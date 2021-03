Kiel

Sein Fehlen war ein empfindlicher Verlust: Im Abschlusstraining vorm Zweitliga-Spitzenspiel am Montagabend beim Hamburger SV (1:1) hatte Alexander Mühling Rückenprobleme angezeigt, war letztlich nicht mit in den Volkspark gereist. Nun das Aufatmen im Storchennest: Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler steht wohl schon am Freitagabend beim 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr) wieder zur Verfügung.

"Wir sind da ganz optimistisch", sagte KSV-Cheftrainer Ole Werner am Mittwochnachmittag über Mühlings Fitnesszustand vor der schweren Aufgabe beim heimstarken Verfolger von der Ostalb.

Anders gestaltet sich die Situation allerdings bei Mikkel Kirkeskov: Der dänische Linksverteidiger laboriert noch immer an seinen Achillessehnenproblemen aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale in Essen (3:0). "Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragezeichen", sagte Werner. Die Tendenz geht dahin, dass Kirkeskov in Heidenheim erneut von Routinier Johannes van den Bergh vertreten wird.

Und was dort auf die Störche zukommen wird, ist anspruchsvoll: eine ausgewiesene Heimmacht, die sich zudem in den vergangenen Wochen an die Fersen der Spitzengruppe um Holstein Kiel heften konnte. "Heidenheim ist sicherlich eine der formstärksten Mannschaften der Liga, gerade zu Hause sind sie sehr konstant", sagte Werner. "Wenn wir unsere Stärken durchbringen, dann werden wir aber auch Möglichkeiten haben, um in Heidenheim zu punkten."