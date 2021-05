Kiel/Karlsruhe

Showtime, ihr Störche! Am Sonntag winkt Holstein Kiel nicht weniger als der erstmalige Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Beim Karlsruher SC (15.30 Uhr, im KN-Liveticker) hat die KSV den ersten von zwei Matchbällen auf dem Fuß. Zeit, das nächste, das entscheidende Ass zu servieren.

„Wir haben alles in der eigenen Hand, gucken auf uns und versuchen, ein gutes Ergebnis zu holen – dann ist alles andere auch egal“, sagt Cheftrainer Ole Werner, wissend um die Konstellation: Drei Punkte im Wildpark bei aktuell vier Zählern Vorsprung auf die SpVgg Greuther Fürth sind gleichbedeutend mit dem vorzeitig gelösten Erstliga-Ticket. Auch ein Remis kann reichen, sogar eine Niederlage – sofern Fürth (in Paderborn) nicht mehr holt als die KSV.

Aufstiegsfeier? Ole Werner: "Im Festkomitee sitze ich nicht"

Was für ein Wahnsinn. Aber das Außergewöhnliche, das Undenkbare ist mittlerweile Kieler Normalität. Vier Heimsiege innerhalb von zehn Tagen, zuletzt am Donnerstag das 3:2 gegen Jahn Regensburg nach zweimaligem Rückstand, eine Mannschaft voller Selbstvertrauen – was soll da noch schiefgehen? Nun, das ist immer noch Fußball. Ein Sport, der es mit Vorhersehbarkeiten nicht so hat.

„Wir sind noch nicht aufgestiegen. Wir werden noch punkten müssen“, sagt Werner. Deshalb stehe nur Karlsruhe im Fokus, sonst nichts. Auch nicht das, was danach folgen dürfte, etwa, wie möglicherweise unter Corona-Bedingungen der Aufstieg gefeiert werden kann. „Im Festkomitee sitze ich nicht“, sagt Werner schmunzelnd. „Deshalb weiß ich auch nicht, was auf uns zukommt. Das ist mir im Moment auch noch egal, weil wir hier im Konjunktiv reden.“

Torwart Ioannis Gelios ist wieder an Bord

Im Konjunktiv redet man bei der KSV derzeit auch über Fin Bartels. Dessen Einsatz sei, so Werner, „mit einem dicken Fragezeichen versehen“, entscheide sich möglicherweise erst am Sonntagmittag. Bartels, mit sechs Toren aus den vergangenen sechs Spielen in bestechender Form, hatte gegen Regensburg in der ersten Halbzeit Oberschenkelprobleme angezeigt, war in der Pause ausgewechselt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme. „Allerdings bereitet es immer noch Probleme“, sagt Werner.

Immerhin: Torwart Ioannis Gelios kehrt nach Covid-19-Erkrankung und Rückenproblemen in den Kader zurück. Ob dem auch Joshua Mees nach muskulären Problemen angehört, entscheidet sich wie bei Bartels kurzfristig. Aleksandar Ignjovski ist nach Covid-19-Erkrankung zumindest eine Option, je nach personeller Lage.

Wer auch immer am Ende auf dem Platz stehen wird: Die Störche sind heiß, fokussiert, hochkonzentriert. „Da ist keiner dabei, der eingefangen werden muss“, sagt Werner, der seine Truppe zudem körperlich trotz der heftigen Spielbelastung und einsetzenden Verschleißerscheinungen durchaus auf der Höhe wähnt.

Die physischen Werte gegen den Jahn stimmten: Laufleistung, Sprints – alles top, alles konkurrenzfähig. Die Abnutzung mache sich eher woanders bemerkbar: „Es fehlt die Frische im Kopf, unter Druck schnelle Entscheidungen zu treffen.“

Aber auch dagegen gibt es Maßnahmen, die sich gerade im Quarantäne-Hotel gut steuern lassen: viel Schlaf, eine gute Ernährung, für die Körper Massagen, Behandlungen, die gute alte Eistonne – um dann im bestmöglichen Zustand am heutigen Sonnabend nach Karlsruhe aufzubrechen.

Ole Werner trifft auf seinen Fußballlehrer-Lehrgangskollegen Christian Eichner

Man darf davon ausgehen, dass der KSC die aufgebauten Kieler Reserven aber gleich wieder vernichten will. Zwar geht es für die Badener mit Coach Christian Eichner – Werners Kollege im DFB-Trainerlehrgang – um nichts mehr.

Aber Werner kennt Eichners Anspruch nur zu gut, erwartet deshalb einen „richtig heißen Fight auf Augenhöhe“ gegen eine Mannschaft, die „eine der Überraschungen der Saison“ sei. Zeitweise war der KSC unter Eichner oben dran, musste nur wegen sich häufender Unentschieden abreißen lassen.

Es wird, so viel steht fest, eine 90-minütige Feuertaufe. Nach der die Störche womöglich als Aufsteiger in die Bundesliga feststehen. Unglaublich. Aber sie sind offenbar zu allem fähig. Doppel-Quarantäne? Egal. Spiele alle drei Tage? So what. 0:5-Pokal-Packung beim BVB? Nicht von Interesse.

Sie füllen das Motto, das im Pressekonferenz-Raum ihres Quarantäne-Domizils Hotel Birke auf einem Banner geschrieben steht, mit Leben. Es ist ihr Motto. „Scheißegal, wir packen das!“ Matchball Holstein Kiel!