt Holstein Kiels neuer Trainer

Kiel

" Ole kann das", sagte mir Christian Riecks im November 2014. Riecks musste kurzfristig als Coach von Holsteins U19-Bundesligateam einspringen und machte somit den Weg frei für seinen Co-Trainer Ole Werner als U23-Coach - damals noch in der SH-Liga. Werner schwamm sich schnell frei, weil er überzeugte.

Ole Werner neigt zum Perfektionismus

Ole Werner ist kommunikativ, aber bestimmt. Kein Sprücheklopfer, sondern Realist. Er analysiert, ist immer vorbereitet. Er fährt nur selten aus der Haut. Und wenn, dann fängt er sich ganz schnell wieder. Und trotzdem kann man spüren, wenn er unzufrieden ist - auch als Reporter. Der 31-Jährige neigt zum Perfektionismus, bietet Lösungen an und verzeiht dennoch Fehler.

Seine Spieler sind begeistert. Auch die, die weniger zum Zug kamen. Die Akribie zeichnet Werner aus. Nichts wird dem Zufall überlassen. Doch Ole Werner ist kein purer Theoretiker. Er packt an, kümmert sich um alles, wenn es der Sache dient und zum Erfolg führt. Die Art kommt an bei Holstein Kiel. Seine Spielphilosophie ist modern. Ole Werner will den Ball haben, nicht verteidigen, fordert Aktivität statt Passivität ein. Er will das Spiel bestimmen.

Ole Werner führte die U23-Störche von der SH-Liga in die Regionalliga

Fast zwangsläufig stellte sich der Erfolg ein. Der gebürtige Preetzer führte die U23-Störche von der SH-Liga in die Regionalliga. Hob junge Spieler auf ein höheres Niveau. Dabei schonte sich Ole Werner nicht. Ob Hüft-Operation oder Schulterverletzung, sobald es irgendwie ging, arbeitete er an seinem Plan vom Fußball. Er ist ein positiv Besessener, der immer noch dazulernen will.

Was obendrein gut für seine Profi-Premiere ist: Ole Werner kann Hannover. Mit 3:2 siegten die Jungstörche bei Hannover 96 II. Ein gutes Omen? Ich bin mir so sicher wie Christian Riecks im November 2014: Ole kann das!

