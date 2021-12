Kiel

Vor dem letzten Zweitligaspieltag in diesem Jahr hat die DFL die Spieltage 22 bis 27 terminlich festgezurrt. Am 11. Februar geht es für die KSV Holstein am Freitagabend zum FC Erzgebirge Aue (18:30 Uhr), bevor eine Woche später der Karlsruher SC an einem Sonnabend (19.Februar, 13:30 Uhr) im Holstein-Stadion zu Gast ist.

Darauf folgen gleich drei Freitagsspiele in Serie: Dabei reisen die Störche nach Hannover (25.Februar, 18:30 Uhr), empfangen den SC Paderborn in Kiel (4. März., 18:30 Uhr) und stehen im Ostsee-Duell dem FC Hansa Rostock gegenüber (11.März, 18:30 Uhr). Schließlich gastiert der FC Ingolstadt 04 am Sonntag, 20.März, 13:30 Uhr, im Holstein-Stadion, bevor es in die Länderspielpause geht.