Kiel

März, Corona, Holstein Kiel: Beim arg kriselnden Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel scheint der meteorologische Frühlingsanfang seit Beginn der Pandemie 2020 untrennbar mit einem plötzlich ausbrechenden Infektionsgeschehen verbunden. Ein Grund zur sportlichen Sorge im XXL-Format? Alexander Mühling bewertet die angespannte Lage eher nüchtern pragmatisch. „Es wird eine Herausforderung für uns als gesamtes Team. Aber wir haben auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass uns diese Situation eher noch enger zusammenrücken lässt“, so der Interims-Kapitän der Störche.

Der 29-Jährige bezieht sich in seinem Appell an die Kraft des aus der Personalnot geborenen Schulterschlusses speziell auf die vergangene Saison, als die Störche trotz zweimaliger 14-tägiger Team-Isolation binnen vier Wochen und dem daraus resultierenden Mammut-Programm mit acht Pflichtspielen in 22 Tagen bis zum letzten Spieltag vom Bundesliga-Aufstieg träumen durften.

Heimsieg gegen Ingolstadt Pflicht, aber keine Gewähr für den Klassenerhalt

Kalt erwischt fühlt sich Mühling derzeit nicht von den bislang fünf Covid-19-Fällen im direkten Mannschaftsumfeld, die der Klub am Dienstag ohne Namensnennung gemeldet hatte. „Nein. Überraschen tut uns das nicht mehr. Gerade, wenn man auf die aktuellen Entwicklungen schaut. Und wir sind ja bei Weitem nicht die Einzigen momentan, die betroffen sind“, sagt der Elfmeter-König des Bundesliga-Unterhauses, der selbst vor circa einem Jahr infiziert war und trotz eines nach eigenen Worten milden Verlaufes „gerne auf ein zweites Mal verzichten kann“.

Unabhängig von allen pandemischen Vorzeichen: Am Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker auf KN-online) steht das Heimspiel gegen Schlusslicht FC Ingolstadt auf dem Programm. Angesichts von aktuell nur vier Punkten Vorsprung auf Relegationsrang 16 ein im Kampf um den sicheren Klassenerhalt bedeutsames Duell, dessen Austragung laut Klubmitteilung – Stand Mittwoch – nicht gefährdet ist. Ein Heimsieg vor heimischer Kulisse ist Pflicht, aber ob des anspruchsvollen siebenteiligen Restprogramms noch lange keine Gewähr für das Erreichen des Saisonzieles.

Zahlen des Sinkfluges: 45 Gegentreffer, 16-mal 0:1-Rückstand, nur dreimal zu Null

Schlaflose Nächte plagen den dreifachen Familienvater nach vier Niederlagen in Folge zwar noch nicht. Dennoch sagt Mühling, der als dienstältester Storch seit 2016 mittlerweile 206 Pflichtspielen für die KSV bestritten hat: „Natürlich macht man sich so seine Gedanken. Bis auf die Phase unter Andre Schubert, in der wir 2019 sehr früh in der Saison ähnlich schlecht in der Tabelle dastanden wie momentan, habe ich so etwas noch nicht mitgemacht hier in Kiel.“

Der große sportliche Makel der KSV Holstein in diesen turbulenten Tagen: die defensive Anfälligkeit. In nackten Zahlen ausgedrückt: 45 Gegentreffer, elf davon alleine in den jüngsten vier Begegnungen; 16-mal gerieten die Störche in dieser Serie mit 0:1 in Rückstand; nur dreimal stand bislang hinten die Null. „Zuhause gegen Paderborn drei Tore geschossen, auswärts zuletzt in Rostock zwei Tore geschossen – und trotzdem am Ende leere Hände. Wir kassieren zurzeit zu viele Gegentore und sind insgesamt nicht stabil genug“, bestätigt der KSV-Mittelfeldmotor, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, selbstkritisch die Fakten und nimmt auf dem angestrebten Weg der Besserung das gesamte Team in die Pflicht.

Mühling-These: Ständige Personalwechsel verstärken Instabilität

Stichwort Team. Dieser Begriff inkludiert im Normalfall zum jetzigen Zeitpunkt des Spieljahres feste Strukturen und automatisierte Abläufe. Exakt hier erkennt Mühling indes einen möglichen Grund für den aktuellen Sinkflug nach dem Zwischenspurt zuvor mit 14 Zählern aus sechs Partien in Serie ohne Niederlage: „Ich glaube auch, dass es im Moment nicht ganz so optimal ist, dass wir jede Woche aufgrund von Verletzungen oder Sperren drei, vier Veränderungen in der Startelf haben. Das nimmt natürlich ein bisschen die Stabilität. Das darf aber auch keine Ausrede sein.“

Diese letzten Sätze stammen vom vergangenen Montag mit Bezug auf die zehn Ausfälle beim jüngsten 2:3 in Rostock. Einen Tag also vor dem neuerlichen Corona-Ausbruch im Nest der Störche. Die Aussagekraft der Mühling-These hat durch die veränderte Tagesaktualität wahrlich nicht gelitten.