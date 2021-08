Kiel

Es geht mit einem fetten Lächeln in die Länderspielpause. Und mit der Gewissheit, das in dieser Mannschaft großer Fußball steckt. Zweitligist Holstein Kiel holt am Sonnabendnachmittag den ersten Sieg der Saison, gewinnt das Kellerduell zu Hause gegen Erzgebirge Aue mit 3:0. Der Aufwind: bestätigt. Die Erleichterung: riesig. Platz 18: an die Sachsen weitergereicht, selbst auf Rang 15 geklettert.

„Die Jungs sind es in den letzten zwei Wochen in vielerlei Hinsicht anders angegangen“, sagt Trainer Ole Werner hinterher über die Gründe für den erlösenden Erfolg, der auf das schon überzeugende 2:2 in Düsseldorf aufbaut. Und so soll es nach der Länderspielpause weitergehen: „Das kann nur ein Anfang sein, wir müssen weiter hart arbeiten.“

Werner setzt weitgehend auf die Elf, die einen Punkt bei der Fortuna geholt hatte, ersetzt lediglich den erkrankten Johannes van den Bergh mit Linksverteidiger Mikkel Kirkeskov und gibt Fabian Reese den Vorzug vor Joshua Mees. Heißt: Marcel Benger gibt erneut den Sechser – und Fin Bartels läuft wie bei der Fortuna auf der Acht auf. Im Sturmzentrum: Steven Skrzybski. Frisch Bewährtes beibehalten, das ist die Devise gegen den FCE, bei dem Neuzugang Antonio Mance erst einmal auf der Bank sitzt.

Skrzybski lässt Riesenchance liegen, muss dann verletzt runter

Bei strömendem Regen geht es rein – und Holstein macht es in den Auftaktminuten gut, kommt in die Abläufe, löst die Spieleröffnungen wirkungsvoll über die Flügel auf. Nach einer Flanke von Fabian Reese kommt Skrzybski zentral zum Abschluss – drüber (2.). Gegen den Ball haben die Störche Zugriff, laufen fleißig an, verteidigen das meiste ab, was Aue in die Kieler Hälfte segeln lässt. Auch wenn die Ordnung nicht immer ganz passt bei den hohen Flugbällen.

Aber nach vorne ist das schon vorzeigbar. 13. Minute, guter langer Ball von Kirkeskov in die Schnittstelle auf Bartels, der einen Haken macht, am Ende Martin Männel in die Arme schießt. In der 20. Minute muss es dann aber 1:0 stehen: Finn Porath erobert im Mittelfeld den Ball, schickt sofort den in die Tiefe startenden Skrzybski auf die Reise, der frei aufs Tor zugeht, durch einen technischen Fehler aber völlig verzieht.

Kurz danach ist Schluss für Skrzybski, er muss verletzt runter (Werner: „Bei seinem Sprint ist die Muskulatur zugegangen.“), Jann-Fiete Arp kommt rein (26.). Und Sekunden später nagelt Babacar Gueye einen Distanzschuss an den rechten Außenpfosten. Kippt es jetzt? Im Gegenteil! Kirkeskov spielt wieder einen starken Ball, den Arp im Fallen auf Reese ablegt. Dessen Schuss kann Männel halten, aber die KSV sichert den zweiten Ball. Flanke Reese – und da ist Porath, der sich am ersten Pfosten absetzt, überragend zum 1:0 einköpft (29.).

Holstein Kiel – Erzgebirge Aue 3:0 (2:0) Holstein Kiel: Gelios – Korb (46. Neumann), Wahl, Lorenz, Kirkeskov (86. Sterner) – Benger, Mühling, Bartels (72. Holtby) – Reese (72. Mees), Skrzybski (26. Arp), Porath. Erzgebirge Aue: Männel – Barylla (46. Mance), Carlson, Gonther, Bussmann (46. Härtel)– Strauß, Fandrich (90. Riese), Messeguem – Nazarov (60. Baumgart) – Zolinski (75. Sijaric), Gueye. Schiedsrichter: Nicolas Winter (Hagenbach) – Tore: 1:0 Porath (29.), 2:0 Arp (37.), 3:0 Mees (81.) – Gelbe Karten: - / Nazarov, Messeguem, Zolinski, Carlson – Zuschauer: 3848. Torschüsse: 21 / 17 Ecken: 6 / 5 Ballbesitz: 55 / 45 Prozent Passquote: 81 / 74 Prozent Zweikampfquote: 57 / 43 Prozent Laufleistung: 111,60 km / 115,17 km

Arps Super-Solo bringt Holstein Kiel endgültig auf Kurs

Jetzt drehen sie auf, die Störche, sind voll auf Sendung: Hinten rettet Julian Korb mit einer Super-Grätsche gegen Gueye (35.) – und vorne schießt Arp ein Weltklasse-Tor, pflückt den Ball nach einem hohen Zuspiel von Korb, dribbelt auf engstem Raum das gesamte Erzgebirge aus und netzt cool ein (37.). Besser geht es nicht. Und das 3:0 hängt überreif an den Bäumen: Der schwache Dirk Carlson verliert vor dem eigenen Tor den Ball an Arp, der zu zentral auf Männel zielt (43.). Sekunden vor dem Pausenpfiff haben Arp und Porath noch eine Doppelchance – aber es bleibt „nur“ beim 2:0. Verdient ist kein Ausdruck.

Aue wechselt zur zweiten Hälfte doppelt, jetzt ist auch Angreifer Mance dabei – und bei Holstein muss der angeschlagen ins Spiel gegangene Korb runter, für ihn kommt Phil Neumann. Spielerisch bleibt alles beim Alten: Die KSV kontrolliert das Geschehen, hat den Fuß vielleicht nicht mehr ganz so drastisch auf dem Gas, lässt aber auch kaum etwas zu, zieht die wichtigen 50:50-Duelle fast ausnahmslos auf ihre Seite. Und bereitet geduldig und planvoll die Angriffe vor, reißt immer mal wieder über Dreiecksbildungen vielversprechende Räume auf, lockt Aue aus der Ordnung.

Holtbys Hacke schickt Mees auf die entscheidende Reise

Aber solange es 2:0 steht, ist hier noch nichts entschieden. Und Aue bleibt beharrlich, schickt stoisch seine hohen Bälle vorne rein. Phasenweise wird Holstein zu passiv, hat dann aber den Riesen auf dem Silbertablett: Alexander Mühling setzt Arp mit einem perfekt getimten Ball in die Schnittstelle in Szene, der tänzelt Männel aus, verpasst aber den Moment für den Abschluss (70.).

Die Störche in Noten Gelios: 16 Schüsse der Gäste flogen neben oder übers Tor. Nur einer hätte gepasst – doch da stand der Pfosten im Weg (26.). Ansonsten gab‚s für den Kieler Keeper wenig Arbeit. Der Lohn: die erste weiße Weste diese Saison. Note 3 Korb: Einst in der Champions League im Celtic Park und im Camp Nou, jetzt ist der 116-malige Bundesligaprofi auch in Kiel angekommen. Abgeklärter Vortrag als Rechtsverteidiger, Monsterblock gegen Gueye (35.). Musste zur Pause wegen muskulärer Probleme in der Kabine bleiben. Note 3 Wahl: Hatte anfangs alle Mühe, seine Deckung zu organisieren. Danach Abwehrchef mit kleinen Wacklern, aber großer Leidenschaft und Antriebskraft. Note 3 Lorenz: Steigerte sich nach leichten Unsicherheiten zu Beginn im Laufe des Spiels zu einem echten Fels im Kieler Abwehrverbund. Note 3 Kirkeskov: Der Linksverteidiger brauchte etwas Anlauf. Bewies in der Folge Zweikampfhärte der Marke „Danish Dynamite“ und genehmigte sich einige Ausflüge in die Offensive. Note 3 Benger: Der Zweitliga-Novize knüpfte an seine Form beim Debüt gegen Düsseldorf an. Ordnungskraft im defensiven Mittelfeld mit dem Blick für Zeit und Raum, unaufgeregte Passmaschine – wächst hier ein neuer Meffert heran? Note 2 Mühling: Kreativität, defensive Disziplin, Speed im Umschaltspiel, Torgefahr – da war er wieder, der Mittelfeld-Motor der Vorsaison. Note 2 Bartels: Wie in der Vorwoche Dauerläufer im Mittelfeld. Seine Rettungstat beim Auer Konter in der 35. Minute besaß Vorbild-Funktion in Sachen gegenseitiger Hilfestellung. Note 3 Porath: Überragende Vorstellung in der ersten Halbzeit. Kopfballtor zum 1:0 (29.), super Ballbehauptungen auf der rechten Außenbahn, klasse Spielverlagerungen. Baute nach der Pause etwas ab. Note 2 Skrzybski: Ansprechender Beginn als Sturmspitze. Ließ einen Hochkaräter nach Porath-Pass (20.) indes kläglich liegen. Schied in der 26. Minute wegen muskulären Beschwerden aus. Note 3 Reese: Der linke Flügel war von den Sachsen kaum zu stoppen. Super Antritt, rasante Dribblings, Vorarbeit zum 1:0. Einziges Manko: die mitunter fehlende Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Note 2 Arp: Was, bitteschön, war das denn? Kam in der 26. Minute für Skrzybski und bewies Qualitäten eines Top-Stürmers. Sein Treffer zum 2:0 (37.) glich einer Mischung aus einem Ball-Tänzchen gegen vier Auer und der Durchsetzungskraft eines Bulldozers. Ständiger Gefahrenherd, hätte drei oder vier „Buden“ machen können. Note 2 Neumann: Löste Korb ab und spulte sein Pensum mit Leidenschaft ab. Note 3 Holtby: Avancierte mit seiner Technik und Übersicht ab der 72. Minute bei seiner Heimpremiere zu einem Publikumsliebling. Sein Doppelpass mit Mees vor dem 3:0 – einfach ein Genuss. Note 2 Mees: Der dritte Top-Joker neben Holtby und Arp. Eiskalt und gnadenlos selbstbewusst auf dem Weg zu seinem Treffer zum 3:0 (81.). Note 2 Sterner: Kurzeinsatz ohne Wertung für den Youngster.

Für die KSV ist das jedoch der Anlass, wieder einen Gang hochzuschalten. Teils sorgt das für wunderbare Kombinationen, die Holstein mit Leidenschaft vor das Tor trägt, nach Ballverlust mindestens genauso leidenschaftlich presst. So geht Zweite Liga. Und so geht Sieg: Der eingewechselte Lewis Holtby spielt mit dem ebenfalls gekommenen Joshua Mees einen großartigen Doppelpass, schickt ihn mit der Hacke in den freien Raum. Ein Sprint, ein Haken, ein Abschluss – 3:0 (81.). Noch Fragen?

Beim Schlusspfiff steht das Stadion, die allermeisten unter den 3848 Zuschauern spenden warmen Applaus. Es ist wie Musik in den Ohren der Störche. „Das war ein schöner Einstand zu Hause“, sagt Heimdebütant Holtby. „Es muss die Marschroute sein, weiterhin so aufzutreten.“ Am 11. September geht es in Karlsruhe weiter.