So tickt der Fitmacher von Holstein Kiel

Projensdorf, fünf Grad, der Schnurrbart sitzt. Auftritt André Filipovic, Doktor der Sportwissenschaft und seit dieser Saison Athletiktrainer beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Eine nette Begrüßung vorm Gespräch – wie immer, denn Filipovic ist eine Frohnatur –, dann Umzug in den Kraftraum. Es ist sein natürliches Habitat. Filipovic, der Schleifer mit dem herzlichen Lächeln, das auch der Oberlippenbart nicht verdecken kann. Seit Tagen sprießt der wieder in voller Pracht.

Denn der 37-Jährige hat einmal mehr beim „Movember“ mitgemacht. Ein Trend, der seit einigen Jahren junge Männer auf der ganzen Welt dazu veranlasst, sich den November über einen Schnurrbart wachsen zu lassen, um mit dem Look auf das ernste Thema Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam zu machen und Spenden für die Erforschung und Heilung der Krankheit einzusammeln. 1635 Euro hat Filipovic diesmal zusammengetrommelt, sich dafür von seinem Erkennungsmerkmal getrennt, um es im Movember wachsen zu lassen.

„Ich trage die meiste Zeit einen Schnurrbart, deswegen ist es eher ungewöhnlich, mich ohne zu sehen“, sagt er. „Ich sehe ohne auch nicht unbedingt jünger oder besser aus.“ Er lacht. Das tut er oft und gerne. Auch über sich selbst. Es geht halt um etwas Größeres. Auch, um in der Mannschaft ein Signal zu setzen.

André Filipovic : "Ein Fußballer kann viel mehr bewegen"

„Du bist als Athletiktrainer auch für die Gesundheit deiner Jungs zuständig. Da liegt es mir am Herzen, den Jungs etwas mitzugeben und darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht unzerstörbar sind. Sie denken immer: ,Ich bin Anfang 20 und mir passiert nichts.‘ Ich kenne aber leider viel zu viele, bei denen früh Hodenkrebs diagnostiziert wurde.“

Und die Störche haben ihn unterstützt. Mit Spenden, mit Posts in den Sozialen Medien. „Meine Ansage war: Die Spieler müssen nicht mitmachen, aber sie sollten es wenigstens supporten und spenden. Die haben eine viel größere Reichweite als ich als Athletiktrainer“, sagt Filipovic. „Ein Fußballer kann viel mehr bewegen, um auf das Thema aufmerksam zu machen.“

Dass Filipovic selbst etwas bewegen kann, zeigt er nicht nur mit seinem Engagement. Sondern auch in seiner Kernaufgabe: die Holstein-Profis fit zu machen. Seit Sommer ist er da, unterstützt als Leistungssteigerer die Arbeit von Reha- und Präventions-Experte Timm Sörensen. „Wir kriegen zu zweit viel mehr Qualität rein, haben mehr Zeit für die Jungs – und das ist das Entscheidende“, sagt Filipovic.

Abstieg von Fortuna Köln als berufliche Zäsur

Dass er überhaupt zu diesem Job gekommen ist, war die Folge einer bitteren persönlichen Erfahrung. Der gebürtige Stuttgarter, Sohn einer Deutschen und eines Serben – bei Instagram ist er passenderweise als „Dr. Balkan“ unterwegs –, war jahrelang Wahl-Kölner.

Mit Ausnahme eines zweijährigen Engagements beim VfL Wolfsburg stand er fast ein Jahrzehnt in Diensten von Fortuna Köln. Athletiktrainer, Co-Trainer, Interimscoach, „Hütchenaufsteller“, wie er es nennt – Filipovic war Fortuna. Fortuna war Filipovic. Bis zum Abstieg in die Regionalliga.

„Es war eine geile Zeit. Leider ist es nicht positiv ausgegangen. Aber wäre es das, wäre ich jetzt immer noch in Köln und nicht in Kiel“, sagt er. „Deshalb will ich mich auch gar nicht beklagen.“

Holstein Kiel vor der Winterpause: "Helm auf und durchmarschieren"

Als die Anfrage kam – der damalige Sportdirektor Fabian Wohlgemuth kannte ihn noch aus Wolfsburg –, musste Filipovic nicht lang überlegen. Umzug mit Frau und zwei Kindern nach Kiel – und ab ins Abenteuer Holstein. Klotzen mit der Mannschaft. Klotzen mit Erfolg.

„Wir machen regelmäßige Tests, an denen man sieht, dass sich die Jungs entwickeln“, sagt er. „Aber es geht mehr darum, die Spieler fit und auf Spannung zu halten über die Saison. Ob da jetzt jemand enorme Steigerungen macht, ist am Ende gar nicht so entscheidend, so lange er für 34 Punktspiele fit ist. Wichtig ist, dass sie sich gut und leistungsfähig fühlen. Dann hast du schon einen guten Job gemacht.“

Einen Job, in dem er und die Mannschaft jetzt noch einmal richtig gefordert sind. Es geht auf die letzten Meter vor der Winterpause. Filipovics Devise: auf Spannung bleiben. Intensität herunterfahren? Nicht mit Holsteins Athletiktrainern. „Damit sendet man ein falsches Zeichen. Dann lieber Helm auf und durchmarschieren. Und dann haben wir eine verdiente Pause.“

André Filipovic und der Karneval: Leiden am 11.11. um 11.11 Uhr

Zeit, um über ein rasantes Jahr nachzudenken. Über das, was er dazugewonnen hat. Und was er verloren hat. Obwohl, das weiß er, der Kölsche Jung, auch so ganz genau: „Ich vermisse den Karneval. Ich saß am 11.11. im Kraftraum und habe andauernd auf die Uhr geguckt, bis es endlich 11.11 Uhr war, auch wenn ich nicht aktiv daran teilhaben konnte“, sagt er. „Ich bin ein absoluter Jeck.“

Gute Laune. Und Gutes tun. Holstein Kiel hat mit André Filipovic ganz unscheinbar im Sommer einen ziemlich guten Transfer getätigt.

